Deutschland-Trikot bei der WM 2022: Design für Katar enthüllt?

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Sieht so das deutsche WM-Trikot aus? © Screenshot / Footy Headlines

Deutschland hofft bei der WM 2022 auf den fünften Stern. Mit welchem Trikot läuft die DFB-Elf auf? Nun wurde ein neues Design enthüllt.

Frankfurt - Der Countdown läuft: Die WM 2022 rückt immer näher. Am 21. November beginnt die wohl umstrittenste Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten. Das Mega-Turnier hat in den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren nie da gewesene Diskussionen ausgelöst. Und sicher dürfte es bis zum Start noch weitere Debatten geben.

Vieles wird bei der kommenden WM anders sein. Termin, Dauer, Vorgaben für Fans - und natürlich auch die Trikots. Für die Sportartikelhersteller sind die großen Turniere traditionell wichtige Verkaufsphasen. Deshalb gibt es natürlich für jede WM oder EM ein neues Dress. Das jeweilige Design soll möglichst lange ein Geheimnis bleiben - um es dann kurz vor dem Start feierlich präsentieren zu können.

Deutschland-Trikot bei der WM 2022: Design für Katar enthüllt?

Mittlerweile sickern aber immer früher die möglichen neuen Trikots der Verbände durch. Portale wie Footy Headlines liegen bei ihren Prognosen erstaunlich oft richtig. So auch bei der deutschen Nationalmannschaft? Denn aktuell geistert ein Bild durch das Internet, das das vermeintlich neue DFB-Jersey zeigen soll.

Weiß und ungewöhnlich viel Schwarz für ein DFB-Heimtrikot. Laufen unsere Jungs so bei der WM 2022 auf? © Screenshot / Footy Headlines

Auffällig: Der markante schwarze Balken! Normalerweise kommt das Heimtrikot der Deutschen immer relativ schlicht in Weiß daher. Ein paar dünne Streifen da, ein Muster dort - ja, das hat man alles schon einmal gesehen. Aber dass das weiße DFB-Dress tatsächlich einen großen Teil Schwarz enthält, hatte man bislang eher selten bis gar nicht. Ein solches Design kennt man höchstens von der EM 2008, als das Auswärtstrikot in Rot mit einem breiten schwarzen Streifen in der Mitte gehalten war. Immerhin gab es damals den Einzug ins Finale. Ein gutes Omen?

Alle Bundesliga-Torschützenkönige seit 2010 Fotostrecke ansehen

WM 2022: Deutschland-Trikot in Weiß mit schwarzem Balken? Es gibt auch noch einen anderen Entwurf

Offiziell ist das neue Design natürlich noch nicht. Ausrüster Adidas lässt sich nicht in die Karten schauen. Sprecher Oliver Brüggen sagte gegenüber der Bild: „Wir beteiligen uns grundsätzlich nicht an Spekulationen. Die neuen DFB-Trikots für die Fifa-Weltmeisterschaft 2022 werden zu einem gegebenen Zeitpunkt vorgestellt.“

Bevor Deutschland am 23. November gegen Japan in die WM startet, stehen noch zwei Nations-League-Spiele an: Am 23. September gegen Ungarn und am 26. September in England. Möglicherweise wird kurz vorher ja das tatsächliche Deutschland-Trikot für Katar vorgestellt und wir sehen die Deutschen dann schon in diesen beiden Spielen mit dem schwarzen Streifen? Möglich wär‘s.

Im Video: Deutschlands WM-Trikots - Design von 2022 enthüllt?

Vor einigen Wochen gab es schon einen anderen Entwurf, der für das neue DFB-Trikot gehalten wurde. Bis wir endgültig Klarheit haben, wird es wohl noch ein paar Wochen dauern. (akl)