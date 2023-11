DFB-Präsident Neuendorf rüffelt Adeyemi nach U21-Absage – Moukoko will ihn „anrufen“

Von: Christoph Gschoßmann

Drucken Teilen

Karim Adeyemi entschied sich gegen eine Reise zur U21 und für Training im Verein. Der DFB-Präsident äußert Kritik – und Moukoko will ihn anrufen.

Dortmund - Zwei Dortmunder Profis zwischen A-Nationalmannschaft und U21 – und eine Entscheidung, die Missfallen auslöst. Die Dortmunder Angreifer Karim Adeyemi und Youssoufa Moukoko durften im Nationalteam bereits Spielpraxis sammeln, zuletzt mussten sie aber in ihrem Klub Borussia Dortmund um Einsätze kämpfen und wurden daher nicht von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Testländerspiele nominiert. Moukoko reiste stattdessen zur U21 und trug sich dort erneut in die Torschützenliste ein. Adeyemi sagte ab, was Kritik nach sich zog.

Karim Adeyemi Geboren: 18. Januar 2002 (Alter 21 Jahre) in München Verein: Borussia Dortmund Position: Stürmer Marktwert (Quelle: transfermarkt.de): 35 Millionen Euro

Neuendorf kritisiert Adeyemi wegen U21-Absage: „Halte ich für einen Fehler“

DFB-Präsident Bernd Neuendorf gefiel die Absage für die EM-Qualifikation ganz und gar nicht. Seinen Trainern habe er freie Hand für mögliche Konsequenzen gelassen. „Das müssen die Trainer entscheiden. Es ist ein Fingerzeig von ihm, wie wichtig er das nimmt. Da kann man ihn auch schlecht zwingen, das hilft der Mannschaft auch nicht, wenn man Spieler hat, die man hierher zerren muss“, äußerte der Neuendorf in der Halbzeitpause des Spiels der deutschen Mannschaft gegen Estland bei ProSiebenMaxx. Er halte Adeyemis Entscheidung für einen Fehler, so Neuendorf.

Früher und heute: So hat sich Bundestrainer Julian Nagelsmann verändert Fotostrecke ansehen

Der 21 Jahre alte Adeyemi ließ das Spiel, das nur eine gute Autostunde vom Trainingsgelände des Vereins entfernt stattfand, aus. Er verpasste es also, beim DFB Werbung in eigener Sache zu machen, um sich im Verein durch Klub-Training für mehr Einsätze in Position zu bringen. „Klar ist, dass uns Karim mit seiner Qualität geholfen hätte“, hatte U21-Trainer Antonio Di Salvo wenig begeistert zu Protokoll gegeben.

Moukoko über Adeyemi: „Ich werde mit ihm telefonieren“

Neuendorf wies darauf hin, dass die U21 immer auch ein Sprungbrett gewesen sei. „Das ist vielleicht auch eine vergebene Chance, ich bedauere das“, sagte er. Für Moukoko jedenfalls scheint sich der Trip zu lohnen. Der 18 Jahre alte Angreifer sagte nach seinem erneuten Treffer über eine mögliche Rückkehr ins A-Team: „Jeder, der mal bei der A-Nationalmannschaft war, hat das im Hinterkopf“, Moukoko traf am Freitagabend (17. November 2023) im zehnten Spiel zum zwölften Mal.

BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko (l.) traf für die U21, Karim Adeyemi (M.) sagte ab. © Maik Hölter/TEAM2sportphoto via Imago

„Ich mache hier immer die Tore, weil ich volle 90 Minuten bekomme. Das tut mir sehr gut, den Rhythmus zu bekommen. Ich freue mich jedes Mal, hierhin zukommen, man hat immer ein Lächeln hier“, so Moukoko weiter. Er war in Katar bei in der A-Nationalmannschaft dabei. „Bei der WM hat auch keiner damit gerechnet, dass ich dabei bin. Schauen wir mal.“ Bei einem Turnier zu Hause – wie der EM 2024 – wolle natürlich jeder dabei sein. Einen Austausch mit Nagelsmann gebe es „noch nicht“. Auch zu Adeyemi äußerte sich Moukoko: „Ich glaube, ich werde mit ihm telefonieren. Ich werde ihm sagen, wie das Spiel war. Ich glaube, er hat auch zugeschaut“, sagte Moukoko über den BVB-Kollegen. Um Moukoko gab es zuletzt Aufregung wegen eines Rassismus-Skandals. (cgsc)