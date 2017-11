Dieser bayerische Kicker ist jetzt bester Nachwuchsspieler der MLS

Bis 2013 spielte er noch in der Regionalliga Bayern, jetzt ist er der beste Nachwuschskicker der nordamerikanischen Profiliga - und das als erster Europäer überhaupt.

Der deutsche Fußballprofi Julian Gressel ist zum besten Nachwuchsspieler der nordamerikanischen Profiliga MLS gewählt worden. Der 23-Jährige, der 2013 noch in der Regionalliga für Eintracht Bamberg gespielt hatte, erhielt in der Kür durch Profikollegen, Kluboffizielle und Medienvertreter über 50 Prozent der Stimmen. Dressel wurde die Ehrung als "Rookie of the year" als erstem Europäer zuteil.

"Das ist eine große Ehre", sagte der Mittelfeldspieler von Atlanta United in einem Video auf Twitter. Seine erste Saison in Nordamerika sei "fantastisch" gewesen, "dann noch eine Trophäe obendrauf zu gewinnen, ist eine coole Sache".

+ Julian Gressel spielt seit 2013 in den USA und seit 2017 für Atlanta United. © dpa Der gebürtige Franke machte mit fünf Treffern und neun Torvorlagen auf sich aufmerksam. Mit seinem neu gegründeten Klub erreichte er auf Anhieb die Play-offs, in der aber in der ersten Runde Endstation war. Beim 1:3 i.E. gegen Columbus Crew vergab Gressel seinen Elfmeter für Atlanta.

SID

Rubriklistenbild: © dpa