Deutschland gegen Israel im Live-Ticker: DFB-Team im ersten Spiel des Jahres ohne Neuer und Kimmich

Von: Felix Durach

Thomas Müller im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. © Laci Perenyi/imago-images

Die deutsche Nationalmannschaft empfängt zu Beginn der Länderspielpause das Nationalteam von Israel in Sinsheim. Der Live-Ticker zum Länderspiel.

Deutschland - Israel -:- (Anstoß 20.45 Uhr)

Zum Beginn des Länderspieljahres 2022 empfängt die DFB*-Elf Israel in Sinsheim.

Bundestrainer Hansi Flick* muss gegen die Israelis auf Manuel Neuer und Joshua Kimmich verzichten.

Deutschland: Israel: Tore:

Update vom 26. März, 19.25 Uhr: Es ist angerichtet in der PreZero-Arena in Sinsheim. Um 20.45 Uhr erfolgt der Anstoß in der Partie zwischen Deutschland und Israel. Die Aufstellung der beiden Teams gibt es in knapp 20 Minuten.

Erstmeldung vom 26. März

Sinsheim - Lange Zeit war es ruhig um die Deutsche Nationalmannschaft, die im November 2021 ihr letztes Länderspiel bestritten hatte. Knapp vier Monate nach dem 4:1-Erfolg gegen die Landesauswahl von Armenien, steht am Samstagabend das erste Länderspiel des Jahrs 2022* an. Dann empfängt der vierfache Weltmeister die Nationalmannschaft von Israel in der PreZero-Arena in Sinsheim.

Deutschland gegen Israel im Live-Ticker: DFB-Elf ohne Neuer und Kimmich

Für Bundestrainer Hansi Flick auch die Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Der 57-Jährige war zu Beginn seiner Trainer-Karriere über fünf Jahre lang Cheftrainer der TSG Hoffenheim und zwischen 2017 und 2018 Geschäftsführer Sport der Kraichgauer. Auch in seiner neuen Position als Bundestrainer soll in der Arena der Hoffenheimer ein Sieg her gegen die Auswahl Israel, damit der Start ins WM-Jahr 2022 für die deutsche Nationalelf ein guter wird.

Personell wird Flick im Spiel am Samstagabend jedoch auf seinen Dirigenten im Mittelfeld verzichten müssen. Joshua Kimmich*, der sich auch in der Nationalelf als absoluter Führungsspieler etabliert hat, hat sich für die Partie abgemeldet. Der 26-Jährige wird in den kommenden Tagen zum dritten Mal Vater. Ebenfalls nicht auf dem Feld stehen wird DFB-Kapitän* Manuel Neuer*, der gegen Israel eine Pause erhält. Neuer, der gerade erst nach einer Knie-OP wieder ins Tor des FC Bayern zurückgekehrt war, wird von Marc-Andre ter Stegen und Kevin Trapp vertreten, die sich je eine Halbzeit beweisen dürfen.

Deutschland gegen Israel im Live-Ticker: Flick will ersten Sieg des Jahres - Einsatzgarantie für DFB-Youngster

Eine Einsatzgarantie von Flick* ab es hingegen für den Freiburger Nico Schlotterbeck, der in der Bundesliga in den vergangenen Monaten zu Höchstform aufgelaufen war. Schlotterbeck und seine Abwehr-Kollegen bekommen es am Samstag unter anderem mit dem Hoffenheimer Munas Dabbur zu tun, der in der Vergangenheit bereits bewiesen hat, dass er weiß, wo das Tor in PreZero-Arena zu finden ist. Ihn gilt es ebenso unter Kontrolle zu bekommen, wie den 22-jährigen Manor Solomon von Shaktar Donezk, wenn die DFB-Elf mit einem Sieg in die Länderspielpause und das Jahr starten möchte.

Ab 20.45 Uhr am Samstagabend können sich die beiden Teams dann auf dem Rasen in Sinsheim beweisen. Wird Deutschland seiner klaren Favoritenrolle gerecht oder sorgen die Israelis für eine Überraschung gegen den vierfachen Weltmeister? In unserem Live-Ticker verpassen Sie keinen Torschuss. (fd) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA