ZDF-Chaos: Als Flick zur Erklärung ansetzt, wird er von KMH unterbrochen und die DFB-Übertragung beendet

Deutschland bestritt sein 1000. Länderspiel gegen die Ukraine. Fast genau ein Jahr vor dem Beginn der Heim-EM 2024 gibt‘s ausreichend Gesprächsbedarf. Die Stimmen.

München/Bremen – Fast auf den Tag genau in einem Jahr startet die EM 2024 in Deutschland. Doch zu spüren ist davon noch nichts. Keine Vorfreude, keine Begeisterung. Die Gründe dafür sind vielfältig. Dies sollte sich von nun an ändern.

Mit dem Länderspiel-Triple zum Ende der Saison gibt Bundestrainer Hansi Flick den Startschuss für die Heim-EM. Im 1000. Länderspiel traf das DFB-Team in Bremen auf die Ukraine. Am Ende wurde es ein glückliches Remis für die DFB-Elf.

Deutschland gegen Ukraine: Stimmen zum 1000. Länderspiel des DFB

Was sagen die Beteiligten? Der Bundestrainer stand mit Blickrichtung auf die EM 2024 im Fokus, wurde dann aber von Katrin Müller-Hohenstein im Live-Interview abgewürgt. Flick hätte noch viele Fragen zu klären gehabt. Zum Beispiel, wie er mit Manuel Neuer rechnet.

Generell gab es viel Redebedarf um die deutsche Nationalmannschaft, die bei der WM 2022 in Katar abermals auf vielen Ebenen enttäuscht hatte. Bundestrainer Flick, Kapitän Joshua Kimmich und Co. äußerten sich nach Spielende.

Wir fassen für die Stimmen auf ZDF zum Spiel Deutschland gegen die Ukraine zusammen.

Hansi Flick (Bundestrainer) nach dem Spiel über ...

... seine Sicht auf die Partie: „Wir haben gut angefangen, es lief alles sehr wunderbar. Niclas Füllkrug hat eine große Chance gehabt. Dann haben wir individuelle Fehler gemacht und haben gesehen, dass die Mannschaft nicht mit der aller breitetsten Brust aufgetreten ist. Aber daran müssen wir arbeiten. Wichtig ist, dass wir Mentalität zeigen. Es tut mir leid für die Mannschaft, weil sie wirklich alles versucht hat. Zum Glück hat sie wenigstens noch den Ausgleich geschafft.“

... die Konsequenzen für die kommenden Aufgaben: „Wir analysieren das nun. Wir haben im Ballbesitz vieles gut gemacht, haben uns Chancen rausgespielt, aber diese nicht so genutzt. Dank Kai, der das zweimal klasse macht, haben wir das 3:3 noch geholt. Das nehmen wir als Positives mit und...

Anschließend unterbricht ZDF-Moderatorin Kathrin Müller-Hohenstein den Bundestrainer ...

... „Wir haben noch zehn Sekunden. Diese Zeit nutzen wir, um uns vom Bundestrainer zu verabschieden und Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Zusehen zu danken.“

Daraufhin beendet das ZDF die Live-Übertragung umgehend und zeigt den Film „Die Toten vom Bodensee – der Seelenkreis“. Ein Krimi aus dem Jahr 2021.

+ Katrin Müller-Hohenstein erwähnt in dieser Szene, dass Hansi Flick noch „zehn Sekunden“ hätte. Dann schaltet das ZDF zum Bodensee-Krimi und unterbricht den DFB-Bundestrainer mitten im Interview. © Screenshot ZDF

Joshua Kimmich (DFB-Kapitän) nach dem Spiel über ...

... sein Fazit nach dem Remis: „Wir sind ganz gut ins Spiel gekommen, es hat sich gut angefühlt. Dann bekommen wir sau dumme Gegentore. Ich hatte dann das Gefühl, dass wir die Kurve gekriegt haben. Wir haben vorgenommen, dass wir die Fehler abstellen. Aber wenn ich mir das 3:1 anschaue, sind das wieder ganz leicht vermeidbare Fehler. Zum Schluss wurd‘s dann etwas druckvoller. Zum Glück konnten wir uns mit zwei Treffern zum Schluss noch belohnen.“

Kevin Trapp (DFB-Torhüter) nach dem Spiel über ...

... die Partie mit drei Gegentoren und vielen Fehlern: „Es ist sehr ärgerlich, weil wir die Gegentore aus sehr leichten Fehlern bekommen. Wenn wir aber das abstellen, sind wir auf einem sehr guten Weg. Weil wir ansonsten ein gutes Spiel gemacht haben.“

... die Anzahl der groben Patzer im Hinblick auf die EM 2024 in einem Jahr: „Individuelle Fehler können passieren, das gehört dazu. Aber wir müssen es in den Griff bekommen, das ist Fakt. Sonst wird‘s schwierig bei der EM.“

... das neue System mit der Dreierkette: „Wir sollten uns jetzt nicht über das System beschweren. Wir haben etwas ausprobiert, damit wir etwas variabler agieren können in Zukunft.“

+ DFB-Präsident Bernd Neuendorf traf vor dem Ukraine-Spiel klare Aussagen. © IMAGO / Schüler / Jan Huebner

Bernd Neuendorf (DFB-Präsident) über …

... den Zustand der Nationalmannschaft ein Jahr vor der EM: „Die Mannschaft ist wirklich sehr stark gewillt, nach den Enttäuschungen der letzten Turniere, ein Stück Wiedergutmachung zu leisten, insbesondere bei der Euro – und ich denke, das fängt heute an.“

... um die sportliche Bedeutung des heutigen Spiels: „Es ist formal ein Freundschaftsspiel und ein Spiel mit Symbolkraft, aber natürlich geht es auch um sportlichen Wettbewerb und Hansi Flick hat es ja schon zum Ausdruck gebracht: Wir stehen faktisch exakt ein Jahr vor Beginn der Europameisterschaft, dass jeder jetzt verstehen muss, dass es um die Tickets geht für die Spieler, um bei diesem einmaligen Turnier im eigenen Land dann auch dabei zu sein. Und ich denke, jeder hat das auch verstanden – die Botschaft ist auch angekommen.“

