Deutschland - Finnland heute im Live-Ticker: DFB-Frauen wollen die „perfekte Gruppenphase“

Von: Marius Epp

Emotionale Leaderin: Ob sich Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gegen Finnland etwas zurücknehmen wird? © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Für Deutschland steht bei der Frauen-EM das letzte Gruppenspiel gegen Finnland an. Das Motto: Im Flow bleiben. Wir begleiten die Partie im Live-Ticker.

Frauen-EM: Deutschland - Finnland | Samstag, 21 Uhr

Die DFB-Frauen stehen schon als Gruppensieger fest, wollen aber dennoch ihre Siegesserie fortsetzen.

Aufstellung Deutschland Frohms - Gwinn, Doorsoun, Hegering, Kleinherme - Däbritz, Lattwein, Dallmann - Huth, Popp, Bühl Aufstellung Finnland Talaslahti - Heroum, Pikkujamsa, Kuikka, Koivisto - Engman, Alanen, Summanen, Kollanen - Sallstrom, Kemppi Tore

Update vom 16. Juli, 20.26 Uhr: Die Aufstellung ist da! Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg lässt einzig die Dreier-Sturmreihe mit Alexandra Popp, Svenja Huth und Klara Bühl unverändert. Im Mittelfeld rücken Lena Lattwein und Linda Dallmann in die Startelf, in der Abwehr kommen Sara Doorsoun und Sophia Kleinherme ins Team.

Erstmeldung vom 16. Juli: Milton Keynes - Die missliche Migräne knockte Martina Voss-Tecklenburg nur kurz aus, die letzte Pflichtübung vor dem EM-Viertelfinale sollte der Bundestrainerin kein Kopfzerbrechen bereiten. Der sportlich bedeutungslose Gruppenabschluss gegen das ausgeschiedene Team aus Finnland wird nach dem Superstart gegen Dänemark (4:0) und Spanien (2:0) wohl zur Chance für die starke zweite Garde.

„Wir wollen das Spiel gewinnen und eine gute Leistung zeigen. Nichtsdestotrotz haben wir ein paar Ausfälle, die wir verkraften müssen, aber das können wir kompensieren“, sagte Voss-Tecklenburg vor der Partie am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in Milton Keynes, in der ARD führte sie aus: „Jede hat es verdient zu spielen, von daher ist es cool, dass wir eine Ausgangslage haben, die das möglich macht.“

Frauen-EM: Deutschland gegen Finnland in der Favoritenrolle

Die 54-Jährige, die am Donnerstag wegen Migräne-Beschwerden im Vormittagstraining fehlte, warnte auch pflichtgemäß vor dem punktlosen Gegner: „Finnland wird sich aus dieser EM anständig verabschieden wollen und uns nichts schenken.“

Erst am Donnerstag (21.00 Uhr/ARD und DAZN) steht für den vorzeitigen Gruppensieger Deutschland in London-Brentford das erste K.o.-Spiel an gegen Norwegen oder Österreich. Also will „MVT“ die Balance finden zwischen entlastender Rotation und Rhythmus für ihre Achse: „Wir werden diesen Spagat sehr gut hinkriegen. Wir werden auch nicht alles verändern.“

DFB-Frauen ohne Oberdorf und Rauch gegen Finnland

Definitiv ersetzt werden müssen aufgrund von Gelbsperren Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf und Linksverteidigerin Felicitas Rauch. Hier dürften Lena Lattwein sowie die flexible Sophia Kleinherne, im Verein in Frankfurt vornehmlich in der Abwehrzentrale zuhause, erste Wahl sein. Lea Schüller (Corona-Infektion) ist noch nicht wieder einsetzbar, Sydney Lohmann (Knie) voraussichtlich auch nicht.

Sollte die mit Gelb vorbelastete Innenverteidigerin Marina Hegering sicherheitshalber geschont werden, könnte Sara Doorsoun zum ersten EM-Einsatz kommen. Zumindest im Laufe des Spiels dürften Laura Freigang und Nicole Anyomi (alle Eintracht Frankfurt) eine Option sein - dann hätten sich alle Feldspielerinnen der „Bank von England“ EM-Minuten und Sicherheit geholt. (epp/SID)