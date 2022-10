WM-Aus für DFB-Star: „War mir schon länger klar“ – Es gab bereits Kontakt mit Flick

Von: Christoph Gschoßmann

Bundestrainer Hansi Flick wird bald seinen WM-Kader bekannt geben. © Sven Simon / Imago

Das WM-Turnier in Katar steht vor der Tür. Ein vielversprechender Mittelfeldspieler allerdings wird dort fehlen - eine Verletzung macht ein Mitwirken unmöglich.

Mönchengladbach/München - Er galt als Kandidat beim FC Bayern, war Stammspieler bei Borussia Mönchengladbach und ein Kandidat für die WM 2022 in Katar - doch dann kam die Verletzung. Florian Neuhaus (25) fällt auch weiterhin aus und machte nun öffentlich, was ihm offenbar schon länger bewusst war: Er verpasst die Endrunde der Fußball-WM mit dem DFB-Team.

„Ich hoffe, dass er schnell wieder dabei ist, aber wir müssen vorsichtig mit ihm sein“, so Gladbachs Coach Daniel Farke vor dem Spiel am Samstagabend gegen Eintracht Frankfurt bei Sky. Farke weiter: „Ich rechne nicht mit ihm vor der WM-Pause.“ In Freiburg hatte sich Neuhaus am 11. September am Knie verletzt, erlitt eine Teilruptur des hinteren Kreuzbandes im rechten Knie. Weil er nicht wie befürchtet operiert werden musste, bleibt die befürchtete sechsmonatige Pause aus.

Neuhaus hatte Kontakt mit Hansi Flick: „Wir haben die Situation besprochen“

Dein WM-Aus bestätigte Neuhaus selbst. Er hatte sich dahingehend offenbar mit Nationaltrainer Hansi Flick abgestimmt. „Es gab Kontakt mit Flick“, sagte Neuhaus. „Wir haben die Situation besprochen.“ Sein WM-Aus machte er damit öffentlich, „auch wenn es für mich schon länger feststand“.

Der Sechser bestritt in diesem Jahr ein Länderspiel für die Deutsche Nationalmannschaft. Beim 1:1 in den Niederlanden wurde er eingewechselt. Bei den vier Nations-League-Partien im Juni stand er allerdings nicht im Kader des Bundestrainers (Spielplan der WM 2022 in Katar).

Wann Neuhaus zurück ist, steht noch in den Sternen. Der Borussia fehlt er: „Er ist ein Schlüsselspieler für uns, der uns sehr viel gibt in der Mittelfeldzentrale“, sagte Farke, der hofft, dass „er uns in der Rückrunde wieder zur Verfügung steht“.