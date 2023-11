Deutschland gegen Dänemark: Hier läuft das Frauen-Länderspiel live im TV und Stream

Von: Anna Liebelt

Drucken Teilen

In der Qualifikation für Olympia 2024 trifft das DFB-Team im nächsten Länderspiel am Freitag, 1. Dezember, auf Dänemark. Die Partie wird live im TV und via Stream übertragen.

Rostock – Im bevorstehenden Topspiel der Nations League empfängt die DFB-Elf von Interimstrainer Horst Hrubesch auf heimischen Rasen den direkten Konkurrenten Dänemark. Im Ostseestadion soll am Freitag, 1. Dezember, die Revanche für die 0:2-Niederlage gegen die Skandinavierinnen im Hinspiel gelingen. Das Länderspiel wird dabei live im TV und per Stream übertragen. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

Deutschland gegen Dänemark: Länderspiel live im Free-TV

Der öffentlich-rechtliche TV-Sender ZDF zeigt das Länderspiel zwischen den DFB-Frauen und Dänemark am Freitag, 1. Dezember 2023 , live und in voller Länge im Free-TV.

und am , live und in voller Länge im Free-TV. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr mit etwaigen Vorberichten. Moderiert wird diese von Sven Voss. Der Anpfiff ertönt schließlich um 20.30 Uhr.

Deutschland gegen Dänemark: Länderspiel im Livestream in der ZDF-Mediathek

Einen kostenlosen Livestream gibt es zusätzlich in der ZDF-Mediathek

Die Vorzeichen für das Länderspiel sind mehr als eindeutig: Die DFB-Fußballerinnen müssen gegen ihren direkten Konkurrenten Dänemark gewinnen. Das gilt auch für die Partie am 5. Dezember gegen Wales, ansonsten wird die deutsche Nationalmannschaft im kommenden Jahr nicht bei den Olympischen Spielen in Paris vertreten sein.

Klare Ansage: Beim anstehenden Länderspiel gegen Dänemark hofft Interimstrainer Horst Hrubesch auf einen Sieg seiner Elf. © IMAGO

Ticket für Olympia: Nach Auswärtspleite im Hinspiel brauchen DFB-Frauen nun einen Sieg

Grund dafür ist wohl das völlig aus dem Ruder gelaufene Hinspiel in Dänemark. Anfang September litten die deutschen Fußballfrauen offensichtlich noch unter den Folgen des bitteren Ausscheidens in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft. Dazu gab es anhaltende Spekulationen um die mittlerweile entlassende Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Gegen die formstarken Däninnen brachte die DFB-Elf so im Hinspiel nicht den nötigen Biss mit, und musste sich letztlich mit einer 0:2-Niederlage geschlagen geben.

Seither führen die Skandinavierinnen die Gruppe 3 ungeschlagen mit zwölf Punkten an. Dementsprechend groß ist jetzt die Aufgabe von Interimstrainer Horst Hrubesch, den Abstand zum direkten Tabellenführer noch auszugleichen und so als Gruppensieger in der Vorrunde der Nations League in das Halbfinale einzuziehen. Denn fest steht: Nur die Gewinner der Halbfinalspiele bekommen das begehrte Ticket für Olympia.

Länderspiel der Nationalmannschaft: Hrubesch muss auf drei Leistungsträgerinnen verzichten

Für die DFB-Frauen wird die Partie gegen Dänemark dementsprechend ein vorzeitiges Endspiel. Sollte die Revanche gelingen, stünde dem Einzug ins Halbfinale kaum mehr etwas entgegen – sollte die Partie gegen Wales wie bereits im Hinspiel (5:1) klar für die Deutschen ausfallen.

Trainersuche bei DFB-Frauen: Wer folgt auf Voss-Tecklenburg? Mögliche Kandidaten Fotostrecke ansehen

Doch bei der Aufstellung für das Länderspiel gegen Dänemark muss der 72-jährige Bundestrainer einige Abstriche hinnehmen. Zwar kehren laut DFB Torhüterin Merle Frohms (VfL Wolfsburg) sowie die beiden Mittelfeldspielerinnen Sydney Lohmann und Lina Magull (beide FC Bayern) nach längerer Verletzungspause zur Nationalmannschaft zurück. Dafür muss Hrubesch am Freitag wohl auf die Wolfsburger Leistungsträgerinnen Lena Oberdorf und Felicitas Rauch sowie Bayern-Stürmerin Lea Schüller verzichten.