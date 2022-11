Flick verkündet DFB-Kader für die WM 2022: Wo läuft die PK heute im TV und Live-Stream?

Von: Tim Althoff

Hansi Flick verkündet am Donnerstag seinen finalen Kader für die WM 2022 in Katar. © Zac Goodwin/dpa

Hansi Flick lüftet heute das Geheimnis, wer zum deutschen WM-Kader 2022 gehört. Hier erfahren Sie, wer die PK heute live im TV und Stream zeigt.

Frankfurt am Main ‒ Nach jahrelangen Diskussionen und Skandalen rund um die WM 2022 in Katar wird das Turnier schon in wenigen Tagen tatsächlich angepfiffen. Die ersten Teams wie Brasilien, die Schweiz und Kroatien haben ihren finalen Kader bereits benannt. Am Donnerstag-Mittag wird Hansi Flick nachziehen und die 26 gemeldeten Spieler des DFB-Teams offiziell verkünden. Ende Oktober musste der Bundestrainer bereits eine Liste mit 55 Profis einreichen, diese wird nun erheblich ausgedünnt.

Unter anderem, weil die ersten Spieler aufgrund von Verletzungen von sich aus absagen mussten. Hoffenheims Grischa Prömel, der ohne bisheriges Länderspiel auf der erweiterten Liste stand, zog sich im Spiel gegen RB Leipzig einen Syndesmosebandriss zu und fällt damit länger aus. Im Mittelfeld muss sich Flick jedoch noch keine Sorgen um fehlende Kadertiefe machen. Anders als im Sturm.

WM 2022 Kaderbekanntgabe Deutschland Wann? Donnerstag 10. November 2022, 12.00 Uhr Wo? DFB-Campus, Frankfurt am Main

Stürmer Timo Werner und Lukas Nmecha müssen absagen

Zwei Angreifer, die sich berechtigte Hoffnungen auf ein WM-Ticket machen konnten, sind ebenfalls keine Option mehr. Timo Werner hat sich, wie schon Prömel, das Syndesmosebandriss gerissen. Zuletzt musste außerdem Lukas Nmecha seinem WM-Traum wegen eines Teilabrisses der Patellasehne im rechten Knie begraben. Was des einen Leid ist, ist in diesem Falle des anderen Freud. So wird Hansi Flick kurz vor der Kader-Bekanntgabe womöglich intensiver über Kandidaten wie Kevin Volland oder den viel diskutierten Niclas Füllkrug nachdenken.

In der Abwehr ist gefühlt alles offen, vor allem auf den Außenverteidiger- bzw. Schienen-Positionen konnten bislang keine Stammplatz-Garantien vergeben werden. Sollte Joshua Kimmich auf der Sechs bleiben, besteht vor allem auf der rechten Seite ein großes Fragezeichen. Thilo Kehrer, Benjamin Henrichs, Ridle Baku und Niklas Süle, der die Rolle zuletzt bei Borussia Dortmund ausfüllte sind wohl die wahrscheinlichsten Kandidaten. Auf der anderen Seite werden David Raum, Robin Gosens und möglicherweise Christian Günter in den Konkurrenzkampf treten. Am Donnerstag-Mittag wissen wir mehr.

Spieltag Begegnung Datum 1. Spieltag Deutschland - Japan 23. November 2022 2. Spieltag Deutschland - Spanien 27. November 2022 3. Spieltag Deutschland - Costa Rica 1. Dezember 2022

Wer zeigt die Kader-Bekanntgabe von Hansi Flick heute live im TV und Stream?

Wer die DFB-Pressekonferenz mit Hansi Flick live im TV sehen möchte, benötigt ein Sky-Abonnement. Der Pay-TV-Anbieter zeigt die PK ab 12.00 Uhr live auf dem Sender Sky Sport News HD. Im Stream kann das Sky-Programm außerdem auf Sky Go und WOW angeschaut werden.

Nicht-Kunden sind zwar auf Streams angewiesen, haben dafür aber die Qual der Wahl. Gleich mehrere Medien werden die Pressekonferenz streamen. So zum Beispiel sportschau.de, zdf.de und ran.de. Die Live-Streams starten je nach Anbieter zwischen 11:40 Uhr und 11:55 Uhr. Hier finden Sie alle weiteren TV-Infos zur WM 2022. (ta)