Deutschland gegen Peru: Länderspiel heute live im Free-TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Deutschland trifft in einem Testspiel auf Peru. So sehen Sie das erste Länderspiel des Jahres der DFB-Auswahl heute live im TV und im Stream.

Frankfurt - Die deutsche Nationalmannschaft startet ins Fußballjahr 2023. Nach der enttäuschenden WM 2022 in Katar, will Hansi Flick seine Mannschaft bestmöglich auf die EM 2024 vorbereiten, die im eigenen Land stattfinden wird. In den ersten beiden Spielen des Jahres geht es für die DFB-Auswahl in zwei Testspielen gegen Peru und Belgien.

Bundestrainer Hansi Flick verzichtet auf zahlreiche Stammkräfte und hat stattdessen mehrere junge Spieler nominiert, die sich im Kreise der deutschen Nationalmannschaft zeigen dürfen. Sie bekommen die Chance, sich einen Platz im Kader für die EM 2024 zu erkämpfen. Die sechs Neulinge bei der DFB-Auswahl sind Josha Vagnoman (VfB Stuttgart), Marius Wolf (Borussia Dortmund), Mergim Berisha (FC Augsburg), Felix Nmecha (VfL Wolfsburg), Malick Thiaw (AC Mailand) und Kevin Schade (FC Brentforf).

Deutschland gegen Peru: DFB-Elf will Sieg im ersten Testspiel des Jahres

„Wir haben großes Vertrauen in die Spieler, die dabei sind. Wenn neue Spieler dazukommen, entsteht innerhalb der Gruppe etwas, das wollten wir auch teilweise provozieren. Es gehört auch zu einer Entwicklung dazu, dass man sich zeigt, sich präsentiert und die Mannschaft pusht. Wir brauchen ein Team, das auch auf dem Platz miteinander spricht. Ich muss ganz offen sagen, dass wir sehr zufrieden mit der Intensität sind, die wir in der Gruppe haben. Wir alle wissen aber auch, dass am Ende immer die Spiele entscheidend sind. Wir wollen die Duelle gewinnen, das ist unser großes Ziel - und dafür werden wir alles tun“, wird Bundestrainer Hansi Flick auf der Webseite des DFB zitiert.

Die DFB-Auswahl trifft auf Peru. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

„Es ist erfrischend, weil neue Spieler da sind, das gibt neue Energie. Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung. Wir sind auch mit den Trainingseinheiten sehr zufrieden, von der kompletten Mannschaft. Es ist eine hohe Intensität, hohe Aufmerksamkeit, die Passqualität ist sehr gut. Wir sind wirklich sehr zufrieden mit dem, was wir diese Woche gesehen haben“, so Flick weiter.

Anpfiff des Spiels zwischen Deutschland und Peru ist am Samstag, 25. März 2023, um 20.45 Uhr in Mainz. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Deutschland gegen Peru live im Free-TV des ZDF

Das Testspiel zwischen den Deutschland und Peru am Samstag, 25. März 2023 , wird live und in voller Länge im Free-TV vom ZDF übertragen.

am , wird live und in voller Länge vom ZDF übertragen. Die Übertragung beginnt ab 20:15 Uhr.

Anstoß der Partie ist um 20:45 Uhr

Deutschland gegen Peru im Live-Stream der ZDF-Mediathek

Die Partie zwischen Deutschland und Peru am Samstag (25.03.2023) kann auch live und in voller Länge im Live-Stream der ZDF-Mediathek angeschaut werden.

am Samstag (25.03.2023) kann auch und in voller Länge im Live-Stream der ZDF-Mediathek angeschaut werden. ZDF-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

(smr)