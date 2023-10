DFB-Stars offenbaren teils eklatante Schwächen – Nagelsmann schwärmt in Superlativen

Von: Christoph Klaucke

Nach einem Remis gegen Mexiko lobt Bundestrainer Nagelsmann das DFB-Team. Doch die Abwehrschwächen bleiben ein Problem.

Philadelphia – Im zweiten internationalen Spiel unter der Leitung des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann erlebte die deutsche Fußballnationalmannschaft den ersten Dämpfer. Nach dem beeindruckenden 3:1-Auftaktsieg auf der USA-Tour erreichte das Team in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nur ein 2:2. Dank des Einwechselspielers Füllkrug konnte Deutschland gegen Mexiko bestehen, doch das Unentschieden stellt einen kleinen Rückschlag auf dem Weg zur Heim-EM in etwa acht Monaten dar. Dennoch zeigte sich Nagelsmann mit seiner Mannschaft äußerst zufrieden und lobte die Nationalspieler in höchsten Tönen.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 (Alter 36 Jahre), Landsberg am Lech bisherige Vereine: TSG Hoffenheim, RB Leipzig, FC Bayern München Debüt als Nationaltrainer: 14. Oktober 2023 (3:1-Sieg über die USA)

Nagelsmann lobt das DFB-Team trotz Unentschieden gegen Mexiko

Trotz der gemischten Leistung der DFB-Mannschaft gegen Mexiko war Nagelsmann nach dem Spiel in den Interviews voller Lob. Nach der ersten Kennenlernphase zwischen Trainer und Team in den USA spricht der 36-Jährige seinen Spielern Mut zu und möchte Vertrauen aufbauen.

„Ich habe noch keine Mannschaft trainiert, die so schnell Dinge umsetzt. Das stimmt mich extrem optimistisch. Ich war absolut begeistert, deshalb mache ich mir keine Sorgen. Ich habe eine totale Einheit gesehen, sowohl im Hotel, obwohl man sich davon nicht blenden lassen darf, als auch auf dem Platz“, so Nagelsmanns Loblied, der trotz des verpassten Sieges mit einem Ritterschlag für seine DFB-Stars überraschte. Dabei wurden die gravierenden Abwehrschwächen erneut offensichtlich.

Julian Nagelsmann war auf der USA-Reise von seiner Mannschaft begeistert. © Federico Gambarini/dpa

Deutschland verfehlt den Sieg – Nagelsmann überrascht mit Auszeichnung für DFB-Stars

Die deutsche Nationalmannschaft wartet seit acht Spielen auf ein Spiel ohne Gegentor. Zuletzt blieb die DFB-Mannschaft im ersten internationalen Spiel des Jahres – einem 2:0 gegen Peru im März – ohne Gegentreffer. Auch Nagelsmann konnte die Abwehr in der kurzen Zeit noch nicht optimieren – drei Gegentore in zwei Spielen sind zu viel, um nächsten Sommer um den EM-Titel mitspielen zu können. Das ist dem Bundestrainer bewusst, der sein Team direkt nach dem Spiel gegen Mexiko in der Kabine versammelte und eine Ansprache hielt.

„Ich habe der Mannschaft in der Kabine gesagt: Ich bin davon überzeugt, dass wir erfolgreich sein werden. Wir haben Dinge okay gemacht, andere Dinge waren nicht so gut“, erklärte Nagelsmann. „Ich wollte ein Gespür für diese Mannschaft entwickeln, weil ich sie vorher nicht kannte – und dieses Gespür ist extrem positiv. Ich weiß, dass wir erfolgreich sein werden, und freue mich schon auf den November. Da geht es dann vor allem um defensive Dinge.“

DFB-Team weiterhin mit Abwehrproblemen – auch unter Nagelsmann

„Defensive Stabilität werden wir im Sommer brauchen, wenn wir ein Turnier spielen. Das müssen wir trainieren“, sagte der neue DFB-Cheftrainer. Sowohl beim 3:1 gegen die USA als auch gegen Mexiko musste sein Team einen Rückstand aufholen. „Bis zum Turnier müssen die Dinge alle sitzen – und bis dahin werden sie alle sitzen.“

Nagelsmann sieht keine spezielle Schwachstelle in seinem Team, auch nicht auf den Außenverteidigerpositionen, auf denen Jonathan Tah und Niklas Süle rechts sowie Robin Gosens und David Raum links teils durchschnittliche, teils schwache Leistungen zeigten. „Grundsätzlich sehe ich nirgendwo eine Problemposition. Am Ende müssen wir Pärchen finden, die zusammenpassen“, sagte der Bundestrainer.

Nagelsmann verteidigt Süle

„Bei Niklas habe ich das einkalkuliert und bewusst gemacht. Wir können auf ihn nicht verzichten, weil er einer der besten Spieler auf der Position in der Bundesliga ist“, erklärte Nagelsmann mit Bezug auf die Leistung von Niklas Süle, der bei beiden Gegentoren nicht gut aussah. „Er hat in den letzten vier Ligaspielen 27 Minuten gespielt, da fehlt der Rhythmus, kein Vorwurf an ihn. Aber dann bekommt er den Rhythmus eben bei uns.“ Bis zu den nächsten internationalen Spielen möchte der Bundestrainer den Kontakt zu seinen Spielern aufrechterhalten.

„Ich mache mir Gedanken, wie man die Jungs trotzdem erreichen kann“, sagte Nagelsmann. „Ich will den Vereinstrainern nicht reinreden, trotzdem werde ich Szenen rausschneiden, die wir den Spielern schicken und besprechen. Sie werden Dinge, die wir sehen wollen, geschickt kriegen, um auch Schritte zu gehen in Phasen, in denen wir uns nicht sehen.“ Mitte November trifft das DFB-Team in Berlin auf die Türkei und in Wien auf Österreich. (ck)

