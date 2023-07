Deutscher Fußballer trägt bei Vorstellung Nagellack: „Rundum ein cooler Typ“

Von: Stefan Schmid

Fabian Reese trug schon zum Trainingsauftakt der Hertha am 27. Juni Nagellack. © IMAGO/M. Popow

Bei der Präsentation des neuen Trikots von Hertha BSC trägt Fabian Reese Nagellack und bekommt dafür viel Beifall in den sozialen Medien.

Berlin – Nach dem Abstieg von Hertha BSC aus der Bundesliga stehen beim Berliner Verein die Zeichen auf Umbruch, trotzdem ist das angepeilte Saisonziel der direkte Wiederaufstieg. Teil dieser Mission ist eine neues, klassisch-modernes Trikot, bei dessen Präsentation auf Instagram ein Träger des Jerseys besonders auffällt. Neuzugang Fabian Reese zeigt sich mit weißem Nagellack und erntet dafür fast ausschließlich positives Feedback.

Fabian Reese Geboren: 29. November 1997 (25 Jahre) in Kiel Bisherige Profistationen: FC Schalke 04, Karlsruher SC, Greuther Fürth, Holstein Kiel, Hertha BSC Aktueller Marktwert: 2,5 Millionen Euro (Quelle: Transfermarkt.de)

Reese-Wechsel schon vor Abstieg der Hertha klar

Das Jahr 2023 ist für Hertha BSC beinahe in allen Belangen bislang eines zum Vergessen. Nachdem der Hauptstadtklub in der Saison 2021/22 über den Umweg der Relegation gerade noch so die Klasse halten konnte, stand am Ende der abgelaufenen Spielzeit dann doch der Abstieg aus der Bundesliga zu Buche. Was folgte, war ein langes Bangen, ob der Verein überhaupt die Lizenz für die 2. Bundesliga erteilt bekommt, oder ob der Komplettabsturz in die Regionalliga bevorsteht. Dies konnte schlussendlich abgewendet werden, doch die Baustellen bei der Hertha scheinen nicht weniger zu werden.

Durch den Abstieg inklusive aufgeblähten Kader und Gehaltsbudget steht den Berlinern ein größerer personeller Umbruch bevor, viele Spieler sind schon gegangen oder werden noch gehen. Eine Personalie für die anstehende Saison ist aber schon seit Januar geklärt, denn zu diesem Zeitpunkt verkündete die Hertha den ablösefreien Wechsel von Fabian Reese, der zum 1. Juli 2023 von Holstein Kiel kommen sollte. Dies ist nun eingetroffen, auch weil der damals unterzeichnete Vorvertrag des 25-Jährigen nicht nur für die Bundesliga gilt.

Reese zeigt bei Hertha-Trikotvorstellung lackierte Fingernägel

Noch bevor Reese für erste sportliche Highlights bei Hertha BSC sorgen konnte, zeigte dieser nun im Rahmen der Trikotvorstellung über den Instagram-Kanal der Hertha ästhetische Highlights. Passend zum weiß-blau gestreiften neuen Heimtrikot der Berliner trug der Außenstürmer mattweißen Nagellack und traf damit einen Nerv bei den Anhängern.

Auf verschiedenen sozialen Medien kommentieren mit großer Mehrheit Nutzer die Style-Entscheidung des 25-Jährigen positiv. Von „es sieht so geil aus“ bis zu „ich feiere es komplett“ über „rundum ein cooler Typ“ reichen die zustimmenden Kommentare auf Twitter, die das Zeichen, ob absichtlich gesetzt oder nicht, von Reese abfeiern. Auch unter dem Post selbst fallen die Reaktionen meist positiv aus. Eine Userin antwortet auf die Frage, warum Reese weiße Fingernägel hätte, mit der am naheliegendsten Replik: „Weil er es schön findet!“

Negative Kommentare gegen Reese in der Unterzahl

Die lackierten Fingernägel werden aber nicht nur als positives Zeichen interpretiert und so mischen sich auch abwertende Kommentare unter das ansonsten positive Feedback. Auf Instagram fragt einer „wer ist der Dude mit den weiß lackierten Nägeln? Fußballer/innen“ und zeigt damit, wie tief manche Rollenbilder gerade im Männerfußball noch verankert sind. Auch bei einem anderen User trifft der Nagellack auf wenig Gegenliebe, der befindet: „Kann man machen, wenn man scheiße aussehen will“.

Dabei ist Fabian Reese beileibe nicht der erste Profifußballer, der sich öffentlich mit Nagellack zeigt. Schon David Beckham trug in den frühen 2000ern öffentlichkeitswirksam rosa Farbe auf den Fingernägeln und auch Jackson Irvine vom FC St. Pauli läuft des Öfteren mit bemalten Nägeln auf. Soweit bekannt, wurden zwar diese beiden nicht aufgrund dessen beleidigt, doch Hass und schlimme Beleidigungen gegen Fußballer brechen sich leider immer wieder bahn. Zuletzt wurden Spieler der deutschen U21-Mannschaft Opfer von rassistischen Beleidigungen im Netz. (sch)