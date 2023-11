Deutschland gegen Polen live: Hier sehen Sie das U21-Länderspiel im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Drucken Teilen

Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft in der EM-Qualifikation auf Polen. So sehen Sie das Länderspiel live im TV und Stream.

Essen – Das U21-Länderspiel zwischen Deutschland und Polen findet am Dienstag, 21. November 2023, in Essen statt. Anpfiff ist um 18.00 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Deutschland gegen Polen: U21-Länderspiel live im Free-TV

Der Free-TV-Sender ProSiebenMaxx zeigt das U21-Länderspiel zwischen Deutschland und Polen am Dienstag, 21.11.2023 , live und in voller Länge im Free-TV

am , live und in voller Länge im Free-TV Die Übertragung beginnt um 17.30 Uhr mit den Vorberichten, der Anpfiff ertönt dann um 18.00 Uhr.

Deutschland gegen Polen: U21-Länderspiel im Live-Stream von ProSieben

Der Free-TV-Sender ProSieben zeigt das U21-Länderspiel zwischen Deutschland und Polen am Dienstag, 21.11.2023, live und in voller Länge im Internet.

zeigt das U21-Länderspiel zwischen am live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 18.00 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es auf dem Online-Portal ran.de.

Deutschland gegen Polen: Wer holt sich den Sieg?

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hofft auf ein erfolgreiches letztes Spiel des Jahres. In Essen will die Mannschaft von Cheftrainer Antonio di Salvo gegen Polen in der EM-Qualifikation auf Kurs bleiben. Ein Sieg würde die Tabellenspitze bedeuten. Aktuell führt Polen das Tableau an, hat aber auch bereits ein Spiel mehr als die deutsche Auswahl absolviert. Die bisherigen drei EM-Qualifikationsspiele gewann die DFB-Auswahl gegen den Kosovo, Bulgarien und Estland.

Im letzten Spiel gegen Estland machte es sich das Team um Debütant Reitz, der das Gegentor mit eingeleitet hatte, unnötig schwer. Die DFB-Elf verpasste es, die klare Überlegenheit früher auch im Ergebnis deutlicher zu gestalten. Am Ende war es der Gladbacher Reitz, der seinen Fehler wieder gutmachte und zwei Treffer erzielte.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft auf Polen. © IMAGO/pmk

„Wir haben alle mal einen Haken zu viel gemacht“, meinte Reitz nach dem Sieg beim TV-Sender ProSiebenMaxx. Manchmal müsse man schneller den Torabschluss suchen, „daran müssen wir noch arbeiten.“ Chefcoach Di Salvo war trotz der zahlreich vergebenen Chancen insgesamt zufrieden. Ball und Gegner habe man gut laufen lassen. „Das, was mich ärgert, ist das eine Gegentor“, erklärte er und verriet, dass sich Reitz nach der Partie dafür entschuldigt habe: „Er hat gesagt: „Sorry für den einen Fehler“ - aber dafür hat er es doppelt wieder gutgemacht.“ (smr)