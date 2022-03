Hansi Flick über Joshua Kimmich: „Ich hoffe, dass er mich nicht im Spiel anruft“

Von: Alexander Kaindl

Hansi Flick hat einen Plan für das Holland-Spiel. © Pressefoto Baumann / Imago

Niederlande gegen Deutschland - einer der großen Fußball-Klassiker steht an. Wir fassen die Stimmen rund um die Partie in Amsterdam zusammen.

Amsterdam - Deutschland trifft im Fußball-Klassiker auf die Niederlande. Das Testspiel am Dienstagabend ist das große Highlight zum Beginn des WM-Jahres. Wir sammeln die Stimmen rund um die Partie in Amsterdam.

Hansi Flick (Bundestrainer) vor dem Spiel über ...

... den Willen, Weltmeister zu werden: „Als wir angefangen haben, haben wir uns gefragt: Was wollen wir? Der deutsche Fußball ist voller Erfolge. Und da wollen wir wieder hin. Es ist an uns, diesen Weg weiterzugehen. Die Mannschaft ist sehr konzentriert. Im Training sehen wir enorme Qualität. Heute ist es ein großer Prüfstein. Wir wollen Spaß haben und alles zeigen, was wir haben.“

... die WM-Quali: „Was mir in den acht Spielen imponiert hat: Die Mannschaft ist ambitioniert. Wir wollen hoch pressen, den Gegner zu Fehlern zwingen. Und so macht Fußball Spaß. Wir haben heute einen Top-Gegner, wir wollen das genießen. Für die Spieler ist es ein Prozess. Wir wollen sie dabei so gut wie möglich begleiten.“

... Joshua Kimmich: „Bis jetzt ist das Kind noch nicht da. Ich hoffe auch, dass er mich nicht im Spiel anruft. Das kann ich nicht annehmen (lacht). Aber es war die vernünftige Lösung. Gerade, wenn ein Kind kommt - da kann man sich nicht auf etwas anderes konzentrieren.“ Zur Einordnung - Kimmich hatte Flick jüngst während einer PK angerufen.

... Timo Werner: „Timo hat bei uns immer Tore gemacht, er soll hier spielen. Wir wollen sehen, wie er sich gegen so gute Abwehrspieler beweist. Wir haben in der Offensive einiges zu bieten, deswegen freue ich mich auch auf ihn.“

... Nico Schlotterbeck: „Der Fehler, den Nico gemacht hat, war leichtsinnig. Er muss früher spielen, klarer sein. Aber es ist ein Prozess. Er muss dazu lernen. Bei einem großen Turnier zählt jede Sekunde im Spiel, man darf keine Fehler machen. Darauf müssen wir die Spieler vorbereiten. Das ist auch heute so.“ Schlotterbeck hatte gegen Israel einen Elfmeter verursacht.

... Louis van Gaal: „Früher, als ich angefangen habe als Trainer, habe ich mich informiert. Wer gefällt mir? Was kommt mir am nächsten? Da war klar: Holland! Ich habe mir alles geholt, Bücher, VHS-Kassetten, alles. Und da gab es dann eben Vorbilder wie Louis van Gaal. Ich konnte viel lernen.“