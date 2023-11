Deutschland gegen Estland heute live: Hier sehen Sie das U21-Länderspiel im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft in der EM-Qualifikation auf Estland. So sehen Sie das Länderspiel live im TV und Stream.

Paderborn – Das U21-Länderspiel zwischen Deutschland und Estland findet am Freitag, 17. November 2023, in Paderborn statt. Anpfiff ist um 18.00 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Deutschland gegen Estland: U21-Länderspiel live im Free-TV

Der Free-TV-Sender ProSiebenMaxx zeigt das U21-Länderspiel zwischen Deutschland und Estland am Freitag, 17.11.2023 , live und in voller Länge im Free-TV

am , live und in voller Länge im Free-TV Die Übertragung beginnt um 17.30 Uhr mit den Vorberichten, der Anpfiff ertönt dann um 18.00 Uhr.

Deutschland gegen Estland: U21-Länderspiel im Live-Stream von ProSieben

Der Free-TV-Sender ProSieben zeigt das U21-Länderspiel zwischen Deutschland und Estland am Freitag, 17.11.2023, live und in voller Länge im Internet.

zeigt das U21-Länderspiel zwischen am live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 18.00 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es auf dem Online-Portal ran.de.

Deutschland gegen Estland: Wer holt sich den Sieg?

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hofft auf einen erfolgreichen Jahresabschluss. In den beiden Länderspielen gegen Estland und gegen Polen will die Mannschaft in der EM-Qualifikation auf Kurs bleiben. Trainer Antonio Di Salvo strebt mit der Auswahl um Offensivspieler Ansgar Knauff, dem die U21 viel Kraft gibt, zwei Siege an. Das würde die Tabellenspitze bedeuten. Aktuell führt Polen die Tabelle an, hat aber auch bereits ein Spiel mehr als die deutsche Auswahl absolviert. Die beiden bisherigen EM-Qualifikationsspiele gewann die DFB-Auswahl gegen den Kosovo und Bulgarien.

Die U21 des DFB hat vor dem Duell mit Estland keine Ausfälle zu beklagen. „Alle Spieler sind gesund und fit“, verkündete Trainer Antonio Di Salvo nach dem Abschlusstraining. Gegen Estland ist die deutsche Auswahl der klare Favorit. Der U21-Chefcoach warnte aber. „Wir müssen erstmal den Gegner knacken. Sie hatten auch einige enge Spiele in der Qualifikationsphase“, sagte der Coach. Die Spieler müssten bereit sein, viele Wege zu gehen. Estland erreichte in vier Spielen erst einen Punkt. Zuletzt hatte es ein 0:5 gegen Polen gegeben. Zuvor waren die Ergebnisse knapper gewesen.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft auf Estland. © IMAGO/Russell Hart

Für die Endrunde, die 2025 in der Slowakei stattfindet, qualifizieren sich die neun Gruppensieger sowie die drei besten Gruppenzweiten. Die sechs verbleibenden Gruppenzweiten bestreiten Playoffs, um die letzten drei Endrundenteilnehmer zu bestimmen. (smr)

