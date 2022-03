Deutschland gegen die Niederlande live: Wo läuft das Länderspiel heute im TV und Stream?

Von: Tim Althoff

Der Klassiker zwischen Deutschland und der Niederlande geht in die nächste Runde. © Sven Simon/Imago

Hansi Flick erwartet mit Deutschland den ersten großen Härtetest. Wo läuft das Spiel gegen die Niederlande heute live im TV und Stream? Alle Infos.

Amsterdam ‒ Auch das achte Spiel unter Bundestrainer Hansi Flick konnte gewonnen werden. Das DFB-Team setzte die Siegesserie gegen Israel fort und bleibt unter dem ehemaligen Triple-Trainer des FC Bayern ohne Punktverlust. Jetzt steht das nächste Testspiel gegen die Niederlande an ‒ und damit der erste große Gegner. Bislang hießen die Sparringspartner der deutschen Elf Armenien, Liechtenstein, Island und Nordmazedonien. Ob Flick nun erneut. Es bleibt abzuwarten, ob Flick auch das Spiel gegen die Niederlande nutzen will, um Spieler zu testen, oder ob er seine beste Elf aufstellt und prüft, auf welchem Niveau sich seine Mannschaft schon befindet.

DFB gegen die Niederlande live: Stellt Flick die beste Mannschaft auf?

So durften gegen Israel Spieler wie Marc-Andre ter Stegen, Kevin Trapp, Julian Weigl, Julian Draxler und Anton Stach Spielzeit sammeln und sich zeigen. Am Dienstagabend ist es stattdessen gut möglich, dass die bewährten Profis wie Neuer, Müller und Leroy Sané von Anfang ran dürfen. Schließlich wird Flick einen möglichen neunten Sieg in Folge einfahren wollen. Im Sommer nach der Winter-WM 2022 in Katar spielt die Nationalmannschaft in der Nations League gegen England, Italien und Ungarn als Gruppengegner.

Begegnung Niederlande - Deutschland Datum Dienstag, 29. März 2022 Anstoß 20.45 Uhr Spielort Amsterdam-Arena

Deutschland - Niederlande live: Auch „Oranje“ will eine Serie halten

Für die Niederlande sieht die Ausgangslage ähnlich aus. Die deutschen Nachbarn sind ebenfalls seit acht Spielen ungeschlagen, leisteten sich jedoch auch zwei Unentschieden gegen Montenegro und Norwegen. Dafür waren die Gegner aber auch von anderem Kaliber, unter anderem schlug „Oranje“ Norwegen, Dänemark und die Türkei. Beide Mannschaften wollen das Traditions-Duell natürlich grundsätzlich gewinnen und sich gegen den Nachbarn stets von der besten Seite zeigen. Das Testspiel kann als idealer Gradmesser vor der WM 2022 in Katar gesehen werden.

„Bondscoach“ Louis van Gaal ließ schon im letzten Test gegen Dänemark seine nahezu beste Elf auflaufen. Virgil van Dijk, Memphis Depay, Frenkie de Jong, Denzel Dumphries und Co. durften sich gegen Dänemark warm schießen und erfüllten ihre Aufgabe beim emotionalen Comeback von Christian Eriksen souverän mit 4:2 vor heimischem Publikum. Auf der Bank hatten die Niederländer sogar noch Gini Wijnaldum und Ex-Wolfsburg-Spieler Woet Weghorst in der Hinterhand.

Die Bilanz beider Teams im direkten Vergleich: In 46 bisherigen Partien liegt die deutsche Elf mit 17 Siegen vorne. „Oranje“ entschied lediglich 13 Partien für sich, 16 Mal trennten sich die Mannschaften mit einem Remis. Die letzten zehn Spiele gingen äußerst ausgeglichen aus. Jedes Team gewann jeweils drei Spiele bei vier Unentschieden.

Deutschland - Israel: Das Programm der deutschen Mannschaft vor der WM 2022 in Katar

Begegnung Wettbewerb Datum Niederlande - Deutschland Testspiel Dienstag, 29. März 2022 Italien - Deutschland UEFA Nations League Samstag, 4. Juni 2022 Deutschland - England UEFA Nations League Dienstag, 7. Juni 2022 Ungarn - Deutschland UEFA Nations League Samstag, 11. Juni 2022 Deutschland - Italien UEFA Nations League Dienstag, 14. Juni 2022 Deutschland - Ungarn UEFA Nations League Freitag, 23. September 2022 England - Deutschland UEFA Nations League Montag, 26. September 2022

Deutschland gegen Niederlande live: Wo läuft das Spiel heute im Free-TV?

Gute Nachrichten: Das Spiel wird für alle Fans im deutschen Free-TV zu sehen sein. Nachdem das ZDF die Partie gegen Israel zeigen durfte, ist nun die ARD ab 20.15 Uhr dran. Ester Sedlaczek, die zuvor lange für Sky in der Bundesliga tätig war, wird die Moderation übernehmen. Tom Bartels kommentiert die Partie mit Bastian Schweinsteiger als Experte an seiner Seite.

Länderspiel live: Wo läuft Deutschland - Niederlande heute im Stream?

Wer keinen Zugriff auf ein TV-Gerät hat, kann das Testspiel alternativ im Live-Stream der ARD-Mediathek verfolgen. So können Sie die Sendung der Sportschau im Browser oder über Apps auf sämtlichen Mobilgeräten und Smart-TVs schauen.

Deutschland gegen Niederlande heute live: Die Übertragung des Länderspiels im Überblick

Begegnung Niederlande - Deutschland TV ARD Live-Stream ARD-Mediathek Live-Ticker tz.de

DFB - Niederlande: Länderspiel heute im Live-Ticker von tz.de

