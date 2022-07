Deutschland gegen Österreich: Hier sehen Sie die Frauen-EM live im TV und Live-Stream

Von: Melanie Gottschalk

Die Deutschen hoffen auch im Viertelfinale der EM gegen Österreich wieder jubeln zu können. © Memmler/imago

Die deutschen Frauen treffen im Viertelfinale der Europameisterschaft auf Österreich: So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

London – Nach drei Siegen in drei Spielen sind die deutschen Frauen bei der EM 2022 souverän als Gruppensiegerinnen ins Viertelfinale eingezogen. Dort muss sich die Mannschaft am Donnerstag (21. Juli) nun gegen Österreich behaupten. Nach ihren tollen Auftritten gegen Dänemark, Spanien und Finnland ist die DFB-Elf definitiv in den Kreis der Favoritinnen um den Titel aufgestiegen und will dieser Rolle nun auch im Viertelfinale gerecht werden.

Die Statistik der Gruppenphase kann sich jedenfalls sehen lassen: Neun Tore schossen die Deutschen bereits bei der EM 2022, kassiert haben sie bisher null. Die deutschen Frauen sind gut in Form, insbesondere Alexandra Popp konnte nach ihrem Comeback mit bereits drei Toren glänzen. In das Duell gegen Österreich geht Deutschland als Favorit.

Deutschlands Gegner im Viertelfinale: Österreich zittert sich in K.o.-Phase

Denn die Zweiten der Gruppe A konnten sich nur knapp durchsetzen, im letzten Spiel gegen die Norwegerinnen ging es noch um alles. Klare Gruppensiegerinnen waren die Engländerinnen, die bereits 14 Tore schossen und ihre Dominanz demonstrierten. Österreich schoss drei Tore, bekam eins, zog aber am Ende mit sechs Punkten ins Viertelfinale ein. Grund dafür war vor allem eine hochkonzentrierte und engagierte Leistung im letzten Gruppenspiel gegen Norwegen, dass die Österreicherinnen mit 1:0 gewannen.

Anstoß der Partie zwischen Deutschland und Österreich bei der Frauen-EM 2022 ist am Donnerstag, 21.07.2022, um 21.00 Uhr im Brentford Community Stadium in London. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Deutschland gegen Österreich: Viertelfinale der Frauen-EM live im Free-TV

Der öffentlich-rechtliche Sender ARD wird das Viertelfinale der Frauen-EM zwischen Deutschland und Österreich am Donnerstag, 21. Juli, live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

Los geht es um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, um 21.00 Uhr ertönt der Anpfiff.

Kommentiert wird die Partie von Christina Graf.

Im Internet kann man das Spiel in der ARD-Mediathek live verfolgen.

Deutschland gegen Österreich: Frauen-EM im Live-Stream von DAZN

Der kostenpflichtige Streaming-Anbieter DAZN wird das Viertelfinale zwischen Deutschland und Österreich am Donnerstag (21. Juli) live und in voller Länge im Internet übertragen.

Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie allerdings ein Abo.

Der Streaming-Anbieter überträgt alle K.o.-Spiele der Frauen-EM 2022 live und in voller Länge.

(msb)