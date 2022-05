Deutsche U17 scheitert nach Elfmeter-Krimi im Viertelfinale

Teilen

Die deutschen U17-Junioren sind im Viertelfinale der EM nach Elfmeterschießen ausgeschieden. © Berney Ardov/dpa

Die deutschen U17-Junioren sind nach einem packenden Elfmeter-Krimi im Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft ausgeschieden.

Rischon LeZion - Die Auswahl von Trainer Marc-Patrick Meister schied im Haberfeld Stadion in Rischon LeZion in Israel trotz einer 2:0-Führung im Duell vom Punkt am Ende mit 3:4 im Elfmterschießen gegen Frankreich aus.

Nach regulärer Spielzeit hatte es 1:1 (1:1) gestanden. Tom Saettel von Racing Straßburg hatte die Franzosen verdient in Führung gebracht (19. Minute). Mit einem Heber glich Nelson Weiper vom FSV Mainz 05 noch vor der Pause aus (38.).

Im Halbfinale am Sonntag sind Spanien oder Portugal der Gegner für die Franzosen. Das Endspiel findet am 1. Juni in Netanja statt. In den Jahren 2020 und 2021 waren die Turniere in dieser Altersklasse wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Davor war die deutsche Auswahl 2018 und 2019 jeweils in der Vorrunde ausgeschieden. Den letzten Titel bei den U17-Junioren bejubelte Deutschland im Jahr 2009. dpa