Deutschland gegen Mexiko live im TV und Stream: Hier sehen Sie die U17-WM

Von: Alexander Kaindl

Die deutsche U17-Nationalmannschaft bestreitet bei der Weltmeisterschaft ihre erste Partie. Wir zeigen Ihnen, wo Sie die Partie live im TV und Stream verfolgen können.

Bandung – Die U17-Weltmeisterschaft in Indonesien hat begonnen: Deutschland trifft in seinem ersten Gruppenspiel direkt auf einen starken Gegner – es geht gegen Mexiko. Wir erklären Ihnen, wie und wo Sie die Partie am Sonntag, 12. November (13 Uhr), live im TV und Stream verfolgen können.

Deutschland gegen Mexiko live im TV: Hier sehen Sie die U17-WM

U-17-WM: Deutschland gegen Mexiko wird live im TV auf Sky Sport News zu sehen sein

Um Sky Sport News sehen zu können, benötigen Sie ein kostenpflichtiges Sky-Abo

Die Übertragung beginnt am Sonntag, 12. November, um 12.50 Uhr

Anstoß ist um 13 Uhr

Deutschland gegen Mexiko live im Stream: Hier sehen Sie die U17-WM

U-17-WM: Deutschland gegen Mexiko wird live im Stream auf skysport.de und in der Sky Sport App zu sehen sein

U-17-WM: Deutschland gegen Mexiko wird live im Stream auf fifa.com zu sehen sein – mit englischem Kommentar

Die Live-Streams sind allesamt kostenlos

U17-WM: Deutschland zum Auftakt gegen Mexiko gefordert

Mit einer Zeitdifferenz von sechs Stunden, einer fremden Kultur, einer riesigen Stadt mit neun Millionen Bewohnern und einem Temperaturunterschied von 20 Grad im Vergleich zum deutschen Herbst am Tag – die deutsche U17-Nationalmannschaft steht vor zahlreichen Herausforderungen bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Indonesien.

Seit ihrer Ankunft in der vergangenen Woche nutzen die U17-Europameister die Zeit, um sich an die tropischen Bedingungen anzupassen. Am Sonntag tritt die DFB-Mannschaft in Bandung in die WM-Finalrunde ein, wobei sie gleich zu Beginn auf den CONCACAF-Champion Mexiko trifft – eine schwierige Aufgabe für die Deutschen. Die Wetterprognose für das Spiel am Abend (Ortszeit): 21 Grad, fast 90 Prozent Luftfeuchtigkeit.

Deutschland tritt bei der U17-WM mit bekannten Namen an: Brunner und Darvich dabei

„Es ist eine unheimliche Luftfeuchtigkeit, jetzt im November fängt dort die Regenzeit an. Ich glaube, dass die afrikanischen und amerikanischen Mannschaften einen kleinen Vorteil haben“, äußerte Trainer Christian Wück kürzlich gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Dazu gehört auch der zweifache Weltmeister Mexiko, der – im Gegensatz zur deutschen Mannschaft – eine umfangreiche Vorbereitung mit Testspielen durchgeführt hat.

Wück hat erst seit der Ankunft von Schalkes Assan Ouedraogo, der nach einer Oberschenkelverletzung wahrscheinlich noch nicht einsatzbereit sein wird, seit Donnerstag den vollständigen Kader zur Verfügung. Im Angriff stehen mit Paris Brunner und Max Moerstedt zwei Top-Stürmer aus der U19-Bundesliga bereit, die bei der EM ihren Stammplatz sicher hatten. Dahinter agiert Kapitän Noah Darvich, der beim FC Barcelona unter Vertrag steht, als Spielmacher.

Jubelt der Europameister auch bei der WM? Paris Brunner (M.) und Deutschland starten in die U17-Weltmeisterschaft. © Aleksandar Djorovic / Imago

Mexiko fordert Deutschland bei der U17-WM: Top-Talente im Fokus

Diese Rolle übernimmt bei Mexiko Gael Alvarez, der es auf die Liste der 60 größten Talente der Welt des Guardian geschafft hat. Sein Trainer Raul Chabrand sieht ihn auf der Zehner-Position und sagte in einem Interview mit der FIFA: „Er hat diesen X-Faktor, diese Star-Qualität.“

Die DFB-Defensive um Abwehrchef Finn Jeltsch, der bereits dreimal in den Profikader von Nürnberg berufen wurde, sollte gewarnt sein. Auch vor Stephano Carillo, der Mexiko mit acht Toren zum CONCACAF-Titel im Februar verhalf.

Mexiko für deutsche U17 ein „Gradmesser“

Wück bezeichnet das Spiel gegen Mexiko als „Gradmesser“. In der Gruppenphase komme es darauf an, die „deutschen Tugenden“ auf den Platz zu bringen. (akl/sid)

Für diesen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Alexander Kaindl sorgfältig überprüft.