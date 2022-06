Deutschland gegen Italien: Wo läuft die Nations League heute live im und Stream?

Von: Tim Althoff

Deutschland und Leroy Sané warten weiterhin auf den ersten Sieg in der Nations League. © Imago/Frank Hoermann, Sven Simon

Deutschland will in der Nations League endlich ein Sieg einfahren. Alle Infos, wo das DFB-Spiel gegen Italien live im TV und Stream läuft.

Mönchengladbach - Eigentlich sollte Hansi Flick während den Wochen der Nations League einen guten Eindruck von seinem Kader kriegen. Die Gegner sind hochkarätig, der Großteil der angedachten Spieler für die WM 2022 in Katar sind dabei und bei dem Turnier geht es immerhin um noch ein bisschen mehr als die goldene Ananas. Wo die deutsche Mannschaft nach den ersten drei Gruppenspielen steht, kann man trotzdem nicht so recht einschätzen.

Jedes deutsche Hinspiel in der Gruppe A3 endete 1:1. Irgendwie hätte Flicks Team jedes Spiel gewinnen können, trotzdem darf man sich über die Ergebnisse nicht beschweren. Hatte die DFB-Elf im England-Spiel noch Pech aufgrund eines späten, strittigen Elfmeters für Harry Kane, war man in Ungarn einfach zu harmlos. Das Fazit vom Bundestrainer fiel dementsprechend deutlich aus: „Vom Ergebnis her und von der Art und Weise, wie wir das Spiel angegangen sind, war es für uns ein Rückschritt.“

Nations League, 4. Spieltag Deutschland - Italien Anpfiff 14. Juni, 20.45 Uhr Stadion Borussia-Park, Mönchengladbach Schiedsrichter Istvan Kovacs (Rumänien)

Deutschland - Italien heute live: Chancen auf Tabellenführung dank Manuel Neuer

Gegen Italien müsse die Mannschaft nun „eine, zwei oder drei Schippen mehr drauflegen“, um das Ziel der Final Four in der Nations League zu erreichen. Die Gruppe sei eng beieinander und nichts ist entschieden. Aktuell liegt Italien mit fünf Zählern vor Ungarn (vier), Deutschland (drei) und England (zwei). Sollte die Nationalmannschaft also endlich das erste Spiel gewinnen, würde man an Italien vorbeiziehen und hätte je nach Spielverlauf im Parallelspiel auch die Chance, an Ungarn vorbei an die Tabellenspitze zu springen.

Dabei wird sich Flick zumindest auf seinen Torwart verlassen können. Wie schon gegen England lieferte Manuel Neuer auch gegen Ungarn wieder eine Top-Leistung ab. Die eigene Performance stellt der Weltklasse-Keeper jedoch lieber hinten an. „Natürlich sind wir auch enttäuscht. Die Zielstrebigkeit und Leichtigkeit nach vorne haben gefehlt“, meinte der Star des FC Bayern, der auch anmerkt, dass sich das deutsche Team weiterhin in einem Entwicklungsprozess befindet. Ob der Prozess gegen Italien endlich zum ersten Sieg führt, zeigt sich im Gladbacher Borussia-Park.

Platzierung: Tore Tor-Differenz Punkte 1. Italien 3:2 1 5 2. Ungarn 3:3 0 4 3. Deutschland 3:3 0 3 4. England 1:2 -1 2

Nations League: Wer überträgt Deutschland gegen Italien heute live im TV?

Die vier Spiele der Nations League wurden zwischen den Sendern RTL und ZDF aufgeteilt. Die letzten beiden Partien wurden vom Kölner Privatsender gezeigt, jetzt ist das ZDF wieder an der Reihe. Jochen Breyer wird gemeinsam mit Per Mertesacker aus dem Mönchengladbacher Borussia-Park berichten. Anschließend kommentiert Oliver Schmidt.

Deutschland - Italien live: Wer zeigt die Nations League heute im Stream?

Da nun das ZDF wieder an der Reihe ist, kann man das Länderspiel diesmal auch wieder kostenlos im Live-Stream schauen. Für die Streams von RTL wird ein kostenpflichtiges RTL+-Abonnement benötigt, somit können nicht alle Fans auf die Streams ausweichen. Das öffentlich-rechtliche ZDF bietet die Streams parallel zur TV-Übertragung kostenlos in der Mediathek an.

TV ZDF Live-Stream ZDF Mediathek Live-Ticker tz.de

Nations League heute live: Deutschland - Italien im Live-Ticker bei tz.de

Sollten Sie die Partie nicht live im TV oder Stream schauen können, steht Ihnen alternativ der Live-Ticker von tz.de zur Verfügung. Dort werden alle wichtigen Szenen des Spiels mitgeschrieben. (ta)