WM 2022: Deutschland gegen Japan jetzt live im TV und Stream

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet gegen Japan in die WM 2022. So sehen Sie das Gruppenspiel heute live im TV und im Live-Stream.

Doha – Am vierten Tag der WM 2022 in Katar bestreitet die deutsche Nationalmannschaft ihr erstes Gruppenspiel. Gegner des DFB-Teams zum Start in diese Fußball-Weltmeisterschaft ist Japan. Kann die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick gegen den amtierenden Ostasienmeister die ersten drei Punkte einfahren?

Kapitän Manuel Neuer hat die für ihn „extrem hohe Bedeutung“ des WM-Auftaktspiels gegen Japan betont. „Man holt sich mit einem guten Turnierstart Selbstsicherheit, hat mit drei Punkten schon einen kleinen Puffer und kann mit breiter Brust in die nächsten Spiele gehen. Für mich ist das Auftaktspiel wirklich die wichtigste Partie im ganzen Turnier“, sagte der Torhüter des FC Bayern dem Kicker in einem Interview.

Neuer warnt vor WM-Auftakt: Japan „schnell im Umschalten“

Man habe durch die Niederlage bei der WM 2018 in Russland gegen Mexiko die enorme Bedeutung des Auftaktspiels gelernt und dürfe keine Mannschaft unterschätzen, sagte Neuer. Vor vier Jahren war erstmals in der WM-Geschichte schon in der Gruppenphase Schluss für Deutschland gewesen. Gegen Japan werde es darauf ankommen, „dass wir defensiv stabil sind“, sagte Neuer. „Die Japaner sind eine geradlinige Mannschaft, sie spielen schnörkellos und sind schnell im Umschalten. Da müssen wir aufpassen“, warnte der 36-Jährige.

Doch auch die Japaner gehen mit großem Optimismus und ambitionierten Zielen in das Turnier in Katar. „Unser Ziel ist das Viertelfinale. Im Fußball weiß man nicht, was passiert. Zunächst einmal gilt es, die Vorrunde in dieser schwierigen Gruppe zu überstehen“, so Eintracht Frankfurts Daichi Kamada gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Japan schied bei den letzten Weltmeisterschaften wechselweise in der Vorrunde oder im Achtelfinale aus.

Deutschland im ersten WM-Gruppenspiel gegen Japan gefordert: Wann ist Anpfiff?

Das erste Match der Gruppe E zwischen der DFB-Elf und Japan findet am Mittwoch, den 23. November 2022 statt. Anpfiff ist um 14 Uhr deutscher Zeit (16 Uhr Ortszeit) im Khalifa International Stadium in Doha.

Deutschland - Japan: Aufstellung und Schiedsrichter

Aufstellung Deutschland: Neuer – Raum, Rüdiger, Schlotterbeck, Süle – Kimmich, Gündogan – Gnabry, Havertz, Musiala – Müller

Aufstellung Japan: Gonda – Nagatomo, Yoshida, Itakura, H. Sakai – Kubo, Kamada, J. Ito, Ao Tanaka, W. Endo – Maeda

Ivan Barton wird das erste Gruppenspiel des DFB-Teams als Schiedsrichter leiten. Es ist die erste WM-Teilnahme für den 31-Jährigen aus El Salvador, der zu den jüngsten Referees bei diesem Turnier gehört. An der Seitenlinie wird Barton von Landsmann David Moran sowie Zachari Zegelaar (Suriname) unterstützt. Vierter Offizieller ist Said Martinez aus Honduras.

Deutschland vs. Japan: Wer überträgt das WM-Spiel heute live im TV?

Der öffentlich-rechtliche Sender ARD zeigt das Vorrundenspiel des DFB-Teams gegen Japan am Mittwoch live. Die Vorberichterstattung beginnt um 13.10 Uhr mit Moderatorin Jessy Wellmer, die kurzfristig für Alexander Bommes einspringt, sowie den Experten Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira. Aus dem Stadion melden sich zudem Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger. Anschließend kommentiert Tom Bartels ab 14 Uhr die Partie.

Deutschland gegen Japan: WM 2022 heute im Live-Stream

Wer das Spiel des deutschen Nationalteams bei der Weltmeisterschaft online verfolgen möchte, findet auf daserste.de oder sportschau.de einen kostenlosen Live-Stream. Darüber hinaus läuft die Begegnung auch bei MagentaTV. Das Programm von MagentaTV kann jedoch nur mit einem gültigen Abo empfangen werden.

WM 2022 in Katar: Übertragung der Partie Deutschland vs. Japan im Überblick

Free-TV ARD Pay-TV MagentaTV Live-Stream ARD, MagentaTV Live-Ticker tz.de

Deutschland gegen Japan: WM-Auftakt des DFB-Teams heute im Live-Ticker

Wir begleiten den WM-Start von Deutschland gegen Japan im Live-Ticker. Außerdem finden Sie auf tz.de alle Infos zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, den kompletten WM-Spielplan sowie einen Überblick über die Sendetermine des DFB-Teams. (sk/dpa)