Trotz Pleite gegen die Türkei: DFB-Präsident setzt hohe EM-Ziele

Von: Tim Althoff

Das DFB-Team hat mit der Niederlage gegen die Türkei einen Rückschlag erlitten. Präsident Bernd Neuendorf spricht dennoch von hohen EM-Zielen.

Berlin ‒ Die deutsche Nationalmannschaft hat das gefühlte Auswärtsspiel gegen die Türkei verloren. Im Berliner Olympiastadion setzte es trotz früher Führung eine 2:3-Niederlage. Wenn es nach DFB-Präsident Bernd Neuendorf geht, sollen die Ziele für die EM 2024 dennoch hoch bleiben.

Bernd Neuendorf Geboren am: 6. Juli 1961 (Düren) Amt: DFB-Präsident (seit März 2022)

DFB-Präsident Neuendorf hält EM-Endspiel für realistisch

Im eigenen Land müsse es „der Anspruch“ sein, das Endspiel zu erreichen, so Neuendorf gegenüber Bild. Der Verband habe „wirklich großes“ Vertrauen in Bundestrainer Julian Nagelsmann. Seinem Trainer pflichtete der DFB-Boss außerdem mit der Einschätzung bei, dass der Kader dafür die nötige Qualität besitze. „Das Thema Weltklasse kann ich nur unterstreichen. Ich glaube, dieser Kader ist erstklassig besetzt, und wir müssen uns da international überhaupt nicht verstecken“, erklärte der 62-Jährige.

Die Bezeichnung „Weltklasse“ benutzte Nagelsmann nach der Pleite unter anderem im Zusammenhang mit Kai Havertz, den er als offensiven Part der Viererkette eingesetzt hatte. Auf dieser Position könne der Profi vom FC Arsenal beim kommenden Turnier im Sommer einer der prägenden Spieler sein. Das Experiment wird in den nächsten Testspielen wahrscheinlich fortgesetzt werden.

Trotz ausbleibenden Siegen steckt sich DFB-Präsident Bernd Neuendorf hohe Ziele. © Imago/ Sven Simon

Julian Nagelsmann wertet Türkei-Spiel als Unentschieden

„Wenn wir dort, wo er sonst bei Arsenal spielt, drei Weltklassespieler haben, neben Kai noch Jamal Musiala und Leroy Sané, dann will ich auch alle drei auf den Platz bringen“, so Nagelsmann weiter. Der Nachfolger von Hansi Flick gab grundsätzlich sein Bestes, das Spiel so positiv wie möglich zu reden. Aus dem Ergebnis machte er beispielsweise ein Unentschieden: „Der Elfmeter war keiner, das Tor zähle ich daher nicht.“

Fakt ist jedoch, dass Nagelsmann seine erste Niederlage aus den drei bisherigen Spielen akzeptieren muss. Somit stehen ein Sieg gegen die USA, ein Unentschieden gegen Mexiko und die Niederlage vom Samstag zu Buche. Aus den letzten 15 Spielen hat die deutsche Elf insgesamt nur fünf gewonnen. Fairerweise auch gegen Frankreich, die anderen Gegner hießen jedoch Peru, Costa Rica und Oman. Eine neue Chance gibt es am Dienstag: In Wien wird der Gegner Österreich heißen. (Tim Althoff)