So kann Deutschland noch das WM-Achtelfinale erreichen

Von: Korbinian Kothny

Costa Rica schlägt Japan und wirbelt die Gruppe E bei der WM 2022 noch einmal durcheinander. Was das Remis des DFB-Teams gegen Spanien für die deutschen Chancen aufs Achtelfinale bedeutet.

Update vom 27. November, 23.50 Uhr: Mit dem Remis der DFB-Elf gegen Spanien und der 0:1-Niederlage der Japaner gegen Costa Rica hat sich die Konstellation in der Gruppe E verändert. Die deutsche Nationalelf könnte durchaus noch das Achtelfinale erreichen. Allerdings muss sie dafür gegen Costa Rica gewinnen.

Auch im Fall, dass sich Spanien und Japan am dritten Spieltag mit einem Unentschieden trennen und Deutschland parallel mit einer Differenz von mindestens zwei Toren gegen Costa Rica gewinnt, könnte die DFB-Elf in die Runde der letzten 16 Teams vorstoßen.

Sollte die Flick-Elf mit nur einem Tor Unterschied gegen die Mittelamerikaner gewinnen, würde es um die geschossenen Tore gehen. Für das Achtelfinale müsste Deutschland also mehr Treffer aufweisen als die Punktgleichen Japaner, beide Teams haben aktuell zwei Treffer erzielt.

Sollte Japan gegen den aktuellen Ersten Spanien gewinnen und das DFB-Team gegen Costa Rica, wäre die Tordifferenz zwischen Deutschland und Spanien entscheidend. Nach dem 7:0-Auftaktsieg haben die Iberer hier jedoch klar die Nase vorn.

Thomas Müller (l.) gratuliert Joker Niclas Füllkrug zu dem Treffer im Spiel gegen Spanien. © IMAGO / Matthias Koch

WM 2022. Deutschland kann noch ins Achtelfinale einziehen - hat es jedoch nicht selbst in der Hand

Update vom 27. November, 13.15 Uhr: Deutschland erhält Schützenhilfe aus Mittelamerika! Damit hätten wohl die wenigsten gerechnet: Costa Rica schlägt Deutschland-Bezwinger Japan in einem chancenarmen Spiel mit 1:0 und liefert so eine Steilvorlage für das DFB-Team. Sicher ausscheiden kann die Flick-Elf am Sonntag nun nicht mehr — im Gegenteil. Was der Sieg für Deutschlands Chancen aufs Achtelfinale bedeutet:

Deutschland gewinnt gegen Spanien: Das bestmögliche Szenario. Mit einem Sieg gegen die Spanier könnte Deutschland aus eigener Kraft das Achtelfinale erreichen. Dafür müsste die DFB-Elf nur am dritten Spieltag die bisher weitestgehend ungefährlichen Costa Ricaner bezwingen. Abhängig vom Ausgang des Parallelspiels zwischen Spanien und Japan wäre Deutschland dann als Gruppenzweiter oder sogar Gruppensieger weiter.

Das bestmögliche Szenario. Mit einem Sieg gegen die Spanier könnte Deutschland aus eigener Kraft das Achtelfinale erreichen. Dafür müsste die DFB-Elf nur am dritten Spieltag die bisher weitestgehend ungefährlichen Costa Ricaner bezwingen. Abhängig vom Ausgang des Parallelspiels zwischen Spanien und Japan wäre Deutschland dann als Gruppenzweiter oder sogar Gruppensieger weiter. Deutschland spielt Remis gegen Spanien: In diesem Fall wäre Deutschland am dritten Spieltag erneut auf Schützenhilfe angewiesen. Wenn Deutschland Costa Rica schlägt und Spanien parallel gegen Japan gewinnt, geht es für die Flick-Elf als Gruppenzweiter in die K.o.-Runde.

In diesem Fall wäre Deutschland am dritten Spieltag erneut auf Schützenhilfe angewiesen. Wenn Deutschland Costa Rica schlägt und Spanien parallel gegen Japan gewinnt, geht es für die Flick-Elf als Gruppenzweiter in die K.o.-Runde. Deutschland verliert gegen Spanien: Auch in diesem Szenario bleiben die Chancen aufs Achtelfinale weiter bestehen. Auch hier bräuchte Deutschland neben einem Sieg über Costa Rica Schützenhilfe von Spanien. Deutschland wäre bei einem spanischen Sieg über Japan punktgleich mit den Japanern und Costa Rica. Dann entscheidet das Torverhältnis über das Weiterkommen. Vor dem Spiel gegen Spanien steht Deutschland bei einem Torverhältnis von -1. Japan steht nach zwei Spielen ein Tor besser bei 0.

Costa Rica schlägt Deutschland-Bezwinger Japan überraschend mit 1:0. © Charlotte Wilson/imago-images

Rechenspiele nach verpatztem WM-Auftakt: So scheidet die DFB-Elf bereits am Sonntag aus

Erstmeldung vom 24. November:

München – Das hatte sich die deutsche Nationalmannschaft anders vorgestellt. Die DFB-Elf verpatzte den Auftakt bei der WM 2022 in Katar und unterlag Außenseiter Japan mit 1:2. Schon vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Spanien am Sonntag steht die Mannschaft von Hansi Flick gehörig unter Druck. Selbst das WM-Aus ist am Sonntag schon möglich.

WM 2022 Katar 20. November - 18. Dezember Acht Stadien 64 Spiele

WM in Katar: DFB-Elf scheidet bei Niederlage aus, wenn Japan Punkt holt

„Jetzt haben wir den Salat“, sagte Thomas Müller bereits direkt nach der Auftaktpleite. Die DFB-Elf steht gegen Spanien bereits im zweiten Gruppenspiel vor einem „do-or-die“-Spiel. Mit einer weiteren Niederlage wäre das zweite Vorrunden-Aus nach 2018 für Deutschland so gut wie fix.

Denn sollten in diesem Fall die Japaner gegen Costa Rica mindestens ein Remis holen, hat die DFB-Elf keine Chance mehr, Japan oder Spanien von den ersten beiden Rängen zu verdrängen. Deutlich komplizierter werden die Rechenspiele bei einem Remis Deutschlands am Sonntag.

Manuel Neuer und die DFB-Elf stehen vor dem WM-Aus. © IMAGO/Markus Ulmer

WM in Katar: Remis am Sonntag reicht der DFB-Elf eigentlich nicht

Allerdings hätte auch in diesem Fall die DFB-Elf schlechte Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale und ihn nicht mehr selbst in der Hand. Sollten die Japaner gegen Costa Rica gewinnen, müssten die Deutschen im abschließenden Gruppenfinale auf ein Sieg der Asiaten gegen Spanien hoffen und gleichzeitig acht Tore auf die „La Roja“ aufholen. Unwahrscheinlich.

Sollten beide Spiele in der Gruppe E am Sonntag Remis enden, müssen die Deutschen auf einen Sieg der Spanier gegen Japan hoffen und am Ende ein besseres Torverhältnis als Japan aufweisen. Denn: Für die Abschlusstabelle zählt als erstes Kriterium nicht der direkte Vergleich, sondern das Torverhältnis.

WM in Katar: Als Erstes zählt das Torverhältnis

Richtig spannend wird es, sollte die DFB-Elf tatsächlich am Sonntag gegen Spanien gewinnen und Japan Costa Rica bezwingen. Dann würde alles auf den dritten Spieltag hinauslaufen. Sollte dort Spanien gegen Japan gewinnen und Deutschland Costa Rica schlagen, hätten alle drei Mannschaften sechs Punkte nach der Vorrunde.

Hier hätten wohl die Spanier aufgrund ihres 7:0-Erfolges gegen Costa Rica die besten Karten auf den Gruppensieg. Deutschland und Japan müssten auf das bessere Torverhältnis gegenüber des jeweils Anderen hoffen. Flicks Mannschaft könnte also auch ausscheiden, obwohl die beiden restlichen Spiele noch gewonnen werden.

WM in Katar: DFB-Elf braucht Sieg am Sonntag

Gut für Deutschland: Japan spielt am Sonntag bereits um 11 Uhr (MEZ) während die DFB-Elf erst um 20 Uhr auf Spanien trifft (das ist der Spielplan zur WM 2022 für die DFB-Elf). Die Deutschen wissen also schon vor ihrem Spiel, welches Szenario sie erwartet. Andererseits ist der Achtelfinale-Einzug bei alles anderem als einem Sieg sehr unwahrscheinlich, sollten sich die Japaner erwartungsgemäß gegen Costa Rica durchsetzen.

