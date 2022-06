Deutschland - England: Wer überträgt die Nations League heute live im TV und Stream?

Von: Tim Althoff

Die deutsche Mannschaft hat noch eine Rechnung mit England offen. © Frank Hoermann, Sven Simon/Imago

Deutschland will sich an England für das EM-Aus 2021 rächen. Hier gibt es alle Infos, wo das Spiel heute live im TV und Stream übertragen wird.

München ‒ Das letzte Spiel dieser beiden Mannschaften beendete die langjährige Bundestrainer-Karriere von Joachim Löw. Jetzt kann sich die deutsche Nationalmannschaft unter der Leitung von Hansi Flick an dem alten Rivalen aus England rächen. Zwar geht es nur um die Nations League und nicht um ein Achtelfinale bei der Europameisterschaft, jedoch könnte das Spiel zeigen, auf welchem Level sich das DFB-Team derzeit befindet. Flick ist zwar immer noch ungeschlagen, konnte aber keinen echten Top-Gegner schlagen.

Die hochkarätigsten Mannschaften waren bisher die Niederlande und Italien, in beiden Spielen trennte man sich lediglich 1:1. Gegen England gibt es also nun die nächste Möglichkeit, sich gegen eine Top-Mannschaft durchzusetzen. „Die Engländer bringen eine große Robustheit mit, das wird für uns ein richtig großer Brocken. Dennoch freuen wir uns auf das Spiel. Es wird wichtig sein, dagegenzuhalten und unseren Plan durchzuziehen“, so der Bundestrainer vor dem Gruppenspiel in der Nations League.

UEFA Nations League, 2. Spieltag Deutschland - England Anpfiff: 7. Juni 2022, 20.45 Uhr Stadion: Allianz Arena, München Schiedsrichter: Carlos del Cerro Grande (Spanien)

Deutschland - England: Southgate fürchtet englische Fan-Krawalle in München

Das Spiel gegen die Briten wird deshalb umso herausfordernder, weil die Mannschaft von Gareth Southgate die erste Partie in der Gruppe A3 überraschend gegen Ungarn verloren hat. Der Leipziger Dominik Szoboszlai erzielte den entscheidenden Treffer per Elfmeter. Wenn England in der Nations League in die Finalrunde kommen möchte, muss das Spiel in der Münchner Allianz Arena also fast schon gewonnen werden.

„Es ist ein großartiges Spiel für die Fans und wir hoffen, dass jeder das auch so annimmt“, betonte er vor der Partie. Es sei genau die Art von Test, die seine Mannschaft bräuchte. Leider musste der ehemalige Spieler von Aston Villa und dem FC Middlesbrough auch die eigenen Fans warnen. Die Anhänger der Three Lions sind bei vergangenen Auswärtsfahrten immer wieder negativ aufgefallen. Auch während der EM 2021, die für die Engländer größtenteils sogar im heimischen London stattfand, gab es negative Berichte zu lesen.

„Du schämst dich, wenn du davon hörst“, beklagt sich Southgate. Dieses Verhalten sei ein Spiegelbild des eigenen Landes und so hoffe er, dass sich die Fans „benehmen“. „Wir wollen, dass unsere Fans respektvoll zu München und einem anderen Land sind“, sagte auch Mittelfeldspieler Kalvin Phillips. Die Behörden sind jedenfalls in Alarmbereitschaft, in der Innenstadt wurde ein Glasflaschenverbot verhängt. 880 bekannte Randalierer aus England mussten zudem ihre Pässe abgeben.

Nations League: Wer überträgt Deutschland - England heute live im Free-TV?

Das erste Gruppenspiel der Nations League gegen Italien wurde zwar noch von RTL übertragen, die Partie gegen England geht nun allerdings wieder an die öffentlich-rechtlichen Sender. So wird das ZDF den großen Klassiker ausstrahlen. Die Übertragung aus der Allianz Arena beginnt ab 20.14 Uhr, Katrin Müller-Hohenstein wird die Vorberichte gemeinsam mit dem Experten Christoph Kramer moderieren. Während des Spiels wird Kommentator Béla Réthy zu hören sein.

Deutschland - England: Wer zeigt das Spiel heute im Live-Stream?

Das ZDF wird das Spiel außerdem im Live-Stream auf zdf.de übertragen. Über die jeweiligen Apps kann die Nations League somit auch auf Mobilgeräten und Smart-TVs geschaut werden. Alle anderen Spiele werden von DAZN gezeigt. Der Streamingdienst hält, abgesehen von den deutschen Spielen, die Übertragungsrechte an dem Turnier.

Begegnung: Deutschland - England TV: ZDF Live-Stream: zdf.de Live-Ticker: tz.de

Nations League im Live-Ticker: Deutschland - England auf tz.de

Sollten Sie die ZDF-Übertragung nicht verfolgen können, bieten wir Ihnen alternativ den Live-Ticker auf tz.de an. So informieren wir Sie über jede wichtige Szene des Spiels. (ta)