TV-Kritik zur Deutschland-Gala: Soll Flick die Breitwieserin von den Rosenheim Cops spielen lassen?

Von: Jörg Heinrich

Deutschland nimmt Italien auseinander. Jörg Heinrich liefert in seiner TV-Kritik noch den einen oder anderen Aufstellungstipp für Hansi Flick.

Mönchengladbach - Willkommen bei der „Aktion Sorgenkinder“! Das ZDF hat sich am Dienstag erfolgreich bemüht, Hansi Flicks Unentschieden-Könige zum Sieg gegen Italien zu plaudern (Live-Ticker zum Nachlesen). Den entscheidenden Tipp hatte Per Mertesacker parat: „Alle schön mitsingen bei der Hymne!“

TV-Kritik zum Deutschland-Italien-Spiel: Vielleicht sollte Hansi Flick die Breitwieserin spielen lassen

Wie spannend war der Abend im ZDF? Es war dramatisch – bei den „Rosenheim-Cops“ vor dem Spiel. Hier hatte der Stadler Donä brettlbroat an foischn Mörder im Aug: „Vielleicht hat’n da Huaba ermordet, bevor da Breitwieser zur Bolizei hot geh kenna.“ Neun Sekunden späda war aber überraschend klar, dass die Breitwieserin an Breitwieser ums Eck bracht hot. Sie ist treffsicher, vielleicht sollte Hansi Flick die Breitwieserin spielen lassen.

Vor dem Anpfiff war es weniger spannend. Merte kritisierte die „mutlose“ DFB-Elf: „Wir entscheiden uns für den klaren Rückpass.“ Und Jochen Breyer hatte den Miese-Laune-Check parat: „Noch ist die Stimmung nicht so schlecht wie vor der WM 2006.“ Nach dem 2:0 zur Pause war von Klinsi-Tristesse aber nichts mehr zu spüren. Breyer konnte sich vor lauter Begeisterung bloß noch an zuletzt drei 1:1 erinnern. Das vierte hatte er den Hansis schon verziehen.

ZDF-Experte Per Mertesacker (l.) mit Bundestrainer Hansi Flick (M.) und Moderator Jochen Breyer vor dem Spiel zwischen Deutschland und Italien. © Screenshot ZDF

TV-Kritik zum Deutschland-Italien-Spiel: Nils Kaben wird zum Euphorie-Kabi

Wie euphorisch war Nils Kaben? Der Toni-Kroos-Schreck konnte vor dem Spiel beweisen, dass er quasi der Hans Moser des ZDF ist. Er wetterte typisch Deutsch, wie Kroos sagen würde: „Ernüchterung und Enttäuschung.“

In Sachen Manuel Neuer bewies Kaben aber, dass er sich richtig krass freuen kann: „Neuer präsentiert sich in Bestform, ohne Fehl und Tadel.“ Er wünschte Manu viel Spaß im „Sommer-Sonnen-Liegestuhl“ und wurde bei so viel Freude regelrecht zum Euphorie-Kabi. Geht doch!

TV-Kritik zum Deutschland-Italien-Spiel: „Raketenwissenschaftler“ Schmidt am ZDF-Mikrofon

Was hat Olli Schmidt verzählt? Nachdem Neuer angekündigt hatte, dass Die Mannschaft eine „Rakete zündet“, pries Jochen Breyer Kommentator Schmidt als „Raketenwissenschaftler“ an. Nachdem man bei Olli Schmidt jahrelang Angst haben musste, dass es seine Raketen kaum bis in den Chiemgau schaffen, geschweige denn bis zum Mond, kommentiert er mittlerweile solider. Seine beste Idee war die Einbürgerung fähiger Stürmer: „Kein Kane, kein Lewandowski, kein Haaland – keiner von denen hat einen italienischen oder einen deutschen Pass.“ Wenn es dabei bleibt, führt kein Weg vorbei am Huaba oder an der Breitwieser Susi.

Italiens Torhüter Gianluigi Donnarumma hatte nach dem Spiel ebenfalls noch viel Freude an der TV-Übertragung: Er zoffte sich mit einer Reporterin. Die Italiener gehen hart mit ihrer Nationalmannschaft ins Gericht. Die Pressestimmen zum Debakel gegen Deutschland.