Deutscher U17-Nationalspieler des Hamburger SV vor überraschendem Abgang?

Von: Sascha Mehr

Bilal Yalcinkaya ist derzeit mit der deutschen U17-Nationalmannschaft bei der WM unterwegs. Könnte das Top-Talent den HSV verlassen?

Update vom 25. November, 13.52 Uhr: Bilal Yalcinkaya spielt eine starke Weltmeisterschaft und hat sich mit der deutschen U17-Nationalmannschaft für das Halbfinale qualifiziert. Der Spieler des HSV wird nach Informationen der Hamburger Morgenpost von mehreren Vereinen aus der spanischen LaLiga beobachtet. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass er die Norddeutschen verlässt.

Bilal Yalcinkaya vom HSV. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Erstmeldung: Hamburg – Die Länderspielpause ist vorbei und in der 2. Bundesliga geht es mit dem 14. Spieltag weiter. Der Hamburger SV, derzeit auf Position zwei der Tabelle, will weiter Punkte für den Aufstieg sammeln und dafür Eintracht Braunschweig schlagen. Die Niedersachsen hängen tief im Tabellenkeller fest und drohen den Anschluss zu verpassen. Ein Erfolg beim HSV könnte da helfen.

Hamburger SV gegen Eintracht Braunschweig: Wer holt sich den Sieg?

„Wir haben gegen vermeintlich kleinere Mannschaften nicht immer unsere besten Tage gehabt, daher sind wir absolut gewarnt. Und obwohl wir alle Heimspiele gewonnen haben, wird das am Freitag auf keinen Fall ein Selbstläufer“, sagte HSV-Cheftrainer Tim Walter auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Eintracht Braunschweig.

„Die Eintracht hat mit Daniel Scherning einen neuen Cheftrainer, ist nach dem Sieg vor der Länderspielpause etwas im Aufwind. Zuletzt haben sie auch noch ein Testspiel gegen St. Pauli gewonnen, das spricht für sich“, so der Hamburger Coach weiter, der sich auch zur Situation in der Innenverteidigung äußerte: „Stephan Ambrosius und Gui Ramos machen einen guten Eindruck, auch Mo Heyer ist eine Option. Wir können aber auch mit drei Innenverteidigern spielen. Luis Seifert trainiert ebenfalls seit längerer Zeit mit. Wir sind da also gut aufgestellt, haben einige Möglichkeiten.“

Der HSV empfängt Eintracht Braunschweig. © IMAGO/Justus Stegemann

Tim Walter und seine Mannschaft sind motiviert und wollen den nächsten Heimsieg: „Wir freuen uns erneut auf ein ausverkauftes Haus, wollen unbedingt den maximalen Erfolg. Das gilt für alle fünf Spiele, die wir bis zur Winterpause noch haben.“

Das Spiel des 14. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und Eintracht Braunschweig findet am Freitag, 24. November 2023, in Hamburg statt. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Hamburger SV gegen Eintracht Braunschweig: 2. Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 14. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und Eintracht Braunschweig wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

Hamburger SV gegen Eintracht Braunschweig: 2. Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Hamburger SV gegen Eintracht Braunschweig wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Hamburg startet am Freitag, 24. November 2023 , um 18.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um .

Um 18.30 Uhr ertönt der Anpfiff .

Um ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

(smr)