Deutschland gegen USA live im TV und Stream: Hier läuft die U17-WM

Von: Christoph Wutz

Die deutsche U17-Elf steht im Achtelfinale der WM. Dort warten die USA. Wir zeigen Ihnen, wo Sie die Partie live im TV und Stream verfolgen können.

Bandung – Die deutsche U17-Nationalmannschaft sorgt derzeit bei der U17-Weltmeisterschaft in Indonesien für Furore. Nach einer makellosen Gruppenphase mit drei Siegen aus drei Spielen geht es für die DFB-Junioren als Nächstes im Achtelfinale gegen die US-amerikanische Auswahl. Hier erfahren Sie, wie und wo Sie die Begegnung am Dienstag, 21. November (9.30 Uhr), live im TV und Stream verfolgen können.

Deutschland gegen USA live im TV: Hier sehen Sie die U17-WM

U-17-WM: Deutschland gegen USA wird live im TV auf Sky Sport News zu sehen sein

Um Sky Sport News sehen zu können, benötigen Sie ein kostenpflichtiges Sky-Abo

Die Übertragung beginnt am Dienstag, 21. November, um 9.20 Uhr

Anstoß ist um 9.30 Uhr

Deutschland gegen USA live im Stream: Hier sehen Sie die U17-WM

U-17-WM: Deutschland gegen USA wird live im Stream auf skysport.de und in der Sky Sport App zu sehen sein

U-17-WM: Deutschland gegen USA wird live im Stream auf fifa.com zu sehen sein – mit englischem Kommentar

Die Live-Streams sind allesamt kostenlos

U17-WM: Deutschland trifft im Achtelfinale auf die USA

Nach den beiden Siegen gegen Mexiko (3:1) und Neuseeland (3:1) schlug die deutsche U17 am Samstag in Jakarta auch die venezolanische Auswahl. Bereits in der ersten Minute traf Robert Ramsak zur Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Eric da Silva Moreira auf 2:0 (42. Spielminute), ehe erneut Ramsak den Endstand besorgte (57.). Damit schlossen die DFB-Junioren die Gruppe F auf Platz eins ab.

Nationaltrainer Christian Wück zeigte sich nach der Partie gegen Venezuela am Sky-Mikrofon erfreut über den Spielverlauf: „Es lief natürlich alles nach unseren Wünschen.“

Die deutsche U17 bejubelt den Erfolg im abschließenden Gruppenspiel gegen Venezuela. © Xinhua / Imago

WM-Achtelfinale gegen USA: Deutsche U17 „hat das Zeug dazu, länger zu bleiben“

Wück fand bei Sky nur lobende Worte für seinen Kader: „Ich glaube, dass die Jungs die WM wirklich voll angenommen haben, dass sie sofort da waren, obwohl wir eigentlich keine Vorbereitung hatten. Wir haben schon ein paar Rückschläge einstecken müssen“, sagte der 50-Jährige etwa mit Blick auf die Verletzung von Assan Ouédraogo.

Das Schalker Juwel war im Laufe der Vorrunde aufgrund einer Sprunggelenksverletzung aus Indonesien abgereist. „Die Jungs, die hier sind, haben auf jeden Fall das Zeug dazu, noch länger hier in Indonesien zu bleiben“, zeigte sich der Übungsleiter dennoch zuversichtlich für die K.o.-Phase des Turniers.

Der deutsche U17-Trainer Christian Wück glaubt an eine erfolgreiche WM-K.o.-Phase seiner Mannschaft (hier im ersten Vorrundenspiel gegen Mexiko). © Agencia-MexSport / Imago

U17-WM: Deutsche Junioren gehen als Favorit in das Achtelfinale gegen die USA

Am Dienstag trifft die deutsche Auswahl im Si-Jalak-Harupat-Stadion in Bandung auf den Nachwuchs der „Soccer Boys“. Die US-Amerikaner belegten in Gruppe E mit sechs Punkten den zweiten Platz hinter Frankreich. Das letzte Spiel gegen die „Équipe tricolore“ verloren die USA aber deutlich mit 0:3. Und nicht nur das: Zudem sah Kapitän Tyler Hall in der Nachspielzeit die Rote Karte und fehlt somit gegen Deutschland.

Die Vorzeichen stehen vor der Runde der letzten 16 also gut für die deutsche U17. Nach der makellosen Vorrunde und einem laut Wück „perfekten Ergebnis“ möchte die DFB-Elf die Gunst der Stunde nutzen und ins Viertelfinale einziehen. Dort würde die Mannschaft im Falle eines Sieges am Freitag, 24. November, auf den Gewinner der Partie zwischen Spanien und Japan treffen. (wuc)

