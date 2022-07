Deutschland gegen Frankreich im Live-Ticker: Folgen die DFB-Frauen England ins EM-Finale?

Von: Antonio José Riether

Bislang hatten die DFB-Frauen viel zu jubeln. Mit den Französinnen wartet nun ein harter Brocken auf die Truppe von Martina Voss-Tecklenburg. © Sports Press Photo/imago

Die Fußball-Nationalmannschaft der Frauen trifft im Halbfinale der Europameisterschaft auf den schweren Gegner Frankreich. Die Partie im Live-Ticker.

EM-Halbfinale: Deutschland - Frankreich -:- (-:-)

Aufstellung Deutschland: Aufstellung Frankreich Tore:

Milton Keynes - Knapp hundert Kilometer nordwestlich vom Endspielort London trifft die deutsche Nationalmannschaft der Frauen im heutigen Halbfinale um 21 Uhr auf das französische Team. Am Dienstag bezwangen die Gastgeberinnen aus England Schweden mit einem eindeutigen 4:0, am Mittwochabend wird der zweite Finalgegner ausgespielt.

DFB-Frauen ohne Klara Bühl gegen Frankreich: Stürmerin Alexandra Popp wird wohl starten

Mit 11:0 Toren aus den bisherigen vier EM-Spielen kann das deutsche Team mit viel Selbstbewusstsein in das Halbfinale gehen. Einziger Makel ist der coronabedingte Ausfall von Klara Bühl, jedoch haben die DFB-Frauen viel offensive Qualität mit nach England gebracht. So werden die Hoffnungen auf die routinierte Wolfsburger Angreiferin Alexandra Popp ruhen. „Ich glaube, die Leistung von Alex Popp bei diesem Turnier spricht einfach für sich“, meinte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.

Auch die wieder genesene Torjägerin Lea Schüller vom FC Bayern sowie Jule Brand könnten durchaus Optionen im Angriff sein. Besonders Bundesliga-Torschützenkönigin Schüller wurde von Voss-Tecklenburg gelobt. „Sie ist fantastisch im Training“, meinte die Bundestrainerin zur 24-Jährigen. Dass auch die 19-jährige Wolfsburgerin Brand von Beginn spielt, ist angesichts ihrer bisherigen Teileinsätze eher unwahrscheinlich. Voss-Tecklenburg wird am Mittwochabend ihre eingespielteste Offensive brauchen.

Deutschland vor harter Aufgabe im Halbfinale: Frankreich ebenfalls noch ungeschlagen

Auf dem Weg nach Wembley müssen die deutschen Frauen jedoch an den starken Französinnen vorbei. In der Gruppenphase holten sie vor den Belgierinnen nach zwei Spieltagen bereits den Gruppensieg. Das 1:1-Remis am dritten Spieltag gegen Island soll nicht trügen, denn immerhin handelt es sich beim französischen Team um die aktuelle Nummer drei der FIFA-Weltrangliste, Deutschland belegt Platz fünf. Das Star-Ensemble, das mit zahlreichen Spielerinnen von Paris Saint-Germain und Olympique Lyon geschmückt ist, bezwang im Viertelfinale mit den Niederlanden den Titelverteidiger und wird auch gegen Deutschland nichts unversucht lassen. (ajr)