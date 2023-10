Deutschland drohen schon in EM-Gruppenphase Hammerlose

Von: Jan Oeftger

Deutschland wartet gespannt auf das Debüt von Nagelsmann als Bundestrainer. Bei der Heim-EM könnten derweil schwere Gruppengegner warten.

Frankfurt – Julian Nagelsmann hat sein erstes DFB-Team berufen. Für die Mannschaft geht es mit Testspielen auf der USA-Reise weiter. Dabei wird der neue Bundestrainer seine Mannschaft intensiv unter die Lupe nehmen. Doch der Fokus liegt dabei nicht nur auf dem eigenen Team. Auch die EM-Quali-Spiele haben eine Bedeutung für die Deutsche Nationalmannschaft, obwohl sie selbst als Gastgeber bereits qualifiziert ist.

Euro 2024 Lostopf 1 Deutschland (Gastgeber), die fünf besten der Quali Lostopf 2 die weiteren sechs besten der Quali Lostopf 3 die weiteren sechs besten der Quali Lostopf 4 die schlechtesten drei direkt-qualifizierten Teams und die drei Play-Off-Sieger

EM-Quali bestimmt deutsche Gruppengegner für Euro 2024

Die Qualifikation für die EM 2024 hat unmittelbaren Einfluss auf die Gruppen für die Heim-Europameisterschaft. Die Auslosung findet am 02. Dezember in der Elbphilharmonie in Hamburg statt. Dabei ist Gastgeber Deutschland als einer der sechs Gruppenköpfe gesetzt und wird in Gruppe A starten.

Die weiteren fünf Gruppenköpfe werden an die punktbesten Teams der Quali vergeben. Das sind aktuell Portugal, Schottland, Frankreich, England und Belgien. Nach derzeitigem Stand wären diese Teams damit keine möglichen Gruppengegner für Nagelsmanns Elf.

Auf Deutschland und Trainer Nagelsmann könnten schwere Aufgaben zukommen. © IMAGO/Jan Huebner

EM 2024: Hammer-Gruppe mit drei Top-Nationen ist möglich

In Topf zwei landen dann die nächstbesten Teams der Qualifikation. Zu diesen gehören Teams wie Spanien und die Niederlande. Bleibt das nach dem letzten Spieltag so, könnten Kimmich und Co. schon in der Gruppenphase auf diese starken Gegner treffen. Europameister Italien ist nach vier von acht Spielen nur Gruppenzweiter und könnte sogar den zweiten Topf verpassen. Damit wäre eine Gruppe mit drei Top-Nationen vorstellbar.

Eine Besonderheit bei der Zuteilung in die jeweiligen Töpfe gibt es noch: In der Quali gibt es Fünfer und Sechser-Gruppen. Damit Teams aus Sechser-Gruppen keinen Vorteil haben, werden bei diesen die Spiele gegen den Gruppenletzten nicht einbezogen.

Einige Debüts in DFB-Team auf USA-Reise

Doch mit diesen Rechenspielchen haben sich die Deutschen nur bedingt zu beschäftigen. Spannender wird sein, wie Deutschland die Spiele gegen die USA (14. Oktober) und Mexiko (18. Oktober) angehen wird. Neben Nagelsmann als Coach könnten auf dem Platz Robert Andrich, Chris Führich und Kevin Behrens debütieren. (jo)