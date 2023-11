DFB-Kader für EM 2024: Wann nominiert Julian Nagelsmann seinen endgültigen Kader?

Von: Korbinian Kothny

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat nur noch eine Länderspiel-Pause, um seinen optimalen Kader zu finden. Doch wer wird es in die Auswahl schaffen?

München – Das Auftaktspiel der Fußball-EM 2024 in Deutschland ist für den 14. Juni 2024 angesetzt. Dennoch hat der Wettstreit um die Kaderpositionen für die Heim-EM bereits begonnen. Selbst etablierte Spieler wie Leon Goretzka können sich einer Berufung für das Großevent nicht sicher sein, wie seine Nichtberücksichtigung für das DFB-Training im September verdeutlicht.

Europameisterschaft 2024 Austragungsort: Deutschland Teilnehmende Mannschaften: 24 Zeitraum: 14. Juni – 14. Juli

Kader-Bekanntgabe üblicherweise um den letzten Bundesliga-Spieltag

Nach dem Debüt auf der USA-Tour und den Nationalmannschaftsspielen im November hat Bundestrainer Julian Nagelsmann nur noch eine weitere Nationalmannschaftspause bis zur EM 2024, um seine ideale Mannschaft für die Heim-EM zu ermitteln. Das Training ist für März (20. - 26.) geplant.

Wann Nagelsmann seinen endgültigen Kader für die Heim-EM bekannt geben wird, ist noch unklar. Da das Turnier erst am 14. Juni mit dem Eröffnungsspiel in München beginnt, ist mit einer genauen Kaderbekanntgabe Mitte bis Ende Mai zu rechnen.

Julian Nagelsmann muss den endgültigen Kader für die EM 2024 nominieren. © IMAGO/Jürgen Kessler

UEFA hat Kader-Größe auf 23 Spieler festgelegt

In der Vergangenheit wurde der provisorische DFB-Kader meist um den letzten Bundesliga-Spieltag bekannt gegeben. Dieser findet in dieser Saison am 18. Mai statt. Üblicherweise wird zunächst ein provisorischer Kader benannt, aus dem einige Spieler bis zur endgültigen Nominierung ausscheiden.

Für die EM 2021 und die WM 2022 durften die teilnehmenden Mannschaften aufgrund der Corona-Pandemie einen endgültigen Kader von 26 Spielern aufstellen. Bei früheren Großturnieren waren es nur 23 Spieler. Die UEFA kehrt bei der EM 2024 zu dieser Regelung zurück: Nagelsmann wird daher einen 23-Mann-starken Kader berufen.

Wer Deutschland bei der Heim-EM in der Gruppenphase gegenüberstehen wird, ist übrigens noch nicht entschieden. Die Gruppenauslosung ist für den 2. Dezember in Hamburg angesetzt. (kk)

Für diesen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Korbinian Kothny sorgfältig überprüft.