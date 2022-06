Ex-Bayern-Trainer Flick wird beim Thema Sané ernst: „Wir reden viel mit Leroy“

Von: Patrick Mayer

Bundestrainer Deutschlands: Hansi Flick. © Federico Gambarini/dpa

Vor dem Länderspiel Deutschlands gegen England äußert sich Hansi Flick im ZDF ein weiteres Mal zu Leroy Sané vom FC Bayern. Der Ex-Münchner wird deutlich.

München - Es ist ein echter Klassiker des internationalen Fußballs: Deutschland trifft in München auf England (hier im Live-Ticker).

IPPEN.MEDIA fasst die Stimmen aus dem ZDF zusammen.

Hansi Flick (Bundestrainer Deutschland) vor dem Spiel über ...

... über Einzelgespräche mit den DFB-Spielern: „Das Wichtigste war die Nachbetrachtung des Italien-Spiels. Es waren einige Dinge, die nicht gut waren. Gut war, wie wir zurückgekommen sind. Die Bereitschaft, nochmal aktiv zu sein und Intensität reinzubringen. Da war vieles richtig, das müssen wir heute umsetzen.“



... über personelle Umstellungen gegen England: „Das ist keine Konsequenz aus dem Italien-Spiel. Wir haben nach einer langen Saison vier Spiele. Wir haben eine große Qualität und Dichte in der Mannschaft. Wir haben absolutes Vertrauen in die Spieler. Ich bin optimistisch für heute.“



... über Bayern-Star Leroy Sané, der anfangs auf der Bank saß: „Es ist ein sehr hoch talentierter Spieler, absolut. Ich bin der Meinung, dass er in diesem Jahr eine sehr gute Phase von September bis November hatte. Er muss versuchen, dieses Qualität kontinuierlich ins Spiel zu bringen. Wir unterstützen ihn, mit allem, was wir können. Wir reden viel mit Leroy. Er ist schnell, trickreich, kann ein Unterschiedsspieler sein.“



... weiter über die Rolle des Münchners Sané: „Das Wichtigste ist, dass er Vertrauen spürt. Wenn das jemand spürt, gibt er es irgendwann zurück. Es ist ein besonderes Spiel für ihn gegen England, wenn er reinkommt. Er hat für ManCity gespielt, kennt den einen oder anderen. Wir hoffen auf das, was alle sehen wollen: einen Leroy in Bestform.“ (pm)