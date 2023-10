Wann spielt Deutschland bei der Heim-EM 2024?

Von: Korbinian Kothny

Die EM 2024 in Deutschland steht vor der Tür. Der Fahrplan für das DFB-Team ist bereits jetzt gesetzt, doch die Gegner sind noch unbekannt.

München – Die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland rückt immer näher. Nur noch etwa acht Monate trennen uns von dem Großevent auf deutschem Boden, das bereits jetzt seine Vorboten aussendet. Die erste Phase der Ticketbewerbung für die Heim-EM startete am 3. Oktober. Insgesamt stehen 1,2 Millionen Tickets zur Verfügung, wobei die Nachfrage bereits am folgenden Tag ein Vielfaches davon betrug.

Das Eröffnungsspiel mit der deutschen Nationalmannschaft findet am 14. Juni 2024 um 21 Uhr in München statt. Gegen welche Mannschaft das DFB-Team antreten wird, ist noch unklar. Die Auslosung der Gruppen erfolgt am 2. Dezember.

Deutschlands Spiele in der Vorrunde

Als Gastgeberland ist Deutschland automatisch Gruppenkopf der Gruppe A. Obwohl noch nicht feststeht, gegen welche Teams die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann um den Einzug in die K.-o.-Runde spielen wird, sind die Termine der weiteren Gruppenspiele bereits bekannt.

Die deutsche Nationalmannschaft tritt als Gastgeber bei der EM 2024 an. © IMAGO/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON

Das zweite Gruppenspiel der deutschen Mannschaft findet fünf Tage nach dem Eröffnungsspiel, am Mittwoch, dem 19. Juni 2024, in Stuttgart statt. Die abschließenden Gruppenspiele der Gruppe A werden am Sonntag, dem 23. Juni 2024, ausgetragen. Das DFB-Team tritt dabei in Frankfurt an. Die genauen Anstoßzeiten für das zweite und dritte Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft stehen jedoch noch nicht fest.

Gruppenphase Spieltag Stadt Freitag, 14. Juni, 21 Uhr 1 München Mittwoch, 19. Juni 2 Stuttgart Sonntag, 23. Juni 3 Frankfurt

Deutschlands möglicher Weg ins EM-Finale als Gruppenerster

Sollte Deutschland das Achtelfinale erreichen, gibt es verschiedene Optionen für die Termine der K.-o.-Runde. Als Gruppensieger würde das DFB-Team am Samstag, dem 29. Juni 2024, in Dortmund gegen den Zweitplatzierten der Gruppe C um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen. Ein mögliches Viertelfinale würde in diesem Fall am Freitag, dem 5. Juli 2024, in Stuttgart stattfinden. Das Halbfinale wäre am Dienstag, dem 9. Juli 2024, in München.

Deutschlands K.o.-Weg als Gruppensieger Runde Stadt Samstag, 29. Juni Achtelfinale Dortmund Freitag, 5. Juli Viertelfinale Stuttgart Dienstag, 9. Juli Halbfinale München Sonntag, 14. Juli Finale Berlin

Deutschlands möglicher Weg ins EM-Finale als Gruppenzweiter

Sollte Deutschland als Gruppenzweiter in die K.o.-Phase einziehen, ist das Achtelfinale für Samstag, den 29. Juni 2024, in Berlin geplant. Das Viertelfinale würde dann am Samstag, dem 6. Juli 2024, in Düsseldorf und das Halbfinale am Mittwoch, dem 10. Juli 2024, in Dortmund stattfinden. Das Finale ist für Sonntag, dem 14. Juli 2024, in Berlin angesetzt.

Deutschlands K.o.-Weg als Gruppenzweiter Runde Stadt Samstag, 29. Juni Achtelfinale Berlin Samstag, 6. Juli Viertelfinale Düsseldorf Mittwoch, 10. Juli Halbfinale Dortmund Sonntag, 14. Juli Finale Berlin

Es besteht auch die Möglichkeit, dass Deutschland als einer der vier besten Gruppendritten in das Achtelfinale einzieht. In diesem Fall wäre eine Vorhersage der Ansetzungen für die K.o.-Phase jedoch nicht möglich, da zunächst abgewartet werden müsste, auf welchem Rang sich das DFB-Team für das Achtelfinale qualifizieren würde. (kk)

