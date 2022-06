Ungarn gegen Deutschland im Live-Ticker: DFB-Team will in Budapest den ersten Nations-League-Sieg

Von: Antonio José Riether

Das deutsche Team zeigte sich in guter Verfassung, nun fehlt ein Sieg. © O.Behrendt/imago-images

Gegen Italien und England gab es zuletzt jeweils ein 1:1-Remis. Nun will die deutsche Mannschaft in Ungarn den ersten Sieg in der Nations-League-Gruppenphase einfahren. Die Partie im Live-Ticker.

Update vom 11. Juni, 18.59 Uhr: Bundestrainer Hansi Flick steht nach den drei letzten Unentschieden noch immer ohne Niederlage da. Gegen Top-Nationen Niederlande, Italien und England reichte es jeweils nur zu einem 1:1 Sieg, mit den Ungarn kommt nun jedoch ein Gegner, der nicht zur gehobenen europäischen Fußball-Klasse zählt. Flick könnte seine Serie somit heute fortführen, bislang holte sein Team bei einem Torverhältnis von 36:4 acht Siege und drei Remis.

Nations League: Ungarn - Deutschland -:- (-:-)

Aufstellung Ungarn: Aufstellung Deutschland: Tore:

Erstmeldung vom 11. Juni:

Budapest - Seine ersten acht Partien konnte Hansi Flick als Bundestrainer für sich entscheiden, zuletzt gab es allerdings dreimal ein 1:1. Die Gegner waren allerdings namhaft: Im März gab es ein Remis gegen die Niederlande, in der vergangenen Woche folgten zwei Unentschieden gegen die EM-Finalisten Italien und England. Nun will das DFB-Team in Ungarn wieder einen Sieg einfahren.

Vor dem dritten Gruppenspiel der Nations League in Budapest sprach Flick von einer „ganz großen“ Aufgabe für seine Mannschaft. „Jeder Einzelne muss 100 Prozent Leistungsbereitschaft zeigen“, so der ehemalige FC-Bayern-Trainer. Flick gab bereits im Vorfeld einen kleinen Einblick in seine Startelf. So wird Manuel Neuer, der gegen England eine herausragende Leistung zeigte, erneut im Kaste stehen. Mehr wollte der 57-Jährige allerdings nicht verraten.

Flick ließ lediglich durchblicken, dass er eine Mischung der Aufstellungen der vergangenen zwei Partien bringen werde. „Es tut gut, wenn man eingespielt ist“, sagte der Heidelberger am Freitag. So ist etwa noch offen, ob im zentralen Mittelfeld Joshua Kimmich, Leon Goretzka oder Ilkay Gündogan beginnen.

Ungarisches Team mit Bundesliga-Erfahrung: Vier Leistungsträger spielen in Deutschland

Der Gegner ist der deutschen Mannschaft noch aus dem EM-Gruppenspiel im vergangenen Jahr bekannt, Leon Goretzka erzielte dabei das entscheidende Tor zum 2:2. Die Ungarn erwischten nun einen guten Start in die Nations League und besiegte England mit 1:0, ausgerechnet gegen Italien setzte es für das Team des italienischen Trainer Marco Rossi jedoch eine 1:2-Niederlage.

In der ungarischen Mannschaft finden sich zudem einige Bundesliga-Profis, die viele ihrer Gegenspieler aus der vergangenen Saison kennen. So werden die drei RB-Leipzig-Spieler Peter Gulacsi, Willi Orban und Dominik Szoboszlai wohl heute starten, auch Roland Sallai vom SC Freiburg könnte gegen Deutschland in der Offensive für Wirbel sorgen. András Schäfer von Union Berlin sitzt hingegen eine Gelbstrafe ab, er wird nicht mit dabei sein. (ajr)