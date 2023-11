Linksverteidiger Havertz: Nagelsmann erklärt Kniff, mit dem er alle verblüffte

Von: Marius Epp

Deutschland bestreitet gegen die Türkei ein stimmungsvolles Testspiel. Was haben Julian Nagelsmann und Co. zu sagen? Die Stimmen zum Spiel.

Berlin – Rund geht‘s am Samstagabend in Berlin, wenn die deutsche Nationalmannschaft in einem Testspiel auf die Türkei trifft (hier geht‘s zum Live-Ticker). Zwar geht es im dritten Spiel unter Julian Nagelsmann sportlich um nichts, eine Menge Stimmung ist trotzdem vorprogrammiert.

Die DFB-Elf muss den Ausfall von Marc-André ter Stegen verkraften und will ihren positiven Trend aus den letzten Spielen fortsetzen.

Julian Nagelsmann (Bundestrainer) vor dem Spiel über ...

... seine Heimpremiere: „In der Hauptstadt in einem sehr interessanten Duell. Ist etwas Besonderes. Die Mannschaft weiß, was auf sie zukommt. Generell ist es ja immer schön, wenn es im Stadion laut ist.“

... den Ausfall von Marc-André ter Stegen: „Als klar war, dass Marc ausfällt, wusste ich direkt, dass Kevin spielt. Er hat es auch verdient zu spielen. Er wird ein gutes Spiel machen.“

... Kai Havertz, der völlig überraschend auf der Linksverteidiger-Position auflaufen wird: „Kai hat nicht immer das Standing, was er verdient. Hat auch zuletzt nicht immer die nötige Spielzeit bekommen. Heute bekommt er die Spielzeit auf ungewohnter Position (hinten links, Anm. d. Red.). Das hat er sich auch verdient. Ich erwarte, dass er es defensiv dann auch gut macht.“

... die Defensive: „Bei defensiver Stabilität geht es nicht nur ums Verteidigen in der letzten Kette, sondern es geht um die ganze Mannschaft. Wir haben einen hohen Willen, schnell die Bälle zu gewinnen. Aber manchmal muss man auch abwarten, da fehlt es der Mannschaft manchmal den richtigen Moment zu erkennen. Wir wollen natürlich Bälle hinter die letzte Kette verhindern.“

Hamit Altintop (Vorstandsmitglied im türkischen Fußballverband) vor dem Spiel über ...

... die Chancen der türkischen Elf gegen Deutschland: „Die Chance ist immer da. Wenn die Deutschen mal einen guten Tag haben, ist es schwer. Es geht aber nicht nur ums Gewinnen. Wir wollen uns weiterentwickeln.“

... die Entlassung von Stefan Kuntz als Türkei-Coach: „Wir haben zwei Jahre zusammengearbeitet, die waren gut. Auf der anderen Seite ist der Fußball hart. Wenn man ein negatives Gefühl hat, eine negative Tendenz, muss man auch mal eingreifen. Es ist für den Stefan hart. Für mich war es auch schwer, so eine Entscheidung zu treffen. Es war ein Bauchgefühl.“