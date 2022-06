Deutschland - Italien im Live-Ticker: Podolski übt harte Kritik an Nationalelf

Von: Marius Epp

Lukas Podolski vermisst die Leidenschaft beim DFB-Team. © IMAGO/MICHAL CHWIEDUK

Die letzte Partie des Nations-League-Viererpacks steht an: Kommt die Nationalelf dieses Mal über ein 1:1 hinaus? Deutschland gegen Italien im Live-Ticker.

Nations League: Deutschland - Italien | Dienstag, 20.45 Uhr

Das DFB-Team will die Unentschieden-Serie beenden und endlich drei Punkte einfahren.

Dieser Ticker wird laufend aktualisiert.

Deutschland - Italien -:- (-:-)

Aufstellung Deutschland Aufstellung Italien Tore

Mönchengladbach - Es geht nicht wirklich voran bei der Truppe von Hansi Flick. Dreimal war die deutsche Nationalelf bereits in der Nations League gefordert - dreimal stand am Ende ein 1:1 auf der Anzeigetafel. Gegen Tabellenführer Italien (alle TV-Infos zum Spiel gibt es hier) will Deutschland raus aus dem Trott.

Es ist das letzte Spiel der Länderspielpause, erst im September geht es wieder weiter. Um zumindest ein wenig Optimismus für die kommende WM in Katar zu verbreiten, würde ein Sieg zum Abschluss gut tun. Obendrein könnte dieser die DFB-Elf an die Tabellenspitze katapultieren. Bei einer Niederlage droht der Abstieg in Liga B.

Nations League: Liga A, Gruppe 3 - Tabelle

Spiele Punkte 1. Italien 4 5 2. Ungarn 4 4 3. Deutschland 4 3 4. England 4 2

„Mit einem Sieg ist die Überzeugung, dass man eine gute Qualität hat, auch viel besser“, sagte Flick vor dem Duell mit Italien. Nach dem zweiten Kräftemessen mit der Squadra Azzurra binnen zehn Tagen gehen die Nationalspieler in den Sommerurlaub. „Dieses Erfolgserlebnis brauchen wir einfach“, betonte Kapitän Manuel Neuer.

Deutschland gegen Italien: Podolski kritisiert Flick-Elf - Herzblut fehlt

Kritik muss das DFB-Team von einem Ex-Nationalspieler einstecken: Lukas Podolski vermisst Fortschritte und Begeisterung. „Die Mannschaft tritt auf der Stelle und stagniert. Man weiß nicht so recht, woran man ist und wo man steht. Mir fehlen so ein bisschen das Herzblut, die Emotionen, die positive Stimmung in und um die Mannschaft“, sagte er dem Kölner Stadt-Anzeiger. „So, wie es zum Beispiel zu meiner Zeit war.“

Über seine Aufstellung verriet Flick vor der Partie praktisch nichts. Sicher ist aber, dass er gewinnen will und daher eher nicht die Perspektivreihe antreten lassen wird. Flick betonte, von der Qualität seiner Auswahl absolut überzeugt zu sein. Los geht‘s um 20.45 Uhr im Gladbacher Borussia-Park und hier bei uns im Live-Ticker. (epp/dpa)