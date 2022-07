Wo läuft heute Deutschland gegen Frankreich bei der Frauen-EM live im TV und Stream?

Von: Tim Althoff

Lina Magull (r) will mit Deutschland ins Finale einziehen. © Sebastian Gollnow/dpa

Die DFB-Frauen sind noch einen Schritt vom Finale der Frauen-EM entfernt. Alle Infos, wer das Spiel gegen Frankreich heute live im TV und Stream zeigt.

Milton Keynes ‒ Nach dem Erfolg gegen Österreich ist die deutsche Elf weiterhin auf dem Weg ins Wembley-Stadium. Bis zum großen Finale muss nur noch ein Spiel gewonnen werden. Erneut wartet ein deutsches Nachbarland, diesmal sind es die Französinnen, an denen die Elf von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vorbeimuss. Die gewannen ihrerseits im Viertelfinale mit 1:0 gegen die Niederlande. In der 102. Minute war es Eve Perisset, die den entscheidenden Treffer ins Halbfinale per Elfmeter erzielte.

Die deutschen Damen haben 30 Minuten weniger für ihren Sieg gebraucht und sind dabei weiterhin ohne Gegentor geblieben. Wie sehr es die Mannschaft genießt, erfolgreiche Abwehrarbeit zu betreiben, verdeutlichte Giulia Gwinn auf der Pressekonferenz: „Wir haben keine Angst vor Frankreich und wollen wieder unsere Defensiv-Lust zeigen“, so die Spielerin des FC Bayern. Frankreich hätte im Viertelfinale viel investieren müssen. „Unser Ziel ist es, ihre Stärken nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Wir wollen viel Ballbesitz haben und ihnen unser Spiel aufdrücken.“

Frauen-EM 2022, Halbfinale Deutschland - Frankreich Anstoß: 27. Juli 2022, 21.00 Uhr Stadion: Stadium MK, Milton Keynes Schiedsrichterin: Cheryl Foster (Wales)

Halbfinale zwischen Deutschland und Frankreich: Insider-Informationen von Sara Däbritz?

Gwinn bestätigte außerdem, dass die Mannschaft auf zusätzliche Informationen von Sara Däbritz zugreifen wolle. Schließlich spielte die Mittelfeldakteurin zuletzt drei Jahre für Paris Saint-Germain, zur neuen Saison wechselt sie zu Olympique Lyon. Die Frankreich-Expertin könnte also nützliche Hinweise und Tipps zur Spielweise und Taktik des Halbfinal-Gegners geben. Auch ohne Insider-Infos weiß der Coaching-Staff um Co-Trainerin Britta Carlsson, worauf es gegen Frankreich ankommt.

„Wendy Renard und Griedge Mbock Bathy sind sehr gute Verteidigerinnen. Wendy Renard kennen wir, sie ist bei Standards absolut gefährlich, wir wollen deshalb so wenig an Standards zulassen, wie möglich“, betont Voss-Tecklenburgs Assistentin. Die Schwächen der erfahrenen Nationalspielerinnen wären bereits analysiert worden. „Wir sind variabel und haben analysiert, in welche Räume wir gehen. Die Französinnen haben auch schon Gegentore bekommen und sind auch verwundbar. Das wollen wir ausnutzen.“

Wer überträgt das Halbfinale der EM 2022 zwischen Deutschland und Frankreich heute live im TV?

Wie alle anderen deutschen Spiele, wird natürlich auch das Halbfinale der Frauen-EM 2022 live im deutschen Free-TV gezeigt. Ab 20.15 Uhr wird das ZDF mit Moderator Sven Voss mit den Vorberichten auf Sendung gehen, Anstoß ist um 21.00 Uhr mit Kommentatorin Claudia Neumann.

Frauen-EM 2022: Wo läuft Deutschland - Frankreich heute im Live-Stream?

Parallel zur TV-Übertragung wird das Spiel im Internet auf sportstudio.de via Live-Stream gezeigt. Auch die Nutzung des Online-Angebots ist aufgrund der Rundfunk-Gebühren „kostenlos“.

Neben den öffentlich-rechtlichen Sendern ist außerdem DAZN Rechte-Inhaber der EM 2022. Der Streamingdienst beginnt ab 20.35 Uhr mit der Übertragung. Jan Platte kommentiert das Spiel gemeinsam mit Expertin Laura Benkarth. Für DAZN ist ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig, das je nach Preis monatlich oder jährlich gekündigt werden kann.

Frauen-EM 2022, Halbfinale Deutschland - Frankreich TV: ZDF, DAZN (Smart-TV) Live-Stream: ZDF, DAZN Live-Ticker: tz.de

Deutschland - Frankreich bei der Frauen-EM im Live-Ticker bei tz.de

Sollten Sie die Angebote vom ZDF und DAZN nicht nutzen können, bleiben Sie mit tz.de auf dem Laufenden. Jede wichtige Szene der Partie wird dort live für sie mitgetickert. (ta)