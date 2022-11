Internationale Pressestimmen zu Deutschland gegen Spanien: „Super-Joker Füllkrug“

Die DFB-Elf zeigte am Sonntag eine ansprechende Leistung. Doch was sagt die internationale Presse zum Remis zwischen Deutschland und Spanien?

Al-Khor – Mit einer engagierten Leistung erkämpfte und erspielte sich die deutsche Nationalmannschaft am Sonntag ein 1:1-Remis gegen Spanien. Nachdem die Iberer ihren Auftakt mit 7:0 gegen Costa Rica gewannen und die DFB-Elf gegen Japan verlor, gingen beide Schwergewichte mit höchst unterschiedlichen Ausgangslagen in ihr zweites Gruppenspiel. Am Ende konterte Niklas Füllkrug sieben Minuten vor Schluss den spanischen Führungstreffer durch Álvaro Morata.

Die deutsche Presse feierte ihre Nationalelf für den disziplinierten Auftritt, durch den das Achtelfinale etwas greifbar wurde. Auch international wurde das DFB-Team gelobt, in spanischen Medien stand der beinahe sichere Einzug ins Achtelfinale im Fokus. Die zusammengefassten Pressestimmen.

WM 2022: Deutsche Medien loben DFB-Elf nach Remis gegen Spanien

Süddeutsche Zeitung: „Füllkrug hält Hoffnung am Leben“

Sport1: „Füllkrug bewahrt Deutschland vor nächster WM-Pleite“



Kicker: „Beide Joker stechen: Deutschland und Spanien trennen sich remis.“

BILD: „Volle Pulle Fülle“

WM 2022: Spanier freuen sich aufs Achtelfinale - und lernen Lektion von den Deutschen

Sport: „Spanien lernt gegen Deutschland zu leiden“

Marca: „Das Achtelfinale steht vor der Tür“

AS: „Das Achtelfinale steht vor der Tür“

El Mundo Deportivo: „Spanien steht vor der Tür zum Achtelfinale“

WM 2022: Internationale Pressestimmen zum DFB-Remis

The Sun (UK): „Super-Joker Füllkrug hält deutsche WM-Hoffnung am Leben“

Dailymail (UK): „Niclas Füllkrug sorgt mit seinem Treffer für den zwischenzeitlichen Ausgleich der deutschen Nationalmannschaft - die Qualifkation liegt jedoch nicht mehr in ihrer Hand“

Eurosport (UK): „Füllkrug erzielt einen späten Treffer und rettet Hansi Flicks Team ein Unentschieden bei der WM“

Gazzetta dello Sport (Italien): „Jetzt hoffen die Deutschen auf Spanien“

Corriere dello Sport (Italien): „Füllkrug antwortet auf Morata und hält die Deutschen am Leben“