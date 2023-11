Keine Graugänse mehr: Nagelsmann nach Türkei-Pleite mit emotionaler Fan-Ansprache

Von: Tim Althoff

Die Türkei-Niederlage wurde aufgearbeitet. Danach soll Julian Nagelsmann eine emotionale Rede gehalten haben, für wen bei der Heim-EM gespielt wird.

Berlin – Auf dem Weg zur EM 2024 im eigenen Land hat die deutsche Nationalmannschaft die erste Niederlage unter Julian Nagelsmann hinnehmen müssen. Der Nachfolger von Hansi Flick war mit einem Sieg und einem Unentschieden in seine Amtszeit gestartet, gegen die Türkei setzte es den ersten Rückschlag. Außerdem kam es zu einigen Ausschreitungen.

Julian Nagelsmann Geboren am: 23. Juli 1987 (Landsberg am Lech) Bundestrainer seit: September 2023

Julian Nagelsmann will bei der Heim-EM für die Fans spielen

Die unglückliche Niederlage musste also schnell aufgearbeitet werden, am folgenden Dienstag kommt es schließlich zum nächsten Prestige-Test gegen Österreich. Laut Bild-Informationen setzte Nagelsmann eine ausführliche Video-Analyse an und hielt im Anschluss eine emotionale Rede an seine Spieler.

Darin wurden die Spieler aufgefordert, nicht für sich selbst, sondern für Deutschland und bei der Heim-EM für die Fans zu spielen. „Jetzt seid ihr, jetzt ist die Mannschaft in der Verantwortung“, wird der Bundestrainer von dem Blatt zitiert.

Damit setzt Nagelsmann auf andere Motivationstaktiken als es noch Hansi Flick getan hat. In der viel diskutierten Amazon-Doku „All or Nothing“ über die WM in Katar spielte der Ex-Bundestrainer seiner Mannschaft unter anderem ein Video von Graugänsen und deren Stärken vor. Ein Kniff, der die Spieler eher nicht erreicht hat.

Julian Nagelsmann will bei der Heim-EM für die Fans spielen. © Imago/ Sven Simon

Hansi Flick wählte in Katar einen anderen Ansatz

Außerdem behauptete Flick in einer Rede, dass Deutschland als Nation nicht hinter der Mannschaft stehen würde. „Keine Sau“ würde der Elf etwas zutrauen. Der Versuch, eine „Gemeinsam gegen alle“-Mentalität in der Kabine zu etablieren, ging bekanntlich schief. Das Ergebnis war ein Ausscheiden in der Gruppenphase.

Nagelsmann scheint seine Nationalspieler besser zu erreichen, die Stimmung nach der Ansprache sei laut Bild sehr positiv gewesen. Der 36-Jährige will einerseits für die Fans spielen und andererseits mit seinem Spielstil begeistern. Eine Symbiose, von der sich die Nationalmannschaft großen Erfolg erhofft. DFB-Präsident Bernd Neuendorf überraschte nach dem Türkei-Spiel mit einer sehr hohen Zielsetzung. (ta)