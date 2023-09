Deutschland gegen Japan heute live: Ex-Bayern-Star rät schon zu Flick-Nachfolger

Von: Patrick Mayer

Das DFB-Team empfängt Japan. Bundestrainer Hansi Flick braucht einen Sieg gegen die Negativspirale. Verfolgen Sie das Länderspiel ab 20.45 Uhr hier im Live-Ticker.

Deutschland - Japan -:- (-:-), heute, 20.45 Uhr

DFB-Team: Bundestrainer Hansi Flick braucht mit Blick auf die Heim-EM 2024 dringend einen Sieg.

Der Live-Ticker zum Länderspiel wird fortlaufend aktualisiert.

Aufstellung Deutschland: - Aufstellung Japan: - Tore: -

Update vom 9. September, 17.45 Uhr: Bundestrainer Hansi Flick muss zwei Ausfälle kompensieren. Bayerns Jamal Musiala fehlt wegen eines Muskelfaserrisses. Und BVB-Stürmer Niclas Füllkrug musste wegen einer Sehnenreizung wieder aus Wolfsburg abreisen. Für „Lücke“ nominierte Flick kurzerhand Münchens Routinier Thomas Müller nach.

Deutschland gegen Japan im Live-Ticker: Geht es um Hansi Flicks Job?

Update vom 9. September, 17.15 Uhr: Geht es für Hansi Flick heute gegen Japan und am Dienstag in Dortmund gegen Vize-Weltmeister Frankreich sogar um seinen Job? Die Fußball-EM 2024 in Deutschland (Spielplan) hat schließlich auch eine hohe politische Bedeutung.

Während das erste September-Länderspiel noch gar nicht gespielt, laufen im Hintergrund schon Diskussionen über mögliche Nachfolger für Flick - und zwar unumwunden öffentlich. So brachte der frühere Bayern-Spieler Thomas Helmer etwa eine mögliche Alternative in die Debatte ein.

Bundestrainer Flick unter Druck: Ex-Bayern-Star Helmer rät zu Kuntz

„Wenn das in die Hose geht, dann ist sicherlich auch der Bundestrainer Hansi Flick für mich nicht nur auf der Kippe, dann muss man wahrscheinlich nochmal auf dieser Position wechseln“, sagte Helmer im Podcast Sportstunde und kritisierte: „Ich sehe noch kein klares Konzept. Das fängt ja schon wieder mit der Nominierung an.“

Er wisse, „dass Stefan Kuntz das ja damals schon ganz gerne gemacht hätte“, meinte der 58-Jährige über den einstigen U21-Bundestrainer. Kuntz galt einst als ein Kandidat auf die Nachfolge von Joachim Löw. Der Pfälzer ist aktuell Nationaltrainer der Türkei. „Stefan kenne ich natürlich gut, wir haben zusammen gespielt. Stefan könnte ich mir schon vorstellen“, sagte Helmer.

Nationaltrainer der Türkei: Stefan Kuntz (Mi.). © IMAGO/SeskimPhoto

Erstmeldung vom 9. September: Wolfsburg - Es wird langsam eng für Bundestrainer Hansi Flick. Von den letzten acht Länderspielen samt verkorkster Winter-WM 2022 konnte das DFB-Team gerade mal zwei gewinnen. Dazu gab es vier Niederlagen und zwei Unentschieden. Damit nicht genug: Aus den jüngsten vier Länderspielen gab es nur ein mickriges Remis.

Deutschland gegen Japan live: Nächster wichtiger Test vor Heim-EM 2024

Ein 3:3 gegen die Ukraine in Bremen. Gegen Belgien (2:3), gegen Polen (0:1) und gegen Kolumbien (0:2) ging die deutsche Fußball-Nationalmannschaft jeweils als Verlierer vom Platz. Dabei steht in nicht allzu ferner die Zukunft die Fußball-EM 2024 in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) an.

Mit dem Verzicht auf die Nominierungen von Leon Goretzka (FC Bayern), die Leipziger David Raum und Timo Werner sowie von Thilo Kehrer (West Ham United) erhöhte Flick den Druck auf die Nationalspieler. An diesem Samstagabend (20.45 Uhr) trifft Deutschland auf Japan. Das Länderspiel in Wolfsburg ist der nächste Test vor der prestigeträchtigen Europameisterschaft im eigenen Land.

Schwer in der Kritik: Bundestrainer Hansi Flick. © IMAGO/Franziska Gora

Vor der Partie hatte der 58-jährige Badener überrascht, als er Ilkay Gündogan vom FC Barcelona zum neuen DFB-Kapitän bestimmte. Und nicht Bayern-Star Joshua Kimmich, der diesen Anspruch hat. „Das gibt uns neue Energie, die wir gebrauchen können“, erklärte Flick zu seiner viel diskutierten Entscheidung. „Ich freue mich über das Vertrauen. Das ist eine große Ehre für mich, diese noch junge Mannschaft auf den Platz führen zu dürfen“, meinte der 32 Jahre alte Routinier Gündogan, der sich „der Verantwortung“ bewusst sei.

Deutschland gegen Japan im Live-Ticker: Stellt Flick Kimmich als Rechtsverteidiger auf?

Mit Spannung ist indes zu erwarten, ob der Bundestrainer den Münchner Kimmich diesmal als Rechtsverteidiger aufstellt. In den Sozialen Netzwerken wird unter den kritischen Fans immer wieder diskutiert, ob der FCB-Profi in der Nationalelf auf dieser Position nicht besser aufgehoben sei. Ein mögliches Aufstellungsszenario auch für die Fußball-EM 2024 zwischen Hamburg, Dortmund, München und Berlin?

Verfolgen Sie das Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Japan heute Abend ab 20.45 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)