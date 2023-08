Deutschland kassiert bitteren Rückschlag bei Frauen-WM: Giulia Gwinn legt Finger in die Wunde

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Deutschland kassiert bei der Frauen-WM einen bitteren Rückschlag. Giulia Gwinn bleibt optimistisch. Die Bayern-Spielerin legt aber den Finger in die Wunde.

Mainz – Das war nix! Die deutsche Nationalmannschaft verliert das zweite Gruppenspiel der Fußball-WM der Frauen gegen Kolumbien mit 1:2. Jetzt droht sogar das frühe Aus nach der Vorrunde. Eine Chance haben die DFB-Mädels aber noch: Am Donnerstag (12 Uhr) geht‘s im Gruppenfinale gegen Südkorea. Giulia Gwinn, die das Turnier in Australien und Neuseeland verletzungsbedingt verpasst, macht ihren Kolleginnen aus der Ferne Mut für den Showdown – legt gleichzeitig aber den Finger in die DFB-Wunde.

Giulia Gwinn Geboren: 2. Juli 1999 in Ailingen Aktuelles Team: FC Bayern München Position: Rechtsverteidigerin, Mittelfeld Länderspiele: 33 (3 Tore)

Deutschland muss bei Frauen-WM gegen Südkorea siegen – Giulia Gwinn schaut als ZDF-Expertin zu

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat ihre hervorragende Ausgangspostion nach dem 6:0 zum Auftakt gegen Marokko durch die erste WM-Pleite verspielt. Am Sonntagmittag deutscher Zeit schockte Kolumbien Deutschland spät in der Nachspielzeit. Bei einem Eckball war das DFB-Team nicht auf der Höhe und schaute nur zu.

Gegen Südkorea muss im abschließenden Gruppenspiel nun unbedingt wieder ein Sieg her, um das Weiterkommen aus eigener Kraft zu schaffen. Giulia Gwinn kann dabei nicht mithelfen. Die Rechtsverteidigerin vom FC Bayern ist nach ihrem Kreuzbandriss zwar wieder fit, für den WM-Kader hat es aber nicht ganz gereicht. Deshalb verfolgt die 24-Jährige die deutschen Spiele als Expertin im ZDF und wagt für das Duell mit Südkorea eine mutige Prognose.

Giulia Gwinn übt nach der deutschen Niederlage gegen Kolumbien bei der Frauen-WM Kritik. © Christian Charisius/dpa

Deutschland kassiert bitteren Rückschlag bei Frauen-WM: Giulia Gwinn legt Finger in die Wunde

„Ich tippe auf 3:0, ich bin weiterhin zuversichtlich“, sagte Gwinn am Montagmittag im ZDF. Die Fußballerin vom Bodensee traut ihren Kolleginnen also den Einzug ins Achtelfinale zu, man habe noch alles in der eigenen Hand. Spätestens dann sollte das DFB-Team aber in Topform sein, warten mit Frankreich oder Brasilien voraussichtlich echte Kaliber.

Die Spielerinnen seien selbstkritisch und wüssten selbst, dass die 1:2-Pleite gegen Kolumbien „nicht der Anspruch der deutschen Nationalmannschaft ist“, meinte Gwinn, die aber auch Kritik übte. Offensiv habe die Effektivität gefehlt, monierte sie und legt damit den Finger in die Wunde.

Werdende Mutter, Zahlen-Genie, Babysitter im Quartier: Deutschlands WM-Frauen im Überblick Fotostrecke ansehen

Gwinn-Prognose bei Frauen-WM lässt Deutschland hoffen

Deutschland hat es gegen Kolumbien trotz guter Chancen nicht geschafft, in Führung zu gehen. Das rächte sich mit dem Gegentor von Wunderkind Linda Caicedo. Nach dem erzwungenen Ausgleich durch Alexandra Popp per Elfmeter hätte die Partie noch komplett gedreht werden können, doch oft fehlte im Angriff die letzte Präzision und Entschlossenheit, wenn es Richtung Tor ging.

Bleibt zu hoffen, dass sich die deutschen Mädels Gwinns Kritik zu Herzen nehmen und ihren Tipp wahr machen. Bereits vor WM-Start wagte Bastian Schweinsteiger eine DFB-Prognose zur Frauen-WM. (ck)