Deutschland - Spanien live: Wo läuft der WM-Kracher im Free-TV?

Von: Tim Althoff

Deutschland muss gegen Spanien punkten. © ULMER/imago

Deutschland muss das zweite Gruppenspiel der WM 2022 gegen Spanien gewinnen. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

München ‒ Für die deutsche Nationalmannschaft wird es so richtig ernst. Sollte die DFB-Auswahl weiterhin an der WM 2022 teilnehmen wollen, muss gegen Spanien fast schon zwingend ein Sieg her. Dabei findet man sich nach dem ersten Gruppenspieltag fast in einer Außenseiterrolle wieder. Die Spanier zeigten sich gegen Costa Rica in bestechender Form und schlugen die Zentralamerikaner deutlich mit 7:0.

Für Deutschland gibt es nach der bitteren Auftaktpleite gegen Japan nicht allzu viele Optionen. Es ist nach den Leistungen am vergangenen Mittwoch davon auszugehen, dass Japan am Vormittag gegen Costa Rica gewinnt und damit sechs Punkte in der Gruppe E auf dem Konto hat. Spanien würde dann schon ein Unentschieden reichen, um auf vier Punkte zu stellen und damit für Deutschland nahezu uneinholbar zu sein.

WM 2022: Deutschland und Flick früh unter Zugzwang

Hansi Flick ist sich der schwierigen Situation bewusst und warnte vor der Begegnung: „Wir haben keinen Schuss mehr frei, den Fehlschuss hatten wir gestern. So müssen wir das Ganze angehen“. Für eine Umstellung seiner Formation sei es noch zu früh, allerdings will sich der Bundestrainer hinsichtlich seiner Aufstellung vor dem gefühlten Endspiel auch nicht in die Karten schauen lassen.

Ob es eine weitere Protest-Aktion der DFB-Auswahl vor dem Spiel im Al-Bayt Stadium geben wird, ist noch unklar. Gegen Japan hatte man sich während des Team-Fotos den Mund zugehalten. Nachdem Rewe die Partnerschaft mit dem DFB aufgrund der Binden-Kontroverse gekündigt hatte, reagierte der DFB und ersetzte das Sponsoren-Logo.

Begegnung Deutschland - Spanien Anpfiff 27. November, 20.00 Uhr Stadion Al-Bayt Stadium (Al-Khor)

Deutschland - Spanien live: Wer zeigt die WM 2022 heute im Free-TV und Stream?

Das wichtige zweite Gruppenspiel der deutschen Elf wird natürlich im Free-TV gezeigt. Nachdem die ARD das Spiel gegen Japan übertragen durfte, ist diesmal das ZDF an der Reihe. Die Vorberichte beginnen ab 19.10 Uhr mit Jochen Breyer und Experte Per Mertesacker. Ab 20.00 Uhr übernimmt Kommentator Oliver Schmidt aus Al-Khor.

Parallel zur TV-Sendung wird es natürlich auch einen kostenlosen Live-Stream vom ZDF geben. In unserem Sendeplan finden Sie eine Übersicht, welche Spiele der WM 2022 live im TV laufen. Zusätzlich gibt es hier alle Sendetermine des DFB-Teams.

Deutschland gegen Spanien heute live bei Magenta TV

Alternativ werden Sie das Top-Spiel des zweiten WM-Spieltags im Pay-TV auf Magenta TV schauen können. Die Vorberichte starten um 19.15 Uhr, unter anderem wird Toni Kroos als Experte zu Gast im Studio sein. Ab 19.50 Uhr kommentiert Wolff-Christoph Fuss.

Free-TV ZDF Pay-TV Magenta TV Live-Stream ZDF (kostenlos), Magenta TV (Abo erforderlich) Live-Ticker tz.de

WM 2022: Deutschland gegen Spanien im Live-Ticker auf tz.de

Sollten Sie keine Möglichkeit haben, das Spiel live im TV oder Stream zu schauen, können Sie alternativ den Live-Ticker von tz.de nutzen. So verpassen Sie keine wichtige Szene der Partie.