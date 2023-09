Deutschland gegen Island live im TV und Stream: Hier läuft die Women’s Nations League

Von: Stefan Schmid

Am zweiten Spieltag der Women’s Nations League trifft Deutschland auf Island. Hier erhalten Sie alle Informationen zur Übertragung der Partie.

Bochum – Nach der 0:2-Niederlage gegen Dänemark im ersten Spiel der Women‘s Nations League überhaupt, ist das deutsche Nationalteam auf Wiedergutmachung aus. So muss im zweiten Spiel gegen Island ein Sieg geholt werden. Die Partie findet am 26. September im Vonovia-Ruhrstadion in Bochum statt, Anpfiff ist um 18.15 Uhr. Hier erfahren Sie, wo Sie die Begegnung live im TV und Stream verfolgen können.

Deutschland gegen Island: Wo läuft das Spiel im TV und Stream?

Der öffentlich-rechtliche TV-Sender ZDF überträgt das Spiel in der Nations League zwischen Deutschland und Dänemark am Dienstag, 26.09.2023 , live und in voller Länge.

überträgt das Spiel in der Nations League zwischen Deutschland und Dänemark am , live und in voller Länge. Angepfiffen wird die Partie um 18.15 Uhr, das ZDF ist mit Moderatorin Katja Streso bereits um 17.55 Uhr auf Sendung.

Zudem wird das Spiel kostenlos als Live-Stream in der ZDF-Mediathek und auf der Homepage angeboten.

in der ZDF-Mediathek und auf der Homepage angeboten. Als Kommentatorin kommt Claudia Neumann zum Einsatz.

Nach dem unbefriedigenden Auftakt gegen Dänemark sagte Interimstrainerin Britta Carlson: „Ich würde mir eine Klarheit für alle wünschen“. Damit meinte sie die ungewisse Situation um ihre abwesende Chefin Martina Voss-Tecklenburg. „Weil ich einfach möchte, dass wir Deutschland wieder so erstarken, wie es vorher mal war“, führt Carlson weiter aus.

Deutschland gegen Island: Nächstes Turnier für DFB-Elf in Gefahr

Der Druck ist groß, schließlich ist keine zwei Monate nach dem Debakel bei der Weltmeisterschaft in Australien gleich das nächste Turnier in Gefahr. „Wir müssen uns jetzt alle am Riemen reißen“, forderte Verteidigerin Kathrin Hendrich nach dem verpatzten Neustart in der Nations League. Am besten direkt im Duell mit Island am Dienstag.

Das Heimspiel in Bochum müssen Alexandra Popp und Co. mit aller Macht auf ihre Seite reißen, um aus dem Negativstrudel herauszukommen – und den Traum von Paris nicht zu verspielen. Im neuen Wettbewerb geht es um die zwei europäischen Tickets für Olympia 2024, der Gruppensieg ist Pflicht. Da aber Island zum Auftakt Wales 1:0 bezwang, ist Deutschland in der Staffel A3 derzeit Schlusslicht.

Marina Hegering hofft mit ihrem Team gegen Island auf ein besseres Ergebnis als gegen Dänemark. © IMAGO/Gonzales Photo/Balazs Popal

„Klar ist, dass wir das Spiel definitiv gewinnen müssen“, sagte die sichtlich frustrierte Kapitänin Popp. Ebenso klar ist: Es knirscht an vielen Ecken und Enden. Nach der anstehenden Partie dürfte es also für die Verbandsspitze schleunigst darum gehen, die Zukunft der Bundestrainerin zu klären. Die in die Kritik geratene Voss-Tecklenburg ist krankgeschrieben, ihre Aufarbeitung der verpatzten WM weiter nicht abgeschlossen, die Konsequenzen offen. (sid/sch)