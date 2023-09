Deutschland gegen Dänemark: Hier sehen Sie das Frauen-Länderspiel live im TV und Stream

Von: Lina Krull

Teilen

Gegen Dänemark startet die deutsche Nationalmannschaft in die erstmalige Austragung der Nations League. Hier erhalten Sie alle Infos zur Übertragung der Partie.

Viborg – Nach dem vorzeitigen Aus des DFB-Teams bei der Fußball-WM der Frauen möchte die Mannschaft um Kapitänin Alexandra Popp in den Spielen der 2022 gegründeten Nations League wieder angreifen. Für die deutsche Auswahl beginnt der internationale Wettbewerb am Freitag, 22. September 2023, um 18 Uhr mit der Partie gegen Dänemark. Hier erfahren Sie, wo Sie die Begegnung live im TV und Stream verfolgen können.

Deutschland gegen Dänemark: Wo läuft das Spiel im TV und Stream?

Der öffentlich-rechtliche TV-Sender ARD überträgt das Spiel in der Nations League zwischen Deutschland und Dänemark am Freitag, 22.09.2023 , live und in voller Länge.

überträgt das Spiel in der Nations League zwischen Deutschland und Dänemark am , live und in voller Länge. Angepfiffen wird die Partie um 18 Uhr, die ARD ist mit Moderator Claus Lufen bereits um 17.45 Uhr auf Sendung.

Zudem wird das Spiel kostenlos als Live-Stream in der Sportschau-App, in der Mediathek und auf der Homepage angeboten.

in der Sportschau-App, in der Mediathek und auf der Homepage angeboten. Als Kommentatorin kommt Christina Graf zum Einsatz.

Der internationale Frauenfußballwettbewerb findet in diesem Jahr zum ersten Mal statt – drei Ligen mit der Möglichkeit des Auf- und Abstiegs sind vorhanden. Zum Schluss wird in einem Endturnier das Siegerteam ermittelt. Beide Finalisten lösen dabei das direkte Ticket für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. In den aktuell stürmischen Zeiten der Frauen-Nationalmannschaft wird der Druck nach Erfolg und der Olympia-Qualifikation zunehmend höher. Druck, der zurzeit vor allem auf Britta Carlson liegt. Die Co-Trainerin wird für die erkrankte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg an der Seitenlinie stehen.

Deutschland gegen Dänemark: Überwindet das DFB-Team das WM-Trauma?

Rückendeckung bekommt die 45-jährige ehemalige Nationalspielerin von Nationaltorhüterin Almuth Schult, die Carlson als „fachlich ausgewiesene Expertin“ einschätzt. Gerade die Verunsicherung der Mannschaft nach dem katastrophalen WM-Abschneiden könnte durch „eine sehr große Einfachheit“ gelöst werden. Konkret schlägt die sich derzeit in der Babypause befindenden Schult gegenüber dem NDR „keine große taktische Schulung, sondern nur kurze, klare Regeln und vor allem sehr viel Spaß am Fußball und auch eine gewisse Leichtigkeit“ vor.

Britta Carlson setzt bei den nächsten Spielen auf „eine enge Bindung“ mit ihren Spielerinnen und hofft, durch taktische Anpassungen das Team wieder auf den richtigen Weg zu führen. Mit Dänemark trifft das DFB-Team dabei auf eine Mannschaft, die mit Superstar Pernille Harder (FC Bayern München) bis in das WM-Achtelfinale gegen Australien gekommen ist, dann aber mit einem 2:0 ausschied. Harder begrüßt beim Länderspiel in ihrer Heimat Dänemark ihre neuen Teamkolleginnen aus München, zu denen auch Giulia Gwinn gehört. Die Rechtsverteidigerin ist nach ihrem zweiten Kreuzbandriss zurück im DFB-Dress.

Das DFB-Team traf bei der EM 2022 bereits auf Dänemark – Endstand: 4:0 für Deutschland. © IMAGO/Maurizio Borsari

„Alle haben Lust auf die neuen Aufgaben. Als Sportlerin ist es immer schön, nach so einem Negativerlebnis die Chance zu haben, es umzumünzen“, so die 24-Jährige zum kommenden Spiel am Freitag. Es gehe darum, „uns ein gutes Gefühl zu holen“, macht Gwinn deutlich. Neben Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (Krankheit) und Melanie Leupolz (DFB-Karriereende) wird auch Tabea Sellner die kommenden Begegnungen verpassen. Die 27-jährige Wolfsburgerin verkündete kürzlich ihre erste Schwangerschaft. (likr/sid)