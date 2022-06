„England findet das zum Kotzen“: Bellingham holt gegen Deutschland wirklich alles aus sich heraus

Von: Tim Althoff

1:1 endete die Partie zwischen der DFB-Elf und der englischen Nationalmannschaft. BVB-Star Jude Bellingham holte in München alles aus sich heraus.

Update vom 8. Juni, 9.50 Uhr: Es war ein intensives Nations-League-Spiel, das sich Deutschland und England am Dienstagabend in der Allianz Arena lieferten. Am Ende trennte man sich 1:1. Kurioses ereignete sich in den Schlussminuten der Begegnung. Der in der 14. Minute für den verletzten Kalvin Phillips eingewechselte Jude Bellingham schien sich so verausgabt zu haben, dass er seinen Mageninhalt nicht mehr für sich behalten konnte.

Kurz zuvor plagten den Shootingstar schon Krämpfe. Er lag am Boden und hoffte auf eine Unterbrechung. Die Deutschen spielten den Ball aber nicht ins Aus, sondern drängten auf den Siegtreffer. Für Bellingham gab es Pfiffe - die wohl eine Extraportion Motivation für den Dortmunder bedeuteten: Er setzte nochmal zum Sprint über den halben Platz an. Die Rechnung dafür war auf den Fernsehbildern deutlich zu erkennen: Erbrochenes auf dem Rasen der Allianz Arena.

Jude Bellingham: England-Star muss sich offensichtlich übergeben

Manch ein Fan hatte die Szene ebenfalls beobachtet und sie direkt zum Twitter-Thema gemacht - inklusive witziger Kommentare: „Wir waren schon immer eine Turniermannschaft und England findet das zum Kotzen“ oder „Wo hat Bellingham auf einmal so viel Körperflüssigkeit her, nachdem er über den halben Platz gerannt ist?“, lauteten die Reaktionen.

Erstmeldung vom 7. Juni, 15.32 Uhr: München ‒ Das letzte Spiel dieser beiden Mannschaften beendete die langjährige Bundestrainer-Karriere von Joachim Löw. Jetzt kann sich die deutsche Nationalmannschaft unter der Leitung von Hansi Flick an dem alten Rivalen aus England rächen. Zwar geht es nur um die Nations League und nicht um ein Achtelfinale bei der Europameisterschaft, jedoch könnte das Spiel zeigen, auf welchem Level sich das DFB-Team derzeit befindet. Flick ist zwar immer noch ungeschlagen, konnte aber keinen echten Top-Gegner schlagen.

Die hochkarätigsten Mannschaften waren bisher die Niederlande und Italien, in beiden Spielen trennte man sich lediglich 1:1. Gegen England gibt es also nun die nächste Möglichkeit, sich gegen eine Top-Mannschaft durchzusetzen. „Die Engländer bringen eine große Robustheit mit, das wird für uns ein richtig großer Brocken. Dennoch freuen wir uns auf das Spiel. Es wird wichtig sein, dagegenzuhalten und unseren Plan durchzuziehen“, so der Bundestrainer vor dem Gruppenspiel in der Nations League.

UEFA Nations League, 2. Spieltag Deutschland - England Anpfiff: 7. Juni 2022, 20.45 Uhr Stadion: Allianz Arena, München Schiedsrichter: Carlos del Cerro Grande (Spanien)

Deutschland - England: Southgate fürchtet englische Fan-Krawalle in München

Das Spiel gegen die Briten wird deshalb umso herausfordernder, weil die Mannschaft von Gareth Southgate die erste Partie in der Gruppe A3 überraschend gegen Ungarn verloren hat. Der Leipziger Dominik Szoboszlai erzielte den entscheidenden Treffer per Elfmeter. Wenn England in der Nations League in die Finalrunde kommen möchte, muss das Spiel in der Münchner Allianz Arena also fast schon gewonnen werden.

„Es ist ein großartiges Spiel für die Fans und wir hoffen, dass jeder das auch so annimmt“, betonte er vor der Partie. Es sei genau die Art von Test, die seine Mannschaft bräuchte. Leider musste der ehemalige Spieler von Aston Villa und dem FC Middlesbrough auch die eigenen Fans warnen. Die Anhänger der Three Lions sind bei vergangenen Auswärtsfahrten immer wieder negativ aufgefallen. Auch während der EM 2021, die für die Engländer größtenteils sogar im heimischen London stattfand, gab es negative Berichte zu lesen.

„Du schämst dich, wenn du davon hörst“, beklagt sich Southgate. Dieses Verhalten sei ein Spiegelbild des eigenen Landes und so hoffe er, dass sich die Fans „benehmen“. „Wir wollen, dass unsere Fans respektvoll zu München und einem anderen Land sind“, sagte auch Mittelfeldspieler Kalvin Phillips. Die Behörden sind jedenfalls in Alarmbereitschaft, in der Innenstadt wurde ein Glasflaschenverbot verhängt. 880 bekannte Randalierer aus England mussten zudem ihre Pässe abgeben.

Das erste Gruppenspiel der Nations League gegen Italien wurde zwar noch von RTL übertragen, die Partie gegen England geht nun allerdings wieder an die öffentlich-rechtlichen Sender. So wird das ZDF den großen Klassiker ausstrahlen. Die Übertragung aus der Allianz Arena beginnt ab 20.14 Uhr, Katrin Müller-Hohenstein wird die Vorberichte gemeinsam mit dem Experten Christoph Kramer moderieren. Während des Spiels wird Kommentator Béla Réthy zu hören sein.

Das ZDF wird das Spiel außerdem im Live-Stream auf zdf.de übertragen. Über die jeweiligen Apps kann die Nations League somit auch auf Mobilgeräten und Smart-TVs geschaut werden. Alle anderen Spiele werden von DAZN gezeigt. Der Streamingdienst hält, abgesehen von den deutschen Spielen, die Übertragungsrechte an dem Turnier.

