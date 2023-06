Deutschland gegen England: U21-EM live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 3. Spieltag der U21-EM trifft die deutsche Nationalmannschaft auf England. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Batumi – Die deutsche U21-Nationalmannschaft steht nach dem zweiten Spieltag der Europameisterschaft in Georgien mit dem Rücken zur Wand. Die Truppe von Trainer Antonio di Salvo verlor gegen Tschechien mit 1:2, trotz teils drückender Überlegenheit. Die Tschechen beschränkten sich auf die Defensive und konterten die deutsche Auswahl gnadenlos aus.

Deutschland gegen England: DFB-Elf droht frühes Aus

„Es liegt am Spieler, ob er den Ball mit 100 Prozent über die Linie bringen will oder nicht. Das ist an jedem einzelnen, da muss jeder einzelne über sich nachdenken“, sagte Angelo Stiller nach der Partie. Der Hoffenheimer wollte dem Team jedoch weder Qualität noch Teamgeist absprechen.

Nach dem 1:1 zum Auftakt der EM gegen Israel und der Schlappe gegen Tschechien muss die deutsche U21 am 3. Spieltag gegen England unbedingt gewinnen. Ein Weiterkommen hat sie aber nicht mehr in der eigenen Hand. Neben einem eigenen Erfolg muss das DFB-Team auf Israel hoffen, das gegen Tschechien spielt.

Deutschland trifft bei der U21-EM auf England. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

„Wir haben gute Spieler, aber es sollte einfach nicht sein. Die Mannschaft lässt sich nicht beirren und ist füreinander da. Jetzt müssen wir schauen, dass wir das auch mit einem Ergebnis gegen England hinbekommen“, so di Salvo, der sein Team vor dem letzten Spiel wieder aufbauen muss.

Das dritte Spiel der deutschen U21-Nationalmannschaft bei der EM gegen England findet am Mittwoch, 28. Juni 2023, in Batumi statt. Anpfiff ist um 18.00 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Deutschland gegen England: U21-EM live im Free-TV?

Der Privatsender Sat.1 überträgt das U21-EM-Match zwischen Deutschland und England live und in voller Länge im Free-TV.

Die TV-Rechte der U21-EM liegen ausschließlich beim Free-TV-Sender Sat.1.

Deutschland gegen England: U21-EM im Live-Stream von Joyn

Die Partie Deutschland gegen England wird im Live-Stream vom Streamingdienst Joyn übertragen.

Der Countdown zum Spiel in Batumi startet am Mittwoch, 28. Juni 2023, um 17.30 Uhr mit den Vorberichten.

Um 18.00 Uhr ertönt der Anpfiff.



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Joyn.

