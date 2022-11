Musiala nach Spanien-Remis betrübt: „Schwere Nacht für mich“

Von: Marius Epp

Teilen

Jamal Musiala war gegen Spanien einer der besten Deutschen. Doch seine vergebene Top-Chance raubt dem jungen Nationalspieler den Schlaf.

Al-Khor - Hoffnung für die deutsche Nationalmannschaft bei der WM 2022: Durch das hart erkämpfte 1:1 gegen Spanien und Schützenhilfe aus Costa Rica darf das DFB-Team auf den Einzug ins Achtelfinale hoffen (wie das gelingt, lesen Sie hier).

Jamal Musiala Geboren: 26. Februar 2003 (Alter 19 Jahre), Stuttgart Verein: FC Bayern München Marktwert: 100 Millionen Euro Länderspiele: 19

Deutschland - Spanien: Musiala vergibt Riesen-Chance

Bayern-Juwel Jamal Musiala bewies im Do-or-Die-Spiel einmal mehr, dass er die Flick-Elf mit seinen 19 Jahren schon antreiben kann. Neben seiner gewohnten spielerischen Klasse ging er auch mit einer aggressiven Grundeinstellung voran. Doch sein Auftritt hatte einen großen Makel: Die vergebene Großchance in der 73. Minute.

Musiala hatte nach einem feinen Steckpass des eingewechselten Leroy Sané nur noch Unai Simon vor sich - und scheiterte mit einem unplatzierten Abschluss am spanischen Keeper. Ein Querpass auf den mitgelaufenen Niclas Füllkrug wäre die bessere und richtige Option gewesen, das weiß Musiala selbst.

Auf seine Leistung gegen Spanien kann Jamal Musiala stolz sein. Seine vergebene Chance bereitet ihm aber Kopfzerbrechen. © IMAGO/Heuler Andrey

WM 2022: Musiala hadert mit vergebener Großchance - „Ich muss das machen“

Nach dem Spiel analysiert er selbstkritisch: „Ich muss den Kopf hochhalten und den Ball passen oder ins Tor reinschießen.“ Und haderte: „Ich glaube, es wird eine schwere Nacht für mich. Ich muss das machen.“ Den Ausgleich besorgte Füllkrug zehn Minuten später selbst, indem er Musiala einfach die Kugel wegschnappte.

Der Bremer hat nicht das fußballerische Ausnahmetalent von Musiala, erteilte dem Youngster aber eine Lektion in Sachen Konsequenz und Entschlossenheit vor dem Tor und hämmerte den Ball mit dem Vollspann so unhaltbar unter die Latte, dass Thomas Müller ihn später als „unglaublich geilen Typen“ huldigte.

WM 2022: Füllkrug rettet DFB-Elf gegen Spanien mit Gewaltschuss

Das nötige Selbstvertrauen holte sich Füllkrug mit seinen zehn Bundesligatreffern. Neunmal in der Bundesliga genetzt hat auch schon Musiala, Abschlussschwäche kann man ihm nicht unterstellen. Den kühlen Kopf in den ganz großen Spielen kann der 19-Jährige schlicht noch nicht haben, dafür fehlt es ihm an Erfahrung.

Die hat Leon Goretzka mittlerweile, der nach dem Spanien-Remis keineswegs in Euphorie ausbrach. (epp)

Holen Sie sich Ihr Deutschland-Trikot: Wir machen es Ihnen leicht: Melden Sie sich für den tz WM-Newsletter an, um eines von drei aktuellen Deutschland-Trikots (Größe: L) zu gewinnen. Und damit nicht genug: Der Newsletter informiert Sie täglich über alle Spielergebnisse und Geschichten rund um die WM! Das Gewinnspiel endet am 1. Dezember. (Zu den Gewinnspielbedingungen)