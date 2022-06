Deutschland - England im Live-Ticker: Bayern-Stars auf der Bank? Erinnerungen an Schmach in München

Von: Patrick Mayer

Mittelfeldstratege im DFB-Team: Joshua Kimmich vom FC Bayern.

Nations League, München, Allianz Arena: Deutschland trifft im Klassiker auf England. Verfolgen Sie das Spiel heute Abend hier im Live-Ticker.

Deutschland - England -:-, heute, 20.45 Uhr

Aufstellung Deutschland: - Aufstellung England: - Tore: -

Update vom 7. Juni, 19.30 Uhr: Das DFB-Team der Männer wird gegen England heute Abend im Trikot der deutschen Fußball-Frauen auflaufen. Hintergrund ist, dass im Juli die EM der Frauen auf der Insel stattfindet. Darauf will der Deutsche Fußball-Bund beim Nations-League-Spiel in München aufmerksam machen.

Weicht vom Männer-Jersey ab: das Trikot der DFB-Frauen für die Euro 2022.

Update vom 7. Juni, 19.15 Uhr: Bleibt es friedlich in der Isarmetropole? Mehr als 5000 englische Fußball-Fans sollen zum Match der „Three Lions“ gegen Deutschland in München angereist sein - darunter auch einzelne gewaltbereite Hooligans. In der Nacht von Sonntag auf Montag verursachten 300 von ihnen einen Großeinsatz der Polizei im Hofbräuhaus, in einem Hotel zündeten andere Pyrotechnik, weswegen die Feuerwehr ausrücken musste - ein Überblick, was bislang geschah.

Deutschland trifft auf England: Der Klassiker steigt in der Arena in München

Erstmeldung vom 7. Juni: München - Deutschland gegen England in München - da war doch was? Vor dem Länderspiel des DFB-Teams in der Nations League gegen die „Three Lions“ wurde bei Social Media insbesondere von britischen Fans an das 1:5 der deutschen Nationalmannschaft gegen die Auswahl aus dem Vereinigten Königreich am 1. September 2001 erinnert. Damals ging ein von von Rudi Völler trainiertes Team in der WM-Qualifikation im Olympiastadion unter.

Zwar hatte Carsten Jancker vom FC Bayern die Hausherren seinerzeit 1:0 in Führung gebracht. Doch die Engländer drehten das Spiel durch einen Dreierpack von Michael Owen, einen Treffer durch Steve Gerrard sowie ein Tor durch Emile Heskey. Häme hier, Sorgen dort. Polizei und Stadt München stellten sich vor dem zweiten Spiel Deutschlands in der Nations League auch auf gewaltbereite englische „Fans“ in der Isarmetropole ein. Mehr als 5.000 Anhänger sollen von der Insel angereist sein, obwohl ihr Verband nur knapp 3400 Tickets zur Verfügung gestellt bekam.

Im DFB-Team, das in den Trikots der deutschen Fußball-Frauen aufläuft, dürfte es indes einige personelle Umstellungen im Vergleich zum 1:1 gegen Italien in Bologna geben.

Bundestrainer Hansi Flick baut um: Mehreren Stars des FC Bayern droht die Bank

„Es wird der ein oder andere Wechsel stattfinden“, erklärte Bundestrainer Hansi Flick am Pfingstmontag (6. Juni) vor der Abreise aus dem fränkischen Herzogenaurach in die bayerische Landeshauptstadt. Er und sein Team müssten „die Dinge besser machen, ohne Frage, dazu sind wir da“, meinte der Badener: „Beim Abschlusstraining haben wir auch wieder gesehen, dass die Mannschaft die Körner aufgefüllt hat und bereit ist. Das hat sehr gut ausgeschaut im Training.“ Drei Stars des FC Bayern München droht ausgerechnet „dahoam“ die Bank: Leroy Sané, Leon Goretzka und Niklas Süle.

Verfolgen Sie das Nations-League-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen England heute Abend (ab 20.45 Uhr) hier im Live-Ticker. (pm)