Erfolgsformel? Flicks Bayern-Block bei der WM 2022 - „Spiele gut, wenn ich die Kontrolle habe“

Von: Manuel Bonke

Die Generalprobe vor der WM 2022 lief für das DFB-Team wenig prickelnd. Eine Sache wurde deutlich: Hansi Flick braucht den Bayern-Block, um erfolgreich zu sein.

Muscat – Als Joshua Kimmich (27) im feinen DFB-Zwirn die Treppen am Teamhotel im Oman herunter tippelte, um mit der Nationalmannschaft nach Katar zur WM 2022 aufzubrechen, hatten sich die omanischen Autogrammjäger bereits versammelt und skandierten seinen Namen. Nachdem Kimmich den Fans kurz zugewinkt und ein Lächeln geschenkt hatte, schrie ein Omani in gebrochenem Bairisch: „Mia san mia!“ Eine versteckte Botschaft?

Name: Joshua Kimmich Geburtstag: 8. Februar 1995 (27 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Zentrales Mittelfeld Marktwert: 80 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

DFB-Team: Flick schont gegen Oman zwei Bayern-Stars

Immerhin ist nach dem mageren 1:0-Sieg gegen den Oman im letzten Testspiel vor der Weltmeisterschaften eine Sache deutlich geworden: Nur wenn alle Münchner auf dem Platz stehen, ist Deutschland wirklich b(l)ockstark. Bei der Generalprobe verzichtete Bundestrainer Hansi Flick bewusst auf Einsätze der Vielspieler Jamal Musiala (19) und Serge Gnabry (27).

Das Mittelfeld-Duo Kimmich und Leon Goretzka (27) stand jeweils nur eine Halbzeit auf dem Feld – und für Thomas Müller (33) kam ein Einsatz nach überstandener muskulärer Probleme noch zu früh. Der Ur-Bayer steigt erst am Samstag wieder voll ins Mannschaftstraining ein. Lediglich Torwart Manuel Neuer (36) und Flügelspieler Leroy Sané (27) spielten über 90 Minuten.

Joshua Kimmich brachte gegen den Oman neue Ordnung in das DFB-Spiel. © IMAGO / Ulmer/Teamfoto

Deutschland gegen Oman: Mit Kimmich kam die Ordnung

Auffällig war, dass erst mit der Einwechslung von Kimmich mehr Ordnung ins deutsche Spiel kam, was auch zu mehr Offensivaktionen führte. Diesen Eindruck bestätigte Kapitän Neuer nach der Partie: „In der zweiten Halbzeit hatten wir eine bessere Struktur und auch bessere Angriffe gefahren.“

Auch deswegen, weil die Abstimmung zwischen Goretzka und Nebenmann Ilkay Gündogan (32) in der Kommunikation eher zaghaft wirkte und die Abstimmung deshalb überhaupt nicht klappte. Kimmich riss das Spiel nach dem Seitenwechsel einfach an sich, wie man es vom Führungsspieler in München gewohnt ist.

Flicks Bayern-Block bei der WM 2022 - „Spiele gut, wenn ich die Kontrolle habe“

„Am wichtigsten ist es für mich, wenn die Mannschaft gut spielt, denn das zeigt, dass wir die Kontrolle haben. Wenn wir die Kontrolle haben, bedeutet das normalerweise, dass ich gut gespielt habe“, erklärte Kimmich kürzlich seine Spielweise im britischen Fußball-Magazin FourFourTwo. Er und Goretzka verstehen sich beim FC Bayern blind und würden das sicherlich auch bei der Nationalmannschaft tun, insofern sie im ersten Gruppenspiel gegen Japan am Mittwoch (14 Uhr, ARD) gemeinsam in der Startelf stünden.

Kann Flick im Hinblick auf diese Partie gar nicht anders, als so viele Bayern wie nur irgendwie möglich in die Mannschaft zu packen? Sieben Spieler wären es, die die nötigen Automatismen aus dem Vereinsalltag mitbrächten und die Spielidee des Bundestrainers bereits aus gemeinsamen Münchener Zeiten verinnerlicht haben.

WM-Aufstellung von Deutschland: Flick will FC-Bayern-Fußball

„Der Trainer hat die Qual der Wahl. Das muss er entscheiden. Nicht nur die Bayern sind in einer guten Verfassung, sondern die anderen Spieler auch“, zeigt sich Neuer diplomatisch. Allerdings hat der Bundestrainer im Oman angekündigt, wie er sich das Spiel seiner Mannschaft in Katar vorstellt: Aktiv sein und den Gegner mit einer hohen Intensität im Pressing und Gegenpressing zu Fehlern zwingen. Mit dieser Herangehensweise holte Flick im Sommer 2020 bereits den bedeutendsten Titel im europäischen Klub-Fußball.

Vom WM-Pokal spricht nach der mageren Generalprobe niemand. Jetzt geht es darum, gegen Japan einen guten Turnierstart hinzulegen. „Sie sind ein schwerer Gegner, spielen kompakt nach vorne und da ist es wichtig, dass wir eine gute Restverteidigung haben und gut im Angriff sind“, warnt Flick. Der FC Bayern Deutschland wäre dieser Herausforderung gewachsen. Manuel Bonke