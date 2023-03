Deutschland schlägt Peru: Matchwinner Füllkrug wird langsam unverzichtbar

Von: Boris Manz

Deutschland schlägt Peru in Mainz und startet erfolgreich ins Länderspieljahr 2023. Matchwinner Niclas Füllkrug trifft doppelt. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

+++ Fazit: Deutschland gewinnt dank einer guten ersten Hälfe verdient gegen Peru. Matchwinner Niclas Füllkrug trifft in der ersten Halbzeit gleich doppelt und wird zunehmend unverzichtbar für die Flick-Elf (Die DFB-Stars in der Einzelkritik). In der zweiten Hälfe setzt der eingewechselte Gnabry einen Ball spektakulär an die Latte. Kai Havertz vergibt später vom Punkt, ansonsten fällt der Nationalmannschaft nicht mehr sonderlich viel ein. Von den Peruanern ist über das gesamte Spiel, offensiv nichts zu sehen. +++

Deutschland - Peru 2:0 (2:0)

Deutschland: ter Stege - Wolf, Ginter, Schlotterbeck (ab 86. Kehrer), Raum - Can (ab 46. Goretzka), Kimmich - Wirtz (ab 46. Götze), Havertz (ab 75. Schade) - Füllkrug (ab 75. Berisha), Werner (ab 46. Gnabry) Peru: Gallese - Lopez, Abram, Araujo, Advincula (ab 88. Zambrano) - Cartagena (ab 56. Polo), Tapia, Aquino (ab 71. Yotun) - Gonzales (ab 46. Flores), Carrillo (ab 88. Sandoval)- Ruidiaz (ab 46. Lapadula) Tore: 1:0 Füllkrug (13.), 2:0 Füllkrug (33.)

Niclas Füllkrug überragt beim deutschen Länderspiel gegen Peru und trifft doppelt. © Imago/Sven Simon

90+4. Minute: Aus. Vorbei. Die Schiedsrichterin pfeift ein letztes Mal für heute in Mainz und beendet damit die Partie.

90+2. Minute: Gelbe Karte für David Raum. Im Mittelfeld entscheidet die Schiedsrichterin zum Unmut des deutschen Linksverteidigers auf Foul. Der beschwert sich lautstark und sieht zurecht gelb.

90. Minute: Es werden vier Minuten nachgespielt. Die deutsche Elf ist nach wie vor bemüht, aber auch nicht mehr zwingend in der Offensive.

88. Minute: Wechsel bei Peru. Für Advincula kommt ein bekannter Spieler aus der Bundesliga ins Spiel. Der Ex-Frankfurter Carlos Zambrano darf ein paar Minuten ran.

86. Minute: Wechsel bei Deutschland. Bei Schlotterbeck scheint es nicht weiterzugehen. Für den Verteidiger von Borussia Dortmund kommt Thilo Kehrer ins Spiel.

85. Minute: Schlotterbeck bleibt liegen und muss behandelt werden.

81. Minute: Das dürfte den DFB-Bossen gefallen. Die Fans sorgen hier mit einer Laola-Welle etwas für Stimmung. Das Herz von so manch einem Fan scheint man zurückzugewinnen. Gerade hat es Gnabry nach einem Steckpass mal aus spitzem Winkel versucht, aber der Ball fliegt ans Tornetz.

78. Minute: Kevin Schade und Mergim Berisha bilden jetzt das Sturm-Duo der DFB-Elf. Gnabry rückt etwas weiter hinter.

75. Minute: Doppelwechsel bei Deutschland. Havertz verlässt das Feld für Kevin Schade. Und auch ein weiterer Spieler kommt zu seinem Debüt: Mergim Berisha kommt für den Doppeltorschützen Niclas Füllkrug.

71. Minute: Nächste große Chance für Havertz. Gnabry macht das Spiel schnell und legt am Strafraum zu Götze quer. Der WM-Held von 2014 steckt direkt auf Havertz durch, dessen Schuss aber genau auf den Keeper geht. Der Treffer hätte aber ohnehin nicht gezählt, da Havertz beim Zuspiel im Abseits stand.

68. Minute: Und Havertz trifft nur den Pfosten. Der Offensivspieler des FC Chelsea verzögert beim Anlauf kurz und schießt dann relativ schwach gegen den rechten Pfosten. Sein Nachschuss landet zwar im Tor, wegen einer Doppelberührung zählt der Treffer aber nicht.

67. Minute: Die Szene wird überprüft und es gibt Elfmeter für Deutschland. Kai Havertz tritt an.

Deutschland gegen Peru im Live-Ticker: VAR-Chaos und schwache Schiedsrichterin bei Testspiel in Mainz. © IMAGO/Marc Schueler

64. Minute: Das muss überprüft werden. Schlotterbeck tritt mal offensiv in Szene. Der Innenverteidiger hat am Strafraum der Gäste den Ball und geht ins Dribbling. Dort kommt er nach Kontakt zu Fall.

Deutschland gegen Peru: Serge Gnabry trifft nur die Latte!

59. Minute: Gnabry spektakulär an die Latte! Gerade war der Nationalspieler nochmal zur Behandlung draußen und ist dann voll da. Einen Heber aus dem Halbfeld nimmt der Stürmer per Seitfallzieher direkt und knallt die Kugel ans Gebälk. Von da springt die Kugel ins Toraus.

56. Minute: Jetzt ist die Schiedsrichterin gefordert. Während Gnabry draußen behandelt wird, kommt es zur Rudelbildung. Die Unparteiische schlichtet aber den Streit. Unterdessen wurde ein vermeintliches Handspiel von Niclas Füllkrug im eigenen Strafraum gecheckt. Das reicht aber nicht für einen Elfmeter.

53. Minute: Laufe Pfiffe in Mainz! Kimmich chippt den Ball in die Mitte, wo Lopez und Gnabry zusammen rauschen. Der FCB-Stürmer bleibt liegen und blutet im Gesicht. Das Spiel läuft aber einfach weiter.

51. Minute: Erste Chance für die Peruaner. Der eingewechselte Lapadula hat im Strafraum Platz und legt dann in den Lauf von Advincula. Dessen flache Hereingabe wird von Schlotterbeck zur Ecke geklärt, die gänzlich ungefährlich bleibt.

49. Minute: Erste Gelbe Karte im Spiel. Cartagena rutscht da viel zu heftig in Mario Götze rein.

46. Minute: Die zweite Hälfte läuft! Beide Trainer bringen frische Kräfte in die Partie. Hansi Flick bringt Leon Goretzka, Mario Götze und Serge Gnabry in die Partie. Für Can, Wirtz und Werner müssen den Rasen verlassen.

Deutschland führt zur Pause gegen Peru: Niclas Füllkrug trifft doppelt

+++ Halbzeit-Fazit: Pause im ersten Länderspiel im Jahr 2023. Gegen oft passive Peruaner braucht die DFB-Elf etwas, um sich im neuen System zurechtzufinden. Nach 13 Minuten erlöst Niclas Füllkrug dann die deutsche Nationalmannschaft und legt nach einer Flanke von Wolf sogar ein zweites Tor nach. Peru muss hingegen noch auf den ersten Torschuss warten. +++

45.+1 Minute: Halbzeit in der MEWA Arena!

45. Minute: Nur eine Minute wird nachgespielt in Mainz.

44. Minute: Füllkrug mit der Riesenchance auf den Hattrick. Nach einem Ballgewinn von Joshua Kimmich geht es ganz schnell nach vorne. Havertz chippt den Ball in die Mitte und die Kugel kommt zu Wirtz. Der hat die Ruhe weg und legt auf den Bremer Stürmer quer, doch dessen Schuss wird von Advincula vor der Linie geblockt.

39. Minute: Für Füllkrug ist es bereits sein fünftes Tor für die Nationalmannschaft. Die Flick-Elf sucht den Nationalstürmer immer wieder mit Chipbällen aus dem Halbfeld. Sturmpartner Timo Werner ist derweil bemüht, aber noch nicht so im Spiel.

35. Minute: Die Szene wurde noch einige Sekunden auf Abseits überprüft. Der Treffer zählt aber. Für Marius Wolf ist es bei seinem Debüt die erste Vorlage im DFB-Dress.

DFB-Stürmer Niclas Füllkrug feiert seinen zweiten Treffer des Spiels. © Imago/Eibner

Deutschland gegen Peru live: Füllkrug trifft nach Flanke von Debütant Marius Wolf

33. Minute: 2:0 für Deutschland und wieder macht es Füllkrug! Wolf hat auf Rechts sehr viel Zeit und flankt den Ball flach und scharf in den Strafraum. Da läuft Niclas Füllkrug ein und verwandelt souverän.

30. Minute: Zweite Ecke von Kimmich und das zweite Mal wird es richtig gefährlich. Zunächst klären die Peruaner den Ball, aber über Umwege kommt der Ball zu Werner, der es aus spitzem Winkel versucht. Der Ball rauscht knapp am rechten Pfosten vorbei.

28. Minute: Mehr und mehr entwickelt sich hier das zu erwartende Bild. Deutschland hält den Ball lange in ihren Reihen. Die Peruaner stehen unglaublich tief und bieten der Elf von Hansi Flick keine wirklichen Lücken.

23. Minute: Wieder eine gute Gelegenheit für Deutschland. Raum sucht links das 1 gegen 1 und flankt dann halbhoch in die Mitte. Werner verpasst nur knapp.

Deutschland verpasst das 2:0 – Wirtz und Werber vergeben Riesenchance

20. Minute: Das muss das 2:0 sein! Nach einem langen Ball von Havertz laufen Wolf, Wirtz und Werner zu dritt auf das peruanische Tor zu. Wolf legt klasse quer, aber erst schießt Wirtz Gallese an und auch den Abpraller kriegt Werner nicht im Tor unter.

18. Minute: Erste gefährliche Aktion für die Gäste. Ein Freistoß aus dem Halbfeld fliegt in den Strafraum und wird von dort von einem Peruaner verlängert. Schlotterbeck ist aber wach und klärt spektakulär.

Deutschland gegen Peru im Live-Ticker: Niclas Füllkrug bringt das DFB-Team in Führung. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Länderspiel im Live-Ticker: Niclas Füllkrug bringt Deutschland gegen Peru in Front

13. Minute: Führung für Deutschland! Einen langen Ball von Nico Schlotterbeck nimmt Kai Havertz mit der Brust im Strafraum der Gäste an. Von dort springt der Ball zu Niclas Füllkrug, der vor dem Tor eiskalt bleibt und ins lange Eck einnetzt!

11. Minute: Erste dicke Gelegenheit für die DFB-Elf! Eine Ecke von Joshua Kimmich segelt an den ersten Pfosten. Niclas Füllkrugs Kopfball wird aber vor der Linie abgewehrt!

10. Minute: Wolf mit dem ersten Abschluss. Der Debütant kriegt einen Ball von Havertz auf Rechtsaußen quergelegt und versucht es einfach mal. Der Ball rauscht flach am langen Pfosten vorbei.

7. Minute: Das Highlight der ersten sieben Minuten ist sicherlich der beeindruckende Fan-Gesang der peruanischen Fans. Als Havertz Cartagena im Mittelfeld foult ertönt ein lautes Pfeifkonzert für die Schiedsrichterin.

3. Minute: Die deutsche Elf versucht, die Peruaner früh unter Druck zu setzen. In eigenem Ballbesitz verliert die Flick-Elf im neuen System aber noch zu schnell den Ball. Der Gegner presst selbst sehr hoch und erzwingt so viele Ballverluste.

1. Minute: Anstoß! Der Ball rollt im ersten Länderspiel des Jahres 2023. Deutschland stößt an.

Deutschland gegen Peru im Live-Ticker: Die Fans freuen sich sehr auf die Partie. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Alexander Neis

DFB will mit Sieg in die Länderspiele starten – Flick: „Was wir heute sehen wollen, ist Leidenschaft“

Update vom 25. März, 20.41 Uhr: Alles ist angerichtet! Ausverkauftes Stadion: Über 25.000 Zuschauer sind in Mainz – etwa 2.500 Fans feuern die Peruaner an.

Update vom 25. März, 20.37 Uhr: „Es kann heute nicht alles funktionieren, aber was wir heute sehen wollen, ist Leidenschaft“, forderte Hansi Flick im Vorfeld hinsichtlich der großen taktischen Umstellung. Trotzdem fordert der Bundestrainer von seiner Mannschaft einen Sieg, um ein neues Selbstbewusstsein für die DFB-Elf zu schaffen.

Kimmich trägt neue Kapitänsbinde – Goretzka will jedes Länderspiel gewinnen

Update vom 25. März, 20.33 Uhr: Leon Goretzka betonte im Vorfeld der Partie die Wichtigkeit der Partie. „Für uns gibt es keine Testspiele mehr. Wir wollen jedes Spiel gewinnen“, sagte der Mittelfeldspieler des FC Bayern München.

Joshua Kimmich reagierte derweil überrascht auf die große Rotation im DFB-Kader. Dennoch vertraut er auf die Einschätzungen des Bundestrainers, „die beste Mannschaft auf den Platz zu bekommen.“ Die Binde des Kapitäns ist heute erstmals wieder in Schwarz-Rot-Gold.

Bundestrainer Hansi Flick lässt gegen Peru in neuem System spielen. © Imago/Beautiful Sports

Deutschland trifft auf Peru in Mainz – Gegner verpasste WM nur knapp

Update vom 25. März, 20.25 Uhr: Die Nationalmannschaft will heute unbedingt gewinnen und damit auch die Herzen der deutschen Fans zurückerobern. Gegen Peru soll heute der erste Erfolg auf dem langen Weg bis zur Heim-EM eingefahren werden. Der Gegner verpasste die Weltmeisterschaft in Katar nur denkbar knapp. In der WM-Qualifikation unterlagen die Peruaner Australien erst im Elfmeterschießen.

Update vom 25. März, 20.08 Uhr: Im Vergleich zum letzten WM-Spiel gegen Costa Rica starten nur Joshua Kimmich und David Raum. Mit Spannung wird der Anstoß in der MEWA Arena in Mainz erwartet. In etwas mehr als 30 Minuten geht‘s los!

Flick krempelt DFB-Team um: Emre Can, Florian Wirtz und Marius Wolf starten

Update vom 25. März, 19.50 Uhr: Da ist die Aufstellung! Bundestrainer Flick setzt auf Debütant Marius Wolf auf der Position des Rechtsverteidigers. Kai Havertz und Youngster Florian Wirtz starten im offensiven Mittelfeld. Emre Can beginnt im zentralen Mittelfeld an der Seite von Kapitän Joshua Kimmich.

Update vom 25. März, 19.31 Uhr: In wenigen Augenblicken dürfte die offiziellen Aufstellungen vorliegen. Dann wissen wir, wie Bundestrainer Hansi Flick seine Mannschaft im ersten Spiel nach dem WM-Debakel von Katar ins Rennen schicken wird.

Mainz – Deutschland trifft im ersten Länderspiel nach der blamablen WM auf Peru. Nach den enttäuschenden Turnieren zuletzt will der DFB die Fans wieder mit Fußball begeistern und die Vorfreude auf die anstehende Heim-EM entfachen. „Wir wollen gute Ergebnisse erzielen und die Spiele gewinnen“, gab Bundestrainer Hansi Flick die Marschroute für die beiden anstehenden Spiele vor. „Das sind auch die Dinge, die jeder Fan sehen will.“

Eine deutliche Ansage an den Kader, mit dem Flick Fußball Deutschland überraschte. Auf etablierte Kräfte wie Thomas Müller, İlkay Gündoğan oder Leroy Sané wurde verzichtet und stattdessen dem ein oder anderen neuen die Chance gegeben.

Bundestrainer Hansi Flick setzt beim ersten Länderspiel auf Niclas Füllkrug. © IMAGO/Marc Schueler

Deutschland gegen Peru im Live-Ticker: Flick setzt auf sechs Neulinge im Kader

Insgesamt sechs mögliche Debütanten lud der DFB-Coach zu den Länderspielen ein. Für die Defensive nominierte der Bundestrainer Marius Wolf (Borussia Dortmund), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart) und Malick Thiaw (AC Mailand).

In der Offensive sollen Felix Nmecha (VfL Wolfsburg), Mergim Berisha (FC Augsburg) und Kevin Schade (FC Brentford) Akzente setzen. Die Neulinge sollen allesamt in den bevorstehenden Spielen erste Länderspiel-Erfahrungen sammeln.

Deutschland gegen Peru heute live: Flick beginnt mit Füllkrug, Werner und ter Stegen

Auch über die Startformation gab der Bundestrainer auf der Pressekonferenz erste Details bekannt. Marc-André ter Stegen soll anstelle von Manuel Neuer das Tor hüten. Und: Der Keeper des FC Barcelona darf nicht nur in beiden Länderspielen im Tor stehen, er bekommt sogar die heißbegehrte Nummer 1.

Auf dem Feld will Flick etwas am System verändern. „Wir werden mit zwei Spitzen spielen, werden im Mittelfeld aber etwas anders aufstellen“, kündigte Flick an. Neben dem Bremer Niclas Füllkrug wird RB-Stürmer Timo Werner für die DFB-Elf starten.

Joshua Kimmich führt die Mannschaft als Kapitän ins Spiel: „Mein Anspruch, vornweg zu gehen“

In der Absenz von Manuel Neuer wird Joshua Kimmich die Binde im Nationalteam tragen. „Es ist mein Anspruch, vornweg zu gehen und Verantwortung zu übernehmen, dem werde ich versuchen, gerecht zu werden“, versprach der Mittelfeldspieler des FC Bayern. Gegen Peru bietet sich dem neuen DFB-Kapitän die erste Möglichkeit dazu.

Das Spiel in Mainz wird von der Schiedsrichterin Maria Sole Caputi geleitet, die jüngst Lob von der Ministerpräsidentin erhielt. (btfm)