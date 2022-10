„Überraschungsteam“ Deutschland? Schweinsteiger sieht DFB-Team als Underdog bei WM in Katar

Lobende Worte für Hansi Flick

+ © Imago Images/Eibner Bastian Schweinsteiger zählt die deutsche Nationalmannschaft nicht zu den Top-Favoriten bei der WM 2022. © Imago Images/Eibner

Knapp vier Wochen vor dem Start der WM 2022 in Katar sprach Bastian Schweinsteiger über die deutsche Nationalmannschaft und gab eine Einschätzung ab.

München/Berlin – Mitte November startet die WM 2022 in Katar. Vor Kurzem musste Bundestrainer Hansi Flick bereits seinen XXL-Kader von 55 Spielern bekanntgeben. Den Eindruck, den die DFB-Elf in den letzten Spielen hinterließ, war aber alles andere als positiv. Dementsprechend skeptisch ist der ehemalige Kapitän der Nationalmannschaft Bastian Schweinsteiger vor dem WM-Start.

Insbesondere das Heimspiel gegen Ungarn (0:1) in der Nations League war ein herber Dämpfer für die deutsche Nationalmannschaft. Der Auftritt wirkte blutleer und mit solchen Leistungen wird es ganz schwer bei der WM 2022 zu bestehen. In dasselbe Horn blies nun auch Bastian Schweinsteiger: „Wir müssen es schaffen defensiv gut zu stehen“, sprach der WM-Held von 2014 die defensive Anfälligkeit der Mannschaft an. Allgemein müsse man diese schwankenden Leistungen „minimieren“, so der 38-Jährige weiter.

Bastian Schweinsteiger erkennt „gewissen Schwung“, seitdem Hansi Flick Bundestrainer ist

Als wichtigste Personalie hebt der langjährige Bayern-Spieler den Bundestrainer hervor und betont, dass „ein gewisser Schwung“ in die Mannschaft gekommen sei. Die Deutschen verpassten durch schwache Leistungen die Qualifikation für die Play-Offs der Nations League und wurden nur Dritter in der Gruppe. Es wird mit Blick auf die anstehende WM in Katar wichtig, diesen Schwung nach den negativen Erlebnissen gegen Ungarn und England wiederzufinden.

Der 38-Jährige sieht ein „Gerüst in der Mannschaft – Spieler wie Manuel Neuer, Thomas Müller, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger“. Klare Anführer hat das Team laut Schweinsteiger also. Außerdem sieht er den größeren Druck bei anderen Teams: „Es erwartet niemand, dass wir Weltmeister werden, zumindest ist die Erwartungshaltung niedriger als in den vergangenen Jahren“, so der Weltmeister von 2014 gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Er sieht einen Vorteil darin, dass die DFB-Elf als „Überraschungsteam“ in das Turnier startet.

Bastian Schweinsteiger zeigt wenig Verständnis für die Kritiker der WM in Katar

Seitdem Katar als Austragungsort offiziell bestätigt wurde, erntete die FIFA von allen Seiten viel Kritik. Das Land verstößt gegen diverse Menschenrechte, zudem kamen viele Hilfsarbeiter während der Bauarbeiten ums Leben. Schweinsteiger scheinen diese Faktoren nicht abzuschrecken und will „Katar eine Chance geben“. Jetzt sei es „zu spät“ über den Sinn der Vergabe zu diskutieren. (fwa)